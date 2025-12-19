Tecnología y equidad en el aula: 50 escuelas públicas reciben un impulso digital gracias a Ticmas y Movimiento STEM

Graciela Rojas Credito: Max Alonso - infobae

Con el objetivo de reducir el rezago educativo y fortalecer las competencias digitales en comunidades escolares, Movimiento STEM+ y Ticmas consolidaron una alianza estratégica a través del programa Avancemos por la Educación de Ticmas, iniciativa que durante el último año acercó recursos educativos gratuitos y acompañamiento pedagógico a escuelas primarias públicas de la Ciudad de México y el Estado de México.

La colaboración, iniciada a finales de 2024, tuvo como eje central el fortalecimiento de docentes, directivos y estudiantes mediante el uso de herramientas tecnológicas, contenidos digitales y procesos de capacitación enfocados en un aprendizaje más flexible, inclusivo y acorde a los retos actuales de la educación básica.

“En Movimiento STEM+ estamos convencidos de que cerrar brechas educativas requiere alianzas estratégicas que acerquen soluciones reales a las escuelas públicas. Esta colaboración con Ticmas nos permitió acompañar a las comunidades escolares con herramientas que fortalecen tanto la enseñanza como el aprendizaje”, señaló Graciela Rojas, Fundadora y Presidenta de Movimiento STEM+.

Pilar Martínez Gordon (Strategic Alliances Manager en Ticmas), Laura Segura Guzmán (experta en Fortalecimiento Institucional e Innovación de Movimiento STEM) y Mónica Rosales Cortés (directora de Innovación Educativa en MTnet). Crédito: Max Alonso - infobae

El programa convocó a instituciones de educación básica de ambas entidades, ofreciendo acceso gratuito a la plataforma Ticmas y a un proceso de acompañamiento pedagógico. Adicionalmente, las primeras 10 escuelas inscritas fueron invitadas a participar en el V Seminario de Innovación Educativa de Ticmas, como un incentivo para reconocer su compromiso con la innovación educativa.

Durante el periodo de implementación, la alianza de Avancemos por la Educación logró impactar a 50 escuelas primarias públicas, beneficiando de manera directa a 136 estudiantes, 185 docentes y 45 directivos y coordinadores, quienes participaron en sesiones de capacitación, acompañamiento y uso de recursos digitales para el aula.

“Avancemos por la Educación demuestra que cuando el sector social y la tecnología educativa trabajan de la mano, es posible generar impactos concretos en las aulas y fortalecer las trayectorias educativas desde una perspectiva de equidad e innovación”, destacó Laura Smulian, Directora de Impacto de Ticmas.

El programa apostó por una visión de aprendizaje sin límites, permitiendo a docentes y estudiantes avanzar a su propio ritmo, en distintos contextos y de forma autodirigida, integrando la tecnología como una aliada para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

En las escuelas participantes, el impacto fue tangible:

“Las capacitaciones nos dieron nuevas herramientas para trabajar con nuestros estudiantes y aprovechar mejor la tecnología en el aula. Ha sido una experiencia que fortalece nuestro trabajo diario”, docente de escuela primaria.

El cierre de este ciclo de capacitaciones marca un hito dentro de la alianza entre Movimiento STEM+ y Ticmas, sentando bases sólidas para continuar impulsando iniciativas que fortalezcan la educación pública y amplíen las oportunidades de aprendizaje para niñas, niños y adolescentes.

Esta colaboración es reflejo de lo que se puede lograr cuando organizaciones con una visión compartida unen esfuerzos para transformar la educación y construir un futuro donde aprender con sentido, propósito y equidad sea una realidad para todas y todos.