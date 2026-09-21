Educación

El día del estudiante en la Argentina también se celebra en honor a Sarmiento

Cada 21 de septiembre los estudiantes festejan su día, pero si bien muchos lo asocian a la llegada de la primavera, el verdadero motivo tiene que ver con la llegada de los restos del educador y ex presidente al país

Cada 21 de septiembre se celebra en la Argentina el día del estudiante (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada 21 de septiembre se celebra en la Argentina el día del estudiante (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Día del estudiante, sin repetir y sin soplar. Picnic, lluvia que arruina planes, mateada, amigos, risas y también un homenaje que muchos pasan por alto. Cada 21 de septiembre, la Argentina celebra no solo la llegada de la primavera sino también el día del estudiante y tiene que ver, al igual que el día del maestro, con el “padre del aula”.

Domingo Faustino Sarmiento falleció el 11 de septiembre de 1888 en Asunción, Paraguay, a los 77 años; después de una vida dedicada a la educación y la política. Había viajado al país vecino en busca de un clima benigno para su afección respiratoria, y así evitar el húmedo y frío fin del invierno porteño. Sus últimos días lo encontraron pensando en cómo seguir educando a la población.

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Fue un 21 de septiembre de 1888 cuando los restos de Sarmiento finalmente llegaron a la Argentina para su descanso final en el cementerio de la Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires donde se erige un mausoleo en su honor.

Alumnos y una maestra alrededor de una mesa con tierra y plantas en botellas plásticas, junto a un mural con el texto Cuidamos la Tierra.
El día del estudiante se festeja en honor a Domingo Sarmiento, desde hace más de ciento veinte años (Imagen Ilustrativa Infobae)

1902: La propuesta

Salvador De Benedetti fue el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires que propuso que el día de la llegada de los restos de Sarmiento sea un momento de celebración y respeto por la educación y por “las ideas no se matan”.

El féretro del ex presidente llegó a Argentina tras siete días de viaje y cubierto por las banderas de su país de nacimiento, Uruguay, Chile y Paraguay en un homenaje internacional que conmovió a millones de personas. El vicepresidente Carlos Pellegrini estuvo presente en la despedida en Recoleta y destacó la mirada visionaria de Sarmiento. También participaron figuras de la cultura y la política como Aristóbulo del Valle, Agustín de Vedia y Paul Groussac; entre otros.

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De Benedetti, que estudiaba Antropología, fue el que propuso este homenaje más allá del día del maestro, para recordar que Sarmiento también ponía el foco en aquellos que transitaban el camino del aprendizaje y no solo el de la enseñanza.

Una maestra sonriente interactúa con alumnos sentados en un salón de clases de primaria con estanterías de libros, ventanas y dos carteles en la pared.
El 21 de septiembre no hay clases, para que los estudiantes festejen su día (Imagen Ilustrativa Infobae)

La celebración que fue creciendo

Si bien, en un primer momento los 21 se septiembre eran actos de carácter protocolar, al pasar los años los estudiantes comenzaron a apropiarse cada vez más del día extendiéndose primero entre las diversas facultades y universidades de la UBA, para luego ampliarse y extenderse a la educación media.

La propuesta del picnic suele generar la falsa idea de que el festejo surge por el cambio de la estación; aunque es inevitable escapar al mal clima de la fecha, pero tiene más que ver con una apropiación de los estudiantes que fue sosteniéndose a lo largo del tiempo.

Ya sean los bosques o parques de cada provincia, la celebración de los estudiantes es federal y sigue siendo una oportunidad para homenajear a quien con la pluma y la palabra logró hacer de la educación un orgullo para la Argentina y la región.

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