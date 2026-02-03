Educación

Se entregaron los TecPrize 2025: 60.000 dólares para quienes mejoran la educación con IA

El premio entregó premios a compañías de México y Colombia. Uno de los ganadores ingresará a un acelerador de tecnología educativa en la University of Southern California

Guardar
Los ganadores del TecPrize 2025
Los ganadores del TecPrize 2025

El Institute for the Future of Education (IFE) del Tecnológico de Monterrey, anunció a O-lab Inc (Colombia), OZARU (México) y HackÜ (Colombia) como los ganadores del TecPrize 2025, un premio que en esta edición puso el foco cómo cerrar brechas de habilidades laborales mediante el uso de inteligencia artificial.

La final tuvo lugar en el IFE Conference 2026, donde diez emprendimientos finalistas presentaron sus propuestas. Esa escena —equipos que llegan con una solución concreta, la exponen en un escenario regional y pasan a una etapa de acompañamiento— ayuda a entender el espíritu del programa: no es sólo un reconocimiento, sino una plataforma para empujar proyectos hacia su siguiente escala.

Guillermo Garza, de OZARU
Guillermo Garza, de OZARU

Tres enfoques para un mismo desafío

El primer lugar fue para O-lab Inc, un motor de simulaciones laborales con tutores de IA orientados al aprendizaje por habilidades. El proyecto fue desarrollado por Diego Guerrero y se centra en entrenar destrezas en práctica situada con ejercicios que imitan condiciones de trabajo.

El segundo lugar quedó en manos de OZARU, definido por sus creadores como un copiloto de IA para optimizar el trabajo de equipos de primera línea. Lo dirige Guillermo Garza y apunta al terreno donde la formación y la operación cotidiana se mezclan: personas que trabajan bajo presión, con tiempos acotados, y necesitan apoyo para decidir mejor y ejecutar con menos fricción.

El tercer lugar fue para HackÜ, una plataforma de microaprendizaje gamificado pensada para trabajadores sin escritorio, liderada por Juan Miguel Salazar. La propuesta se apoya en la idea de que, si el tiempo disponible para aprender es breve y fragmentado, la formación tiene que adaptarse a ese formato sin perder consistencia.

El TecPrize combina incentivo económico y acompañamiento. Los ganadores acceden a un esquema diseñado para fortalecer impacto y escalabilidad, y participan junto con los otros siete finalistas de tres meses de mentorías y un bootcamp de medición de impacto.

En lo económico, el premio otorgó US$ 30.000 al primer lugar, US$ 20.000 al segundo y US$ 10.000 al tercero.

A ese paquete se suma un beneficio con peso simbólico y estratégico: uno de los tres proyectos ganadores será admitido en el USC Education Technology Accelerator, de la University of Southern California (Rossier School of Education), una puerta de entrada a redes y conversaciones fuera del circuito latinoamericano.

Una de las concursantes del
Una de las concursantes del TecPrize

Qué es el TecPrize y por qué crece año a año

Desde hace seis años, el TecPrize convoca a emprendedores, startups y equipos interdisciplinarios a co-crear respuestas a desafíos educativos reales, con apoyo de redes de conocimiento, mentoría y espacios de experimentación.

En su sexta edición, el programa recibió más de 140 propuestas provenientes de 20 países, un número que sugiere dos movimientos simultáneos: más emprendimientos dispuestos a disputar soluciones y más instituciones interesadas en ordenar ese ecosistema con reglas, acompañamiento y evaluación.

El propio IFE resaltó algunos resultados acumulados del programa: los proyectos ganadores y finalistas que levantaron más de cuatro millones de dólares de capital, iniciativas que impactaron a más de 2,5 millones de aprendices y al menos un caso de adquisición de un finalista.

Temas Relacionados

TecPrizeTecnológico de MonterreyO-lab IncOZARUHackÜ

Últimas Noticias

¿Cómo lograron enamorarse dos IA? La sorprendente experiencia en la Science Gallery del Tec

La nueva exposición indaga las cuestiones más inciertas de la conciencia. Además de Adán y Eva, las IA que viven un amor efímero, hay otras nueve obras que interactúan con el observador y ayudan a replantearse qué significa estar consciente

¿Cómo lograron enamorarse dos IA?

La escuela de Cholila rodeada por el fuego: educación, compromiso y resistencia para enfrentar el incendio

La Escuela Agrotécnica CEA tiene tres focos de incendio a menos de 8 kilómetros. Docentes y familias transformaron las instalaciones en centro de ayuda. Preparan viandas, alojan brigadistas y esperan que el viento dé tregua para volver a las aulas.

La escuela de Cholila rodeada

La mayoría de estudiantes universitarios mejoró su bienestar psicológico tras la pandemia

La investigación destaca que las trayectorias emocionales y preferencias frente a la educación se expresan de forma diversa en el ámbito académico

La mayoría de estudiantes universitarios

Adiós al maestro fío y distante: el docente con más empatía enseña mejor matemáticas

En el marco del IFE Conference 2026 organizado por el Tecnológico de Monterrey, en México, el panel “Programas a Escala de Aprendizaje Socio-Emocional (SEL) abordó las experiencias e investigaciones en diversos territorios aztecas que respaldan la importancia de aprender a enseñar a gestionar las emociones

Adiós al maestro fío y

Cerró el IFE Conference 2026: con invitados de 46 países y más de 500 actividades, la edición dejó una pregunta central sobre la ética de la IA en educación

El congreso reunió a especialistas y autoridades académicas que coincidieron en que el valor de la Inteligencia Artificial no está en automatizar la escuela, sino en fortalecer capacidades humanas y evitar que la tecnología amplíe las brechas que la educación busca reducir

Cerró el IFE Conference 2026:
DEPORTES
“El abandono más insólito del

“El abandono más insólito del año”: un tenista intentó una volea y se autolesionó

“Y va el tercero”: la emoción del Pity Martínez tras marcarle a Racing su primer gol en Tigre

La importante oferta por Exequiel Zeballos que rechazó Boca Juniors

Máxima tensión con Cristiano Ronaldo en Arabia: de la polémica medida de protesta a la decisión de Benzema que lo enfureció

Se confirmó la lesión de Sebastián Driussi: por cuánto tiempo lo perderá River Plate

TELESHOW
Santiago del Moro anticipó cambios

Santiago del Moro anticipó cambios fuertes en Gran Hermano Generación Dorada: “Llegan la placa planta y la puerta roja”

Quién ganó en el rating entre Wanda Nara y la China Suárez en la competencia de MasterChef Celebrity con Hija del fuego

Beto Casella debuta en América TV: el nombre de su nuevo programa que marca su regreso luego de Bendita

Nicki Nicole se defendió de una supuesta polémica en los Premios Grammy con Billie Eilish: su descargo y el apoyo de Lali

El conmovedor video de Caíto, el hermano de Guillermo Pfening, flotando en el agua: “Toda mi admiración”

INFOBAE AMÉRICA

Cuál es la extraña condición

Cuál es la extraña condición que genera que el cuerpo produzca alcohol sin consumirlo, según la ciencia

El Reino Unido sancionó al ministro del Interior iraní y a nueve funcionarios más por la represión de las protestas

Estados Unidos e Israel realizaron ejercicios navales en el mar Rojo en medio de la tensión con el régimen de Irán

República Dominicana confirmó la reanudación de vuelos y servicios consulares con Venezuela tras dos años de suspensión

Estados Unidos exigió a Santa Lucía que prohíba a sus nacionales estudiar medicina en Cuba