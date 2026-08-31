Peter Dieckmann en Argentina: el desafío de llevar la simulación clínica a más de 129.000 estudiantes universitarios

Peter Dieckmann

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La visita a la Argentina de Peter Dieckmann, uno de los referentes internacionales de la simulación aplicada a la educación y a la seguridad de los pacientes, puso en el centro de la discusión un desafío que atraviesa actualmente a las universidades: cómo lograr que la simulación clínica deje de ser una experiencia disponible para grupos relativamente pequeños y se incorpore de manera sistemática a la formación de miles de estudiantes de ciencias de la salud.

Dieckmann participó de una jornada realizada en la sede del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en Buenos Aires, convocada en el marco de las actividades de la Red Nacional de Simulación Clínica (CIN-ReNaSiC). La magnitud de la convocatoria mostró hasta qué punto la simulación ha comenzado a trascender el ámbito de los especialistas para convertirse en un tema de la agenda académica universitaria.

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Participaron rectores y secretarios académicos, 23 decanos de facultades de Medicina nucleados en el Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Pública (FAFEMP), 43 directoras de escuelas universitarias de Enfermería pertenecientes a la Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería de la República Argentina (AEUERA), decanos de otras disciplinas y más de 50 responsables de centros de simulación de universidades públicas y privadas de distintas regiones del país.

Gabriel Muntaabski

Medicina y Enfermería, protagonistas de la jornada

La presencia conjunta de FAFEMP y AEUERA tuvo un peso particular. Durante la jornada, los decanos de Medicina mantuvieron una reunión con el presidente del CIN, Franco Bartolacci, en la que compartieron perspectivas sobre los desafíos para continuar mejorando la calidad de la formación médica en las universidades argentinas.

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AEUERA, por su parte, realizó su reunión anual ordinaria, con la participación de las directoras de las escuelas universitarias de Enfermería, y avanzó en la organización de su próximo Congreso de Educación en Enfermería, que se realizará los días 5 y 6 de noviembre en Posadas, Misiones.

La participación de ambas organizaciones dio al encuentro una dimensión que fue más allá de una reunión de centros de simulación. Medicina y Enfermería representan dos de las carreras con mayor cantidad de estudiantes del área de la salud y, al mismo tiempo, dos espacios en los que resulta especialmente relevante ampliar las oportunidades de práctica durante la formación de grado.

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Peter Dieckmann

El acto central comenzó con la presentación de las autoridades de CIN-ReNaSiC. Oscar Alpa y Lidia Blanco, coordinadores de la Red en el CIN, y Gabriel Muntaabski, secretario ejecutivo, repasaron los avances alcanzados y las perspectivas de trabajo para el período 2026-2027.

Uno de los ejes fue el paso de una etapa centrada en la expansión de la infraestructura y la formación de docentes a otra en la que el problema es conseguir que las oportunidades de aprendizaje mediante simulación alcancen efectivamente a un número mucho mayor de estudiantes.

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Oscar Alpa y Gabriel Muntaabski

Llevar la simulación a escala

Psicólogo y PhD, Dieckmann es profesor asociado en la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU). Lleva 25 años trabajando con simulación en salud y otros ámbitos y ha desarrollado una extensa trayectoria internacional en investigación, educación y formación de facilitadores.

Su trabajo se ha concentrado especialmente en estudiar la interacción entre las personas, las tecnologías y las organizaciones, y en utilizar la simulación no solamente como herramienta educativa, sino también como instrumento para comprender y transformar sistemas de trabajo. Su mirada incorpora, además del simulador y el entrenamiento individual, los factores humanos, la seguridad, el funcionamiento de los equipos y las características de las organizaciones.

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Durante su presentación en el CIN, esa concepción apareció reiteradamente, aunque una de las preguntas centrales fue mucho más concreta: cómo extender una estrategia educativa intensiva en docentes, tiempo y recursos a sistemas universitarios con miles de estudiantes.

“Incluso con 3.000 o 4.000 docentes formados en simulación será difícil alcanzar la cantidad de estudiantes que queremos enseñar”, planteó Dieckmann.

Si la cantidad de docentes capacitados constituye uno de los límites para ampliar la simulación, una posibilidad es involucrar tempranamente a los propios estudiantes en los procesos educativos y formar progresivamente a algunos de ellos para que, bajo supervisión, puedan asumir funciones de facilitación.

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El estudiante deja así de ser exclusivamente el destinatario de la enseñanza. Puede aprender también observando a sus compañeros, analizando desempeños, ofreciendo retroalimentación y, a medida que adquiere experiencia, colaborando en la facilitación del aprendizaje de otros estudiantes.

La propuesta encuentra un punto de contacto directo con una de las estrategias que CIN-ReNaSiC comenzó a implementar en las universidades argentinas.

El doctor Adrian Alasino ((Presidente de FAFEMP) y el licenciado Oscar Alpa

MESAS: rotar, observar, aprender

Durante la jornada se firmaron las Actas Compromiso para la implementación de MESAS —Modelo de Entrenamiento con Simulación para el Aprendizaje Significativo— en universidades nacionales. El modelo busca responder a uno de los principales problemas que enfrenta la expansión de la simulación: cómo aumentar las oportunidades de práctica sin reducir la calidad educativa.

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MESAS organiza a los estudiantes en pequeños grupos que rotan sucesivamente por diferentes roles. Durante una actividad no solamente ejecutan una técnica. También pueden desempeñarse como asistentes, observar sistemáticamente la ejecución de sus compañeros, analizar aspectos del proceso de aprendizaje, ofrecer retroalimentación y participar de espacios breves de reflexión colaborativa. La observación deja de ser, de esta manera, un tiempo pasivo de espera y se convierte también en una oportunidad deliberada de aprendizaje.

“Creo que MESAS es un modelo muy bueno, con la rotación y los diferentes roles”, dijo Dieckmann.

La posibilidad de incorporar progresivamente estudiantes avanzados como facilitadores fue uno de los puntos de mayor coincidencia. No se trata de sustituir al docente experto, sino de ampliar su capacidad educativa mediante una organización diferente, en la cual los estudiantes puedan asumir progresivamente responsabilidades dentro de un entorno estructurado, con instrumentos de observación, criterios definidos y supervisión docente.

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Formar a un estudiante para facilitar el aprendizaje de sus pares puede tener, además, efectos que van más allá de aumentar la capacidad operativa de los centros de simulación. Enseñar, observar, ofrecer retroalimentación y ayudar a otros a reflexionar son también formas de aprender.

Las Actas Compromiso comprenden inicialmente 19 universidades públicas nacionales y 37 carreras de grado, entre ellas Medicina, Enfermería, Obstetricia e Instrumentación Quirúrgica. El universo potencial involucrado supera los 129.000 estudiantes.

La cifra da una medida del problema. Incorporar simulación en sistemas universitarios de esta magnitud requiere modelos diferentes de aquellos pensados exclusivamente para pequeños grupos de alumnos.

Por eso, el proyecto combina la implementación de MESAS con un proceso de fortalecimiento de las capacidades institucionales. Durante el encuentro también se anunció el inicio de más de 20 cursos de simulación clínica y 12 diplomaturas en universidades nacionales. La apuesta es desarrollar simultáneamente docentes, facilitadores, estructuras académicas y modelos que permitan multiplicar las oportunidades de práctica.

Oscar Alpa, Gustavo Marin (decano de medicina de UNLP) y Gabriel Muntaabski

Mirar también el sistema

Dieckmann dedicó otra parte de su intervención a los usos de la simulación más allá de los escenarios clínicos, los maniquíes y el entrenamiento de procedimientos. Su propuesta fue pensarla también como una metodología capaz de estudiar cómo funcionan las organizaciones y los sistemas de salud.

Desde esta perspectiva, simular no sirve solamente para enseñar qué debería hacer un profesional frente a una determinada situación. También permite observar cómo interactúan las personas con las tecnologías y las organizaciones, identificar amenazas antes de que alcancen a los pacientes y diseñar medidas de protección.

“La simulación es más que entrenamiento. Es una metodología que puede transformar la realidad de los sistemas de atención de la salud”, sostuvo.

Una simulación puede servir para formar a un estudiante, mejorar el funcionamiento de un equipo, probar un nuevo espacio asistencial, analizar procesos de trabajo o detectar vulnerabilidades dentro de una organización.

Peter Dieckmann

Una red que entra en una nueva etapa

El encuentro del CIN mostró también el crecimiento alcanzado por la simulación clínica dentro del sistema universitario argentino. La presencia simultánea de autoridades del CIN, FAFEMP, AEUERA, decanos, secretarios académicos y responsables de más de 50 centros de simulación mostró un escenario diferente al de algunos años atrás.

El debate ya no parece centrarse exclusivamente en demostrar el valor educativo de la simulación o en crear nuevos centros. La pregunta empieza a ser cómo conseguir que llegue realmente a los estudiantes y forme parte de manera sostenida de sus trayectorias educativas.

La respuesta requerirá infraestructura y tecnología, pero también docentes capacitados, decisiones curriculares, nuevos modelos educativos y una participación diferente de los propios estudiantes.

La implementación de MESAS en 19 universidades constituye uno de los primeros intentos de CIN-ReNaSiC por abordar ese desafío a escala nacional y permitirá observar qué sucede cuando una estrategia basada en práctica deliberada, observación estructurada, rotación de roles, retroalimentación y participación estudiantil se incorpora en instituciones con realidades muy diferentes.

Oscar Alpa (CIN) junto a los decanos de Medicina (FAFEMP)

También permitirá explorar una idea que atravesó buena parte de la jornada: que el impacto de la simulación no debería medirse solamente por la cantidad de personas que pasan por un centro de simulación, sino por su capacidad para modificar la manera en que los futuros profesionales aprenden, trabajan con otros y comprenden los sistemas de salud.

Hacia el final de su intervención, Dieckmann volvió a una pregunta mucho más sencilla: “¿Por qué hacemos toda esta locura de la simulación?” Su respuesta sintetizó el sentido de la jornada: “Para generar una diferencia en la vida de los pacientes”.