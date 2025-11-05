Referentes de educación de todo el país participaron de la primera edición de la Red Federal de Política Educativa

Los integrantes de la Red Federal de Políticas Educativas de Argentinos por la Educación

Entre agosto y octubre, el programa de formación de Argentinos por la Educación reunió a 30 profesionales seleccionados entre más de 350 inscriptos. Todos llegaron del sistema educativo: equipos técnicos de áreas de gobierno, referentes de organizaciones de la sociedad civil, dirigentes políticos y sociales, investigadores y académicos.

La cursada combinó encuentros virtuales semanales y dos jornadas intensivas presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. Las actividades incluyeron diálogos con exministros de educación como Gloria Vidal (Ecuador), Raúl Figueroa (Chile), Walter Grahovac (Córdoba) y Mónica Silva (Río Negro), además de especialistas como Gregory Elacqua (BID), Alejandro Vera (Unesco), Miyako Ikeda (OCDE), Nic Spaull (Fundación Gates) y Heloisa Morel (Instituto Península). Expusieron experiencias de gestión y enfoques para transformar los sistemas educativos.

Los contenidos abarcaron gobierno y organización del sistema, financiamiento, sistemas de información, herramientas para diseñar, implementar y evaluar políticas, la agenda docente, políticas de alfabetización y liderazgo público.

Una de las dinámicas de trabajo en las jornadas presenciales.

La Dirección Académica quedó a cargo de Cecilia Veleda (doctora en Sociología de la Educación y exdirectora del Instituto Nacional de Formación Docente) y la coordinación del programa la condujo Federico del Carpio (Argentinos por la Educación). También participaron como docentes Irene Kit, Emmanuel Lista, Agustina Erpen y Cecilia Beloqui; y, por Argentinos por la Educación, Belén De Gennaro, Víctor Volman e Ignacio Ibarzábal.

El objetivo de la Red Federal de Política Educativa es potenciar el liderazgo público, promover políticas basadas en evidencia y sostener consensos de largo plazo en el sistema educativo argentino.

“Pusimos un gran esfuerzo en diseñar un programa de formación orientado a ampliar los marcos conceptuales, sensibilizar sobre las orientaciones más recientes de la política educativa en el mundo y propiciar la reflexión sobre problemas compartidos entre funcionarios de los ministerios de educación, legisladores, secretarios de educación municipales y referentes de ongs. La recepción fue extraordinaria y da cuenta de la necesidad de potenciar esta apuesta”, expresó Veleda.

Ignacio Ibarzábal, director de Argentinos por la Educación, destacó la proyección de la iniciativa: “Lo que se vio en esta primera edición del curso de introducción a la red es un compromiso muy profundo en impulsar mejoras educativas a partir del Acuerdo por la Educación. A partir de este compromiso, confiamos en que esta red se va a consolidar como otro espacio relevante para trabajar por lo que todos queremos: que todos los chicos de nuestro país estén en la escuela y aprendan”.

Tras el cierre de la primera cohorte, la Red anunció nuevas ediciones, espacios de articulación entre participantes actuales y futuros, y propuestas para fortalecer una comunidad de colaboración orientada a mejorar las políticas educativas en todo el país.