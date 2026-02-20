Luis Bogado y una nueva jornada docente que convoca SPEPM: “Hablar de alfabetización es hablar de justicia educativa”

Luis Bogado, director ejecutivo del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM)

¿Por qué una jornada de Alfabetización e Innovación Educativa? La respuesta es clara para el Director Ejecutivo del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones, Luis Bogado: “La educación es un acto de amor, un gesto de esperanza” y una oportunidad.

Ante el inicio del ciclo lectivo 2026, una vez más SPEPM vuelve a estar presente en acciones de reflexión y con la esperanza de seguir tendiendo redes entre docentes y directivos que saben que el trabajo en equipo, y la puesta en común de realidades, son motores para el crecimiento.

SPEPM se enfoca en transformar la educación misionera a través de una alfabetización que dialoga con la innovación, la educación disruptiva, la robótica, la programación y la inclusión, abarcando más de 125.000 alumnos.

Un encuentro abierto, gratuita y para el cambio

En el Parque del Conocimiento, en el salón Eva Perón, tendrá lugar la jornada pensada para focalizarse en la “alfabetización como un camino a crecer” y en la innovación y el liderazgo como un camino de transformación para los docentes.

Luis Bogado, en diálogo con la solución educativa Ticmas que también participa del encuentro, adelantó que la convocatoria tiene un objetivo claro: “Seguir fortaleciendo una educación misionerista de calidad, inclusiva y con visión de futuro, desde una perspectiva situada, que reconoce los logros alcanzados, los límites y las posibilidades que se abren en el presente.”

Y reflexionó: “Estamos transitando días muy importantes para el sistema educativo. Días de planificación, de preparación y de reflexión profunda. Porque sabemos que el inicio de un nuevo ciclo lectivo no es solo una fecha en el calendario, sino una oportunidad para revisar prácticas, renovar compromisos y proyectar el futuro con responsabilidad y convicción.”

Luis Bogado junto a Marcelo Giménez, director pedagógico del SPEPM

Ante esta nueva convocatoria, Bogado destacó el agradecimiento a Ticmas “Que nos acompañan de manera permanente para impulsar nuevas formas de enseñar y aprender, integrando la tecnología, la innovación y la pedagogía, fortaleciendo así, el aprendizaje en cada etapa de la vida de nuestros estudiantes y docentes.”

Trabajar en equipo

“Hablar de alfabetización es hablar de equidad. Es hablar de justicia educativa. Es asumir que fortalecer la alfabetización en todos los niveles es una responsabilidad compartida, que atraviesa a docentes, equipos de conducción y políticas educativas”, resaltó Bogado.

SPEPM junto a Ticmas trabajan en impulsar en la provincia A leer en vivo, una innovadora propuesta que gamifica la lectura en voz alta y la comprensión lectora estimulando también la fluidez a partir de ejercicios que llevan a chicos y chicas a jugar a ser streamers y practicar sus habilidades.

“Con Ticmas venimos desarrollando estrategias concretas para mejorar la fluidez y la comprensión lectora, que son la base de todo aprendizaje posterior. Si un estudiante comprende lo que lee, mejora en todas las áreas. A eso le sumamos educación financiera, porque entendemos que formar ciudadanos implica brindar herramientas para la vida adulta: administración, planificación y responsabilidad económica”, destacó Bogado.

Y agregó: “Para el ciclo lectivo 2026 esperamos consolidar indicadores de mejora en lectura y ampliar la implementación de estas propuestas en más instituciones del sistema privado, con seguimiento y evaluación permanente.”

De cara a la nueva jornada convocada, Bogado adelantó que buscan “Reafirmar una idea que guía nuestra acción cotidiana: juntos creamos más oportunidades. Oportunidades que se construyen desde la alfabetización, entendida no solo como la adquisición de habilidades básicas, sino como una puerta de entrada al conocimiento, a la participación social y al ejercicio pleno de la ciudadanía.”

“Estudiar asegura tu futuro” y es necesario acompañar al docente

Bogado resaltó: “Quiero detenerme en un mensaje clave, de nuestro Gobernador, Hugo Pasalacua y el Ing. Carlos Rovira, que debemos transmitir con fuerza a nuestras comunidades educativas: Estudiar asegura tu futuro. No como una consigna vacía, sino como una verdad profunda. Estudiar abre caminos, amplía horizontes, genera herramientas para la vida y fortalece el desarrollo personal y colectivo.”

“Nos preparamos para esta jornada con una planificación estratégica que articula lo público y lo privado, al Gobierno de la Provincia, a través del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones, la Red de Escuelas INNOVA y Ticmas, entendiendo que la alfabetización hoy es mucho más que aprender a leer y escribir: es desarrollar pensamiento crítico, comprensión profunda y habilidades para la vida”, reflexionó Bogado.

En diálogo con Ticmas, previo al desarrollo de la jornada, Bogado subrayó: “Hoy el desafío es acompañar al estudiante, pero también al docente. Estamos atravesando un recambio generacional importante en las aulas: conviven docentes con amplia trayectoria y jóvenes profesionales que traen nuevas miradas. Trabajar una mirada integral sobre la docencia implica formación continua, contención institucional y liderazgo pedagógico sólido. No podemos exigir innovación si no generamos condiciones, capacitación y acompañamiento.”

Y agregó: “Desde el SPEPM promovemos espacios de formación que no solo abordan contenidos curriculares, sino también gestión emocional, trabajo en equipo y liderazgo directivo. Creemos que un docente motivado y respaldado institucionalmente impacta directamente en la calidad educativa.”

Baja de natalidad, adaptación y estrategias en las aulas

“La baja de la natalidad es una realidad que impacta progresivamente en la matrícula, especialmente en algunos niveles iniciales y en determinadas regiones. En Misiones, se da una particularidad, la matrícula en el nivel inicial, primario y secundario no ha disminuido. Vamos a transitar este nuevo ciclo lectivo con más de 10 mil nuevos alumnos en el sistema de gestión privada de Misiones. Esto nos interpela y nos obliga a repensar la organización institucional y la planificación a mediano plazo.”, resaltó Luis Bogado.

Y planteó: “Frente a este escenario trabajamos en tres líneas estratégicas: fortalecimiento de la identidad institucional, diversificación de propuestas pedagógicas y mejora de la calidad educativa como principal valor diferencial. También impulsamos propuestas innovadoras, formación técnica y orientación vocacional que respondan a las demandas del contexto productivo y social de Misiones. La clave es adaptarnos sin perder calidad ni inclusión.

Por último planteó “La Jornada de Alfabetización e Innovación Educativa es una muestra del camino que estamos transitando: trabajo articulado, mirada estratégica y compromiso con la calidad. Nuestro mensaje a la comunidad es claro: la educación en Misiones se fortalece cuando trabajamos juntos; Estado, instituciones, docentes y familias. Apostamos a una gestión para el cambio, con innovación, liderazgo y alfabetización como pilares para construir futuro.Porque educar hoy es sembrar oportunidades reales para cada estudiante y para toda la provincia.”