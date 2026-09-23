Llega el 2° Foro Latinoamericano de Gestión Social del Sector Energético: “Transformar cómo las empresas construyen relaciones con los territorios”

Diego Salazar

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Los próximos 1 y 2 de octubre, Bogotá será la sede de un encuentro que reúne a los principales líderes del sector energético para lograr un diálogo enriquecedor entre la productividad, la gestión social y el impacto en el territorio. La solución educativa TICMAS es uno de los aliados de este foro energético que se focaliza en el “poder de la humanidad”.

Con la presencia de líderes nacionales e internacionales en paneles de gremiales, minería, energía, construcción e hidrocarburos; la segunda edición del Foro Latinoamericano de Gestión Social en el Sector Energético.

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Legitimidad, relacionamiento, impacto, comunidad, sostenibilidad, confianza son algunas de las propuestas para pensar la propia industria desde el impacto y la gestión social.

Diego Salazar en la edición 2025 del Foro

Un nuevo foro: una misma visión

“Lo que más nos impulsó a crear el Foro es que los proyectos estratégicos a nivel mundial como son minería, petróleo, construcción y energía, no se desarrollan en las ciudades capitales. Fue entender que existía la necesidad de que la gestión social sea relevante en la agenda empresarial, en la agenda pública y en la agenda política”, explicó Diego Salazar.

Y agregó: “La Asociación Colombiana de Petróleos reportó que para el 2025, en Colombia solamente, tuvimos 1.363 bloqueos a las operaciones de la industria. Estamos hablando de casi cuatro punto algo bloqueos diarios a las operaciones y eso impacta tremendamente. Si llevo yo eso a lo que está sucediendo en Colombia y en otros lugares de América Latina, tuvimos un bloqueo hace poco que duró por unos varios días, en mayo, donde pudimos recortar pérdidas de 8.000 barriles de petróleo diarios en unas operaciones en Colombia, producto de ese desentendimiento en las comunidades. La gestión social es un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier operación hoy en día, sea pública o sea privada. Es fundamental para el desarrollo de proyectos hidrocarburíferos. Es fundamental para el desarrollo de proyectos mineros en todo el continente y en todo el mundo.”

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Y además subrayó que “las compañías no están perdiendo hoy recursos, háblese de recursos económicos y reputación por el tema de seguridad industrial, permisos de trabajo, temas laborales. Estamos perdiendo dos tipos de recursos importantes.

Un panel del foro en la edición del año pasado

El primero y el más importante es reputacional. Las empresas están siendo impactadas a nivel reputacional por un mal manejo del territorio. El segundo, económico.”

“Estamos perdiendo recursos valiosos en dinero, en cronogramas, en tiempo. Y el tercero es que el impacto que estamos generando en las comunidades, producto de este desentendimiento de una gestión social mal llevada, se está dando a que estamos perdiendo relación con los territorios. Entonces, este Foro surge de la necesidad de que la gestión social está en el centro, en el centro de las operaciones; en el centro de cualquier proyecto que tú vayas a desarrollar, y no estoy hablando solamente en América Latina sino en el mundo.”, indicó.

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Referentes del sector en la edición 2025 del foro

La gestión social: el primer paso

“La gestión social es el pilar de la responsabilidad social empresarial, que a su vez es el pilar de la sostenibilidad. Tengo que empezar por lo básico, por hacer una gestión social que es hacer las actividades sociales que cumplan con dos cosas. La primera es con mis obligaciones con la sociedad y con los grupos de interés; obligaciones que pueden ser explícitas en una licencia ambiental, en un plan de manejo socioambiental, o hacer las obligaciones que yo tengo que hacer como compañía respetando a las comunidades. Ese es el primer paso. Ninguna empresa es sostenible, ninguna empresa es socialmente responsable si primero no tiene una gestión social adecuada”, detalló Diego Salazar.

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Y agregó: “Gestión con sus empleados, gestión con sus proveedores, gestión con las comunidades, gestión con los impactos que van a generar en territorio. La gestión social para mí es el pilar de la sostenibilidad, es el pilar de la responsabilidad. O como yo le llamo, la gestión social es la S de la responsabilidad social empresarial, por lo social.”

“El foro tiene tres cosas fundamentales. La primera, es de donde nace también todo esto, es el reconocimiento. Es reconocer a las miles de personas que hacen gestión social. Para el sector público, para el sector privado, minería, petróleo, construcción y energías. Para el sector público, los que trabajan en alcaldías, los que trabajan en diferentes organizaciones, los que trabajan en diferentes ONGs. ¿Y por qué reconocer? Porque a muchos de estos gestores sociales, nadie les reconoce nada.”, señaló Salazar.

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Y subrayó: “Van a las comunidades, aguantan regaños muchas veces, en oportunidades maltratos, hacen un montón de inversión social, ayudan a las empresas, aguantan también la presión interna, pero no reciben un reconocimiento. La segunda, que es muy importante, es que las empresas no solamente compartan en el Foro, sino que se puedan llevar compromisos a sus organizaciones, que puedan hacer compromiso de que la gestión social es un pilar fundamental dentro del ADN de la empresa.”

E insistió: “Tiene que existir un buen compromiso de las compañías en hacer la mejor gestión social como el pilar de la sostenibilidad de sus organizaciones. Lo tercero que queremos resaltar en este foro, es que se convierta en un lugar donde se empiecen a tomar las mejores decisiones para los relacionamientos con territorios. Reuniendo a toda esta gente, reuniendo a las cuatro industrias que son muy importantes, como son la petrolera, la minera, la de construcción y la de energía, buscamos que esas decisiones estén mejor estandarizadas en el foro y que puedan salir de allí esos lineamientos para que las empresas y sus gremios puedan operar de mejor manera en los territorios para ayudar a las comunidades y para ayudar también a que su negocio tenga una mejor visión frente a las comunidades. Como digo yo, tender buenos puentes. No es lo mismo armar bien un puente, que un puente mal hecho por una mala estrategia de gestión social.”

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Ganadores por su labor en la gestión social en la primera edición del foro

Educación y academia

Además de la participación como aliado de TICMAS en la segunda edición del Foro Latinoamericano de Gestión Social en el Sector Energético, Diego Salazar destaca que este nuevo encuentro tiene una fuerte presencia de la academia en diálogo con la producción de las diversas industrias: “una de las universidades, si no es la más importante de Colombia, va a estar en el foro, que es la Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes hace presencia con su área de geociencias”.

Esta participación incluirá además la elaboración, por parte de la universidad, de un informe de todo lo acontecido para ampliar la conversación más allá de las dos jornadas pautadas y destacó a los organismos que los acompañan: “Estamos hablando de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, que agrupa a todas las empresas petroleras en Colombia. De la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, y de la Asociación Colombiana de Ingenieros Geofísicos. Cosa muy bonita, los mismos geólogos diciendo quiero aprender de gestión social. Estamos hablando de ANDEG, que es la Asociación de Generadoras de Energía, y de la ACM, que es la Asociación Colombiana de Minería. Los dos aliados principales son nada más y nada menos que la Agencia Nacional de Minería, uno, y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Academia, gremios y las principales agencias del Ministerio van a estar presentes para generar ese conocimiento.”

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De Colombia para toda la región

Si bien el Foro tiene su foco en Colombia, Salazar destaca que está pensando para dialogar “desde la esquina de América latina” con todo el continente: “Nuestro sueño es darle la importancia a la gestión social desde el río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos, hasta Tierra del Fuego en Argentina.”

Esta edición contará con invitados de México, Panamá y Ecuador; entre otros y se espera seguir ampliando los países de los líderes invitados. Diego Salazar se tomó un momento para celebrar la labor de DISAVA consultores ya que “hemos logrado cultivar los mejores estándares en materia de gestión social para ayudar a las organizaciones, ayudar a las compañías y ayudarlos en la relación con las comunidades.”

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Por último, Salazar reflexionó: “El Foro no busca solamente hablar de gestión social, sino que busca transformar la manera en que las empresas construyen sus relaciones con los territorios. El Foro no busca solamente hablar de gestión social, busca transformar la manera en la que las empresas y territorios construyen sus relaciones de confianza.”

2.º Foro Latinoamericano de Gestión Social en el Sector Energético 2026.

1 y 2 de octubre de 2026 en el Hotel Tequendama (Salón Rojo) de Bogotá, Colombia.

Agenda: https://forogestionsocial.com/agenda