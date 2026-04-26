Celia Rosemberg y Fabio Tarasow en las Jornadas de Alfabetización de Ticmas en la Feria del Libro: pensar el aprendizaje desde lo multidimensional a lo largo de la vida

Cómo es el debate del uso de las tecnologías en el aula

No solo basta hablar de alfabetización sino que este nuevo mundo algorítmico, que parece avanzar cada vez más rápido, nos lleva a hablar de alfabetización digital y multialfabetización. Pero ¿qué entendemos por esa esfera multidimensional?

En el segundo y último día de las Jornadas de Alfabetización convocadas por la solución educativa integral Ticmas, Celia Rosemberg (CIIPME, CONICET-UBA) y Fabio Tarasow (PENT-FLACSO) abrieron un diálogo para repensar las prácticas y las ideas que atraviesan la educación en espacios formales como no formales, desde el hogar, la escuela, una comunidad aislada, e incluso el mundo adulto que se enfrenta a una nueva necesidad de aprendizaje y enseñanza digital.

Qué tiene que aprender un docente de la IA a cuatro años de la irrupción de la inteligencia artificial generativa

Multialfabetizar es la tarea: aprendizaje a lo largo de la vida

“Podemos asociar o imaginar a la cultura como un cometa avanzando y por detrás va dejando una estela. Esa estela son todos los productos o alfabetizaciones tenemos que ir aprendiendo.”, reflexionó Tarasow y destacó: “Teníamos que aprender la cultura, la alfabetización de entrada, la alfabetización urbana, pero con el avance de la tecnología y la incorporación a la cultura, tenemos que empezar a manejar otras alfabetizaciones, como la alfabetización digital, la alfabetización de los medios, entender cómo vamos funcionando en cada uno de los dispositivos en la sociedad, investigar a las organizaciones en inteligencia artificial, y además preguntarnos qué significa esto.”

Y destacó un punto que muchas veces parece olvidado: “Todas estas capas que se van agregando van generando una complejidad que muchas veces deja por afuera a todos aquellos que cuando pasó el cometa ya habían salido del sistema educativo.” Por eso para Tarasow también se trata de pensar: “Lo que pasa con los adultos que no tienen un punto de inserción para alfabetizarse en lo que son las nuevas capas: digital, inteligencia artificial, etc.”

En este cambio de paradigma tecnológico, Tarasow reflexionó sobre sus trabajos previos en los que “Hacíamos educación a distancia y no pensábamos que la distancia era un problema porque pensábamos que los dispositivos digitales eran un punto de encuentro. Entender cómo funcionan estos dispositivos, cómo leer los mensajes, cómo interpretar los mensajes que pasan por ahí, es parte de las actualizaciones.”

Fabio Tarasow

En el inicio: la alfabetización

“Los chicos desarrollan la alfabetización muy tempranamente. Empiezan a aprender estos múltiples lenguajes, prácticamente desde el nacimiento. Y entonces, más allá de aprender las letras, o más allá de aprender las correspondencias del lenguaje hablado, del lenguaje escrito, todas estas competencias se desarrollan sobre un cúmulo de cuestiones que tienen que ver con la realidad, con manejar el vocabulario, con manejar múltiples formas exclusivas”, explicó Celia Rosemberg quien se especializa en la alfabetización inicial.

Rosemberg planteó cómo se incrementó en los últimos años la tensión educación- tecnología de una forma que no siempre es productiva: “No se trata de pantallas sí o de pantallas no, sino de qué experiencia generamos en torno a los niños y a los adultos. Y, en realidad, para poder hablar hace falta que las experiencias sean comunicativas con el lenguaje oral, con el lenguaje escrito, con todos los otros lenguajes, son producciones de sentido que definimos en la comunicación social.”

Y este proceso de vínculo se destaca el programa “Niño a niño” que desde hace más de un década desarrolla Rosemberg con su equipo en el que niños mayores le leen a niños más pequeños generando una interacción única y un proceso de aprendizaje mutuo. Una experiencia de prácticas y encuentros que invita justamente a repensar el uso de la tecnología desde las experiencias y no desde los dispositivos.

Celia Rosemberg

Habilidades digitales: ABC

Pensar hoy en la alfabetización digital es clave para el presente y el futuro cercano. Tarasow reflexionó que hoy se trata de “Un territorio básico de lo que uno tiene que saber y aprender. Y es interesante porque estás tecnologías forman parte de la vida profesional y personal.”

“Y sin embargo, estamos viviendo en un país que está haciendo mucho también para sacar a los dispositivos educativos de las aulas cuando en realidad forman parte de la vida personal y profesional. Es en las aulas donde los chicos tienen que aprender a usarlos porque si no es ahí ¿dónde es?”, planteó.

Además destacó que se pasó de cierta “euforia” a la prohibición. Y en cuanto a la copia de estrategias educativas del extranjero, tanto Rosemberg como Tarasow reforzaron con claridad que es necesario poder tener en cuenta los contextos.

Otro de los grandes temas es el rol de los docentes en este aprendizaje continuo donde Tarasow planteó que “El problema de la inteligencia artificial no es un problema tecnológico sino un problema pedagógico”. Y retomó la importancia de la actualización en la construcción de sentido en esta necesidad “de sacudirse un poco” y encontrar nuevas formas en el proceso de enseñanza: “La IA nos puede hacer mejores siempre y cuando la usemos para tensionarnos.”

La pandemia de COVID-19 y el impacto en lo educativo también formó parte de la mesa en la que se resaltó el aspecto tecnológico como oportunidad. Rosemberg planteó que entre los “Más chiquitos se dio una situación tripartita entre la institución educativa, los chicos y las familias en el hogar”.