Se entregaron los TecPrize 2025: 60.000 dólares para quienes mejoran la educación con IA

Los ganadores del TecPrize 2025

El Institute for the Future of Education (IFE) del Tecnológico de Monterrey, anunció a O-lab Inc (Colombia), OZARU (México) y HackÜ (Colombia) como los ganadores del TecPrize 2025, un premio que en esta edición puso el foco cómo cerrar brechas de habilidades laborales mediante el uso de inteligencia artificial.

La final tuvo lugar en el IFE Conference 2026, donde diez emprendimientos finalistas presentaron sus propuestas. Esa escena —equipos que llegan con una solución concreta, la exponen en un escenario regional y pasan a una etapa de acompañamiento— ayuda a entender el espíritu del programa: no es sólo un reconocimiento, sino una plataforma para empujar proyectos hacia su siguiente escala.

Guillermo Garza, de OZARU

Tres enfoques para un mismo desafío

El primer lugar fue para O-lab Inc, un motor de simulaciones laborales con tutores de IA orientados al aprendizaje por habilidades. El proyecto fue desarrollado por Diego Guerrero y se centra en entrenar destrezas en práctica situada con ejercicios que imitan condiciones de trabajo.

El segundo lugar quedó en manos de OZARU, definido por sus creadores como un copiloto de IA para optimizar el trabajo de equipos de primera línea. Lo dirige Guillermo Garza y apunta al terreno donde la formación y la operación cotidiana se mezclan: personas que trabajan bajo presión, con tiempos acotados, y necesitan apoyo para decidir mejor y ejecutar con menos fricción.

El tercer lugar fue para HackÜ, una plataforma de microaprendizaje gamificado pensada para trabajadores sin escritorio, liderada por Juan Miguel Salazar. La propuesta se apoya en la idea de que, si el tiempo disponible para aprender es breve y fragmentado, la formación tiene que adaptarse a ese formato sin perder consistencia.

El TecPrize combina incentivo económico y acompañamiento. Los ganadores acceden a un esquema diseñado para fortalecer impacto y escalabilidad, y participan junto con los otros siete finalistas de tres meses de mentorías y un bootcamp de medición de impacto.

En lo económico, el premio otorgó US$ 30.000 al primer lugar, US$ 20.000 al segundo y US$ 10.000 al tercero.

A ese paquete se suma un beneficio con peso simbólico y estratégico: uno de los tres proyectos ganadores será admitido en el USC Education Technology Accelerator, de la University of Southern California (Rossier School of Education), una puerta de entrada a redes y conversaciones fuera del circuito latinoamericano.

Una de las concursantes del TecPrize

Qué es el TecPrize y por qué crece año a año

Desde hace seis años, el TecPrize convoca a emprendedores, startups y equipos interdisciplinarios a co-crear respuestas a desafíos educativos reales, con apoyo de redes de conocimiento, mentoría y espacios de experimentación.

En su sexta edición, el programa recibió más de 140 propuestas provenientes de 20 países, un número que sugiere dos movimientos simultáneos: más emprendimientos dispuestos a disputar soluciones y más instituciones interesadas en ordenar ese ecosistema con reglas, acompañamiento y evaluación.

El propio IFE resaltó algunos resultados acumulados del programa: los proyectos ganadores y finalistas que levantaron más de cuatro millones de dólares de capital, iniciativas que impactaron a más de 2,5 millones de aprendices y al menos un caso de adquisición de un finalista.