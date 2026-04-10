Alarma por el desempleo joven: advierten que la escuela no prepara para el mercado laboral

La adaptación de la educación incluye el aprendizaje por proyectos y la incorporación de experiencias laborales reales en el aula

En Argentina, la pregunta sobre si las escuelas preparan adecuadamente a los trabajadores del futuro gana relevancia ante los rápidos cambios tecnológicos y del mercado laboral. En este contexto, surge la duda sobre si los estudiantes egresan con las competencias necesarias para insertarse en un mercado cada vez más incierto. La disociación entre la educación formal y el mundo laboral es una preocupación central que involucra a jóvenes, familias, instituciones educativas y empleadores.

Según el analista Emmanuel Ferrario, el 65% de los argentinos considera que “la educación no está conectada con el mercado laboral”. Ferrario explicó en Infobae en Vivo A las Nueve que la brecha entre lo que demanda el mercado y lo que ofrecen los egresados, tanto universitarios como secundarios, es cada vez mayor.

“Hay una transformación muy de fondo: ya cambió la receta tradicional de estudiar, obtener un título y acceder a un empleo estable. Hoy, el título no garantiza conseguir trabajo”, sostuvo.

Las nuevas generaciones ya cuestionan la necesidad de seguir carreras universitarias largas. Algunas prefieren formaciones más breves o alternativas que permitan desarrollar competencias específicas y adaptar su perfil profesional, considerando el avance de la inteligencia artificial en el campo laboral.

El desempleo juvenil en Argentina triplica la tasa general, impulsado por la brecha entre educación y mercado laboral (La Capital de Mar del Plata)

Cómo impacta la inteligencia artificial en el acceso al primer empleo

Ferrario destacó que existe una “paradoja del momento”: “Hay una oferta como nunca antes de carreras y una gran accesibilidad a la escuela primaria y secundaria, pero es cada vez más difícil para los jóvenes acceder a su primer empleo”. La tasa de desempleo juvenil en Argentina casi triplica la tasa general, fenómeno que también se observa a nivel global.

Al mismo tiempo, las plataformas de búsqueda laboral muestran una caída en la demanda de perfiles junior, especialmente en tareas rutinarias vinculadas al procesamiento de datos, generación de reportes y otras actividades susceptibles de automatización.

Ferrario citó un estudio de la Universidad de Stanford que examinó la publicación de ofertas laborales de entry level en empresas expuestas a inteligencia artificial entre 2022 y 2025. “La publicación de estas ofertas cayó casi quince puntos”, indicó. Esta tendencia responde a que muchas compañías consideran reemplazar parte de los puestos de entrada por agentes de inteligencia artificial, lo que reduce costos y replantea la estructura de contratación.

En el diálogo con el equipo periodístico, Ferrario describió cómo diversos tipos de inteligencia artificial, como Claude o Gemini, ya son habitualmente empleados en tareas de análisis, redacción y generación de imágenes. El analista sostuvo que la redefinición de funciones afecta especialmente a quienes procuran entrar al mercado por primera vez y carecen de la experiencia que sí aporta valor en cargos superiores.

La inteligencia artificial reduce oportunidades de primer empleo para jóvenes, especialmente en tareas rutinarias y administrativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Experiencia, formación y el futuro de los profesionales

Ferrario señaló que los trabajadores con más experiencia, criterio y redes profesionales disponen de ventajas para adaptarse a los cambios tecnológicos. “Uno de los motivos por los que el impacto es mayor en los jóvenes es que quienes tienen experiencia cuentan con conocimiento tácito, algo que la inteligencia artificial no puede reemplazar”, argumentó.

La posibilidad de construir trayectorias laborales estables a partir de un único título universitario se pone en cuestión. Ferrario enfatizó la importancia de la formación permanente: “La formación a lo largo de la vida deja de ser una opción para adultos y pasa a ser una estrategia para los más jóvenes”. Los másteres y posgrados, que antes representaban una vía para consolidar carreras, hoy requieren repensarse. Según Ferrario, “el gran cambio es que no importa cuánto sabés, sino cómo preguntás”.

A la par, la diversidad de ofertas académicas coexiste con incertidumbres sobre su valor real. La carrera de abogacía sigue siendo la más elegida en Argentina, pero la extensión promedio para completarla supera los nueve años y medio, muy por encima de los cinco que demandaría el plan de estudios, en gran medida por la necesidad de trabajar durante la cursada y el proceso de definición vocacional.

El 65% de los argentinos considera que la educación no prepara adecuadamente para las demandas laborales actuales (La Capital de Mar del Plata)

Nuevas profesiones, curiosidad y reforma educativa

El surgimiento de nuevos roles profesionales, como diseñador de videojuegos, piloto de drones o e-gamer, revela la velocidad del cambio en los intereses juveniles y las opciones ocupacionales. Ferrario ejemplificó: “Le preguntamos a los chicos qué querían ser de grandes. Uno dijo: ‘Quiero ser el capo de las compus’. Para mí, esa imagen representa la incertidumbre actual sobre en qué conviene invertir el tiempo y el esfuerzo de estudio”.

La adaptación de la educación a los desafíos actuales no pasa sólo por modificar los contenidos, sino por redefinir cómo se aprende. Ferrario apuntó: “Hay que eliminar la imagen tradicional del aula con el docente al frente y los alumnos en fila. El aprendizaje por proyectos y la incorporación de experiencias reales de trabajo resultan fundamentales”.

Entre las experiencias internacionales, destacó el caso de Singapur y su programa SkillsFuture, donde el Estado otorga créditos para que cualquier persona pueda capacitarse o recapacitarse en función de las nuevas demandas tecnológicas y del mercado. Ferrario señaló que “el sistema permite a profesionales, por ejemplo abogados, capacitarse en el uso de inteligencia artificial para interpretar fallos o automatizar procesos”.

En cambio, mencionó que en Holanda una iniciativa similar tuvo que ser cancelada por falta de oferta competitiva, y que en Abu Dabi se está implementando un modelo mixto entre sector público y privado.

La adaptación de la educación incluye el aprendizaje por proyectos y la incorporación de experiencias laborales reales en el aula (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dudas, decisiones y nuevas estrategias de empleabilidad

La incertidumbre afecta también a jóvenes egresados de carreras tradicionales, que enfrentan múltiples alternativas: empleos en relación de dependencia, pasantías, emprendimientos propios o modalidades laborales flexibles. Además de la oferta académica, la tendencia de “sumar” títulos de posgrado como estrategia para asegurar empleabilidad está en discusión.

Ferrario relató su experiencia personal: “Hice dos másters. El primero orientado al conocimiento técnico, el segundo, quince años después, orientado a competencias como negociación y liderazgo. Es ese segundo tipo de formación el que más uso hoy. El resto, lo consulto en una inteligencia artificial cuando lo necesito”.

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