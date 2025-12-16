El movimiento latinoamericano que busca imponer una agenda para que todos los niños de aprendan a leer

El 79% de los estudiantes en América Latina y el Caribe no pueden comprender un texto simple a la edad de 10 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy culmina el primer encuentro regional del Movimiento por la Comprensión Lectora (MxCL), una iniciativa sin precedentes que durante seis jornadas —que comenzaron el martes pasado— ha reunido virtualmente a ministros de Educación, gobernadores, alcaldes, representantes de organismos internacionales, líderes de la sociedad civil, académicos y docentes de toda la región con el objeto de discutir y consolidar una agenda común para garantizar que todos los niños aprendan a leer a tiempo.

La magnitud del desafío es inquietante: según datos que se han presentado durante el encuentro, el 79% de los estudiantes en América Latina y el Caribe no pueden comprender un texto simple a la edad de 10 años. Las cifras del Banco Mundial sobre pobreza de aprendizaje confirman que, hacia el final de la primaria, la mitad de los estudiantes no pueden leer con entendimiento, lo que compromete todas las demás competencias educativas y limita dramáticamente sus oportunidades futuras.

El MxCL surge de la articulación de colectivos de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México. En conjunto, agrupa a más de 400 organizaciones que trabajan para posicionar la alfabetización y la comprensión lectora como prioridad educativa en cada país. Entre sus principales referentes se encuentran Argentinos por la Educación, la Parceria pela Alfabetização en Regime de Colaboração (Brasil), Por un Chile que Lee, Colombia se Escribe Leyendo, Leer No Basta (Perú) y Que Entiendan lo que Lean (México).

Quienes forman parte del Movimiento comparten tres convicciones fundamentales: que la alfabetización inicial es la puerta de entrada al aprendizaje y a la igualdad de oportunidades, sin la cual ningún otro aprendizaje puede desarrollarse plenamente; que las políticas deben basarse en evidencia y sostenerse en el tiempo más allá de los ciclos políticos, con continuidad y compromiso de largo plazo; y que la cooperación entre gobiernos, sociedad civil y academia es indispensable para lograr resultados duraderos y a escala, porque ningún actor puede resolver solo este reto.

Durante las seis jornadas, más de 80 panelistas de primer nivel compartieron experiencias, evidencia científica y lecciones aprendidas sobre políticas de alfabetización. Participaron figuras como Jaime Saavedra (Director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial), Mercedes Mateo (Jefa de la División de Educación del BID), Andreas Schleicher (Director de Educación y Competencias de la OCDE), Rukmini Banerji (CEO de Pratham Education Foundation), y académicos de Harvard como Emiliana Vegas y Paola Uccelli.

También presentaron las estrategias nacionales los ministros de Educación de Chile (Nicolás Cataldo), Argentina (Carlos Torrendell), Ecuador (Gilda Alcívar García), Uruguay (Pablo Caggiani, presidente de ANEP), Bolivia (Beatriz García) y Brasil (Kátia Helena Serafina Cruz Schweickardt, Secretaria de Educación Básica).

Se destacó la participación de gobernadores de estados y provincias como Samuel García (Nuevo León, México), Leandro Zdero (Chaco, Argentina) y Ronaldo Caiado (Goiás, Brasil), así como alcaldes y secretarios de educación subnacionales, mostraron cómo las políticas se traducen en acciones concretas en los territorios. La voz de los docentes también tuvo su espacio destacado, reconociendo que son ellos quienes, en las aulas, convierten las políticas en aprendizajes reales para millones de niños y niñas.

Diez ideas clave que marcaron el Encuentro

Del intenso intercambio entre funcionarios, académicos, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, surgieron mensajes potentes sobre la urgencia y la posibilidad de transformar la alfabetización en América Latina.

Estas son algunas de las frases más destacadas:

Jaime Saavedra (Banco Mundial): “La mitad de los chicos al final de la primaria no pueden leer y no entienden lo que están leyendo. Tenemos una obligación moral con darle esa competencia fundamental a los chicos, ese derecho”.

Valtencir M. Mendes (UNESCO): “La lectura es el origen del pensamiento crítico, de la conciencia democrática. Comprender un texto es comprender el mundo”.

Mercedes Mateo (BID): “Hay un mito y es que las reformas educativas sólo generan resultados después de décadas. La evidencia muestra que se pueden lograr mejoras significativas de aprendizaje a escala en un plazo de entre 3 y 7 años”.

Patricia Vázquez del Mercado (Mexicanos Primero): “Origen no debe ser destino. No debe de importar las condiciones en las que naciste. Todos los niños y las niñas deben tener lo mínimo garantizado, la dignidad. La comprensión lectora es una llave que abre todas las puertas”.

Jaime Saavedra (Banco Mundial): “Sí sabemos qué hacer. Sabemos cómo funciona una buena escuela. Sabemos las características de ese proceso educativo, de esa interacción que tiene que haber entre alumno y maestro, porque lo vemos en muchísimas escuelas de la región”.

Kátia Helena Serafina Cruz Schweickardt (Secretaria de Educación Básica, Brasil): “Necesitamos que todos los líderes políticos comprendan la importancia del proceso de la alfabetización, de la educación básica, para la economía de un Estado, de un municipio, de un país. Por eso para nosotros hoy el Compromiso Crianzas Alfabetizadas es una ley”.

José Manuel Thomas (Argentina): “No alcanza con que los chicos estén en la escuela para aprender. No alcanza para aprender a leer y a escribir correctamente en tiempo y en forma. Todo esto necesita una política educativa que lo empuje y lo logre”.

Veveu Arruda (Associação Bem Comum, Brasil): “Tenemos que hacer de quienes educan a nuestros niños y niñas una fuerza transformadora de la sociedad”

Carolina Andueza (Por un Chile que Lee): “Es súper importante llegar a esos espacios a donde todavía no llegamos. Esto fue un paso en el camino y los próximos pasos hay que darlos todo juntos. Familias, profesores, directivos, cada uno tiene un rol esencial. Todos estamos llamados. Todos tenemos un rol y esperamos que se vayan sumando a esta causa”.

José Goity (Ministro de Educación de Santa Fe, Argentina): “No hay nada que transforme más a una persona, a una cultura y a un pueblo que leer y escribir, no hay nada más transformador. Nosotros tenemos todas las posibilidades para hacerlo”.

La agenda del día final: miradas globales y voces desde las escuelas

La jornada de cierre del Encuentro Regional ha sido diseñada para tender puentes entre las experiencias globales y las realidades locales, entre los datos y las decisiones, y entre las políticas y la práctica cotidiana en las escuelas. Todos los paneles se llevan a cabo hoy, 16 de diciembre.

Panel: “De los datos a las decisiones: fortaleciendo los ecosistemas de evidencia para el aprendizaje fundamental” (Esta sesión se llevará a cabo en inglés)

Horario: 10:00–11:00 (ARG, CHI, BRA) — 08:00–09:00 (COL, PER) — 07:00–08:00 (CDMX)

Participan: Martín Benavides – Director, IIPE UNESCO; Rachel Hinton – Senior Adviser, UK Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) // Global Education Research Lead, What Works Hub for Global Education (Blavatnik School of Government, University of Oxford) y Javier González D. (Moderador) – Director, SUMMA

Panel: “La oportunidad de América Latina para avanzar en comprensión lectora” (Esta sesión se llevará a cabo en inglés)

Horario: 12:00–13:00 (ARG, CHI, BRA) — 10:00–11:00 (COL, PER) — 09:00–10:00 (CDMX)

Participan: Andreas Schleicher – Director for Education and Skills, OECD y Victor Volman (Moderador) – Director del Observatorio, Argentinos por la Educación

Panel: “Liderazgo escolar para mejorar la comprensión lectora: voces desde las escuelas”

Horario: 16:00–17:00 (ARG, CHI, BRA) — 14:00–15:00 (COL, PER) — 13:00–14:00 (CDMX)

Participan: Verónica Suero Rojas – Directora, Escuela Claudio Arrau (Antofagasta, Chile); Antonia Raquel Chaves Luciano – Directora, Escola Raimundo Pimentel Gomes (Sobral, Ceará, Brasil); Jorge Rafael León Arenas – Director, Telesecundaria Francisco del Paso y Troncoso (La Palma, Tepatlaxco, Veracruz, México) y Magdalena Fernández Lemos (Moderadora) – Chief of Growth, Global School Leaders