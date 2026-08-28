Estudiantes de una secundaria de Santa Fe crearon el prototipo de tráquea pediátrica para facilitar el entrenamiento del personal de la salud

El prototipo de la tráquea pediátrica para el aprendizaje de los trabajadores de la salud

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Contextualizar, aprender, investigar, accionar. Ese fue el camino de casi dos años de un grupo de estudiantes del sexto año de la Tecnicatura en Informática de la Escuela Número 601 “Leandro N. Alem”, de la provincia de Santa Fe, que lograron diseñar y prototipar una tráquea pediátrica para crear un entorno de práctica seguro para personal de la salud, cuidadores y familias que necesiten enfrentarse al desafío de cambiar una cánula en un bebé o niño.

El proyecto interdisciplinario nació a partir de la experiencia compartida de una docente que se enfrentaba a esta dificultad cotidiana con su hijo. Los alumnos pasaron a la acción y se vincularon con especialistas y pediatras y así lograron un resultado que fue reconocido por su aporte a la comunidad desde la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.

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Compartir conocimientos

“No se trata solamente de imprimir una pieza, sino de un proyecto interdisciplinario de diseño, modelado 3D, prototipado y resolución de una necesidad concreta . La idea de crear un modelo de entrenamiento surgió como respuesta a la dificultad de ofrecer a los padres la oportunidad de practicar el cambio de cánula en un ambiente controlado, sin la presión de hacerlo en el momento crítico.”, explicó Federica Carranza; una de las alumnas del proyecto.

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Escenas de la práctica médica con el prototipo

Y detalló: “El proyecto consistió en desarrollar un prototipo de tráquea pediátrica mediante modelado e impresión 3D, integrado a un muñeco que permitiera representar de manera didáctica y segura la situación de un niño con traqueostomía. El objetivo fue generar un recurso para que profesionales de la salud y familias pudieran simular, observar y comprender el funcionamiento y la colocación de una cánula, sin intervenir sobre un paciente real. Desde el punto de vista informático, el desarrollo comenzó con la investigación de los requerimientos, a partir del intercambio con médicos del Hospital de niños Orlando Alassia en especial el pediatra Mateo Helfeld y algunas familias.”

Por su parte, Abril Enrique- otra de las estudiantes partícipes- planteó que “esta etapa permitió transformar una necesidad del ámbito sanitario en requerimientos técnicos de diseño y fabricación. Luego se realizó el estudio anatómico, tomando como referencia la estructura de la tráquea infantil para establecer dimensiones, forma y características que debía representar el modelo. Para esto consultamos al área de Diseño de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Litoral, y nos contactamos con el Profesor Prodoliet,quien nos asesoró sobre el diseño 3d de tráqueas de adultos con traqueostomía de emergencia.”

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Además, Abril señaló: “Con esa información se pasó al modelado tridimensional utilizando Blender [software de acceso libre], donde se construyó el prototipo digital y se realizaron modificaciones hasta obtener una geometría adecuada para un niño. Posteriormente se trabajó en la integración del modelo con el muñeco, definiendo cómo debía ubicarse y fijarse la pieza y cómo se ensamblarían los diferentes componentes. Finalmente, el modelo digital fue llevado al proceso de fabricación aditiva mediante impresión 3D, seleccionando parámetros como material, altura de capa, relleno y demás condiciones de impresión.”

A partir de un flujo iterativo de “investigar, diseñar, fabricar, evaluar, detectar dificultades y realizar modificaciones hasta obtener un prototipo funcional”, los estudiantes lograron “una solución educativa y asistiva” que llevó casi dos años lectivos hasta lograr su diseño actual.

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Enfermeras y enfermeros juntos a los estudaintes de la Escuela de Educación Técnico Profesional 601 “Leandro N. Alem”

La experiencia como motor

Rocío Solís es mamá y docente que forma parte de la Cooperadora Escolar y fue quien compartió parte de su cotidianeidad con sus alumnos: “Hablando con los chicos les comentaba mi situación, que tengo un hijo de 10 años conectado a un respirador, y todo lo que significó poder llevar a mi hijo a mi casa.”

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“Como muchos padres de niños con traqueostomías, debemos aprender a hacer el cambio de cánula, una tarea que debe realizarse semanalmente y que se aprende con mucha dificultad, ya que solo se tiene una oportunidad para practicar por semana y con nuestro propio hijo. Que esta operación debe ser rápida porque en el momento que se hace el cambio de cánula el niño deja de estar conectado a respirador.”, explicó Solís.

Y compartió: “Expresando la problemática en una charla informal con profesores y alumnos es como surge la necesidad y posibilidad de un muñeco que dé respuesta a esta dificultad. El objetivo era ofrecer a los padres que están en las mismas circunstancias que yo, la oportunidad de practicar en un ambiente controlado, sin la presión de hacerlo en el momento crítico. Esto posibilita además que las camas del hospital de niños se desocupen más rápidamente dado que hasta que nosotros no aprendemos este mecanismo no dan de alta a nuestros hijos. Además nos ayuda para que este aprendizaje no sea emocionalmente traumático.”

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Docentes y estudiantes de la Escuela de Educación Técnico Profesional 601 “Leandro N. Alem”

Orgullo e impacto en la comunidad

“Como docente de Prácticas Profesionalizantes, considero que significa llevar la formación técnica más allá del aula y ponerla en contacto con necesidades reales de la comunidad. Cuando un proyecto estudiantil puede tener una aplicación concreta en un hospital, los estudiantes comprenden que lo que aprenden en la escuela —diseño 3D, tecnología, resolución de problemas y trabajo en equipo— puede transformarse en una herramienta útil para otras personas”, celebró Stella Maris Aguirre profesora y Directora de la Escuela.

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Y resaltó: “También representa un desafío y una gran responsabilidad, porque obliga a trabajar con profesionales de otras áreas, escuchar necesidades concretas, investigar, validar ideas y mejorar los prototipos. El aprendizaje deja de ser solamente una actividad escolar y adquiere sentido, propósito e impacto social.” Además, subrayó:“Para la escuela técnica es una forma de demostrar que la educación puede generar soluciones y aportar a la comunidad, fortaleciendo en los estudiantes no solo sus competencias profesionales, sino también la creatividad, el compromiso, la empatía y la responsabilidad social.”

Sobre su rol como docente y el proceso de desarrollo del proyecto, Aguirre detalló la importancia de la orientación profesional médica que “fue fundamental para comprender aspectos anatómicos y trasladarlos posteriormente al diseño de un modelo pediátrico.”

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“El modelo no se desarrolló únicamente desde una perspectiva tecnológica, sino que fue revisado y ajustado considerando criterios médicos, anatómicos, funcionales y educativos. Es importante aclarar que se trató de la validación de un prototipo educativo y de simulación, no de un dispositivo médico destinado a ser utilizado directamente en pacientes.”, destacó. Y reflexionó: “El aporte de la Facultad y del Hospital permitió que los estudiantes comprendieran que, cuando la tecnología busca responder a una necesidad de salud, el conocimiento técnico debe complementarse necesariamente con el saber de los profesionales y con las necesidades de las personas involucradas.”

Una etapa de trabajo en la creación de prototipo

Liderar desde la educación técnica

“Como directora de una escuela técnica en Informática de la zona sur-oeste de la ciudad, considero que los proyectos de impacto ocupan un lugar estratégico dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI). No los entendemos como experiencias aisladas ni como actividades complementarias, sino como una forma concreta de expresar qué escuela técnica queremos construir y qué relación queremos establecer con nuestra comunidad”, resaltó Stella Maris Aguirre.

Y aseguró: “La Ley de Educación Técnico Profesional N º 26.058 plantea que la ETP debe articular la formación con la ciencia, la tecnología, la producción y el trabajo, promover prácticas profesionalizantes y favorecer el crecimiento personal y laboral de los estudiantes. También contempla que las instituciones desarrollen proyectos educativos con participación de estudiantes y docentes en talleres y laboratorios, y que puedan vincularse con universidades y otros organismos científico-tecnológicos.”

“Para nosotros, la tecnología tiene sentido cuando permite comprender una necesidad, pensar una solución y poner el conocimiento al servicio de otros. Por eso buscamos que nuestros estudiantes no aprendan programación, robótica, modelado 3D o fabricación digital solamente para aprobar una materia, sino que puedan preguntarse:¿Para qué sirve lo que estoy aprendiendo? ¿A quién puede ayudar? ¿Qué problema de mi comunidad puedo contribuir a resolver?”, reflexionó Aguirre que además se mostró orgullosa de otro proyecto Seybot, un robot construido desde cero por los estudiantes y docentes de la escuela.

El diseño de la tráquea para la práctica

Constancia y dedicación

“Como estudiantes de sexto año de la Tecnicatura en Informática, esta experiencia nos hace sentir que lo que aprendemos en la escuela realmente puede servir para algo importante. Poder conocer las necesidades de otras personas y usar nuestros conocimientos para aportar una solución nos motiva muchísimo”, aseguraron las estudiantes de 6to año de la Escuela de Educación Técnico Profesional 601 “Leandro N. Alem” .

Y celebraron: “Nos permitió salir de lo teórico y aplicar conocimientos de tecnología, diseño, anatomía y biología en una situación real. También nos llevó a investigar, buscar soluciones, equivocarnos, probar nuevamente y trabajar en equipo”.

“Lo más importante es sentir que, desde nuestro lugar como estudiantes, podemos generar un impacto positivo en nuestra comunidad. Saber que nuestro trabajo puede ayudar a madres, niños y profesionales de la salud nos genera orgullo, compromiso y ganas de seguir aprendiendo para poner nuestras capacidades al servicio de los demás.”, plantearon para reflejar, una vez más, cómo la educación genera impacto y transforma la vida de las personas.

El muñeco intervenido ya fue entregado al área de Rehabilitación del Hospital de Niños, y “será utilizado por padres y por estudiantes de medicina que están realizando su residencia dado que el Hospital Alassia es un Hospital Escuela”, en la provincia de Santa Fe.