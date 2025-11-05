Educación

Referentes de educación de todo el país participaron de la primera edición de la Red Federal de Política Educativa

La iniciativa, llevada adelante desde Argentinos por la Educación y con la dirección académica de Cecilia Veleda, reunió integrantes de equipos técnicos de áreas de gobierno, referentes de organizaciones de la sociedad civil, dirigentes políticos y sociales, investigadores, periodistas y académicos, para una formación en política educativa basada en evidencia

Los integrantes de la Red Federal de Políticas Educativas de Argentinos por la Educación

Entre agosto y octubre, el programa de formación de Argentinos por la Educación reunió a 30 profesionales seleccionados entre más de 350 inscriptos. Todos llegaron del sistema educativo: equipos técnicos de áreas de gobierno, referentes de organizaciones de la sociedad civil, dirigentes políticos y sociales, investigadores y académicos.

La cursada combinó encuentros virtuales semanales y dos jornadas intensivas presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. Las actividades incluyeron diálogos con exministros de educación como Gloria Vidal (Ecuador), Raúl Figueroa (Chile), Walter Grahovac (Córdoba) y Mónica Silva (Río Negro), además de especialistas como Gregory Elacqua (BID), Alejandro Vera (Unesco), Miyako Ikeda (OCDE), Nic Spaull (Fundación Gates) y Heloisa Morel (Instituto Península). Expusieron experiencias de gestión y enfoques para transformar los sistemas educativos.

Los contenidos abarcaron gobierno y organización del sistema, financiamiento, sistemas de información, herramientas para diseñar, implementar y evaluar políticas, la agenda docente, políticas de alfabetización y liderazgo público.

Una de las dinámicas de trabajo en las jornadas presenciales.

La Dirección Académica quedó a cargo de Cecilia Veleda (doctora en Sociología de la Educación y exdirectora del Instituto Nacional de Formación Docente) y la coordinación del programa la condujo Federico del Carpio (Argentinos por la Educación). También participaron como docentes Irene Kit, Emmanuel Lista, Agustina Erpen y Cecilia Beloqui; y, por Argentinos por la Educación, Belén De Gennaro, Víctor Volman e Ignacio Ibarzábal.

El objetivo de la Red Federal de Política Educativa es potenciar el liderazgo público, promover políticas basadas en evidencia y sostener consensos de largo plazo en el sistema educativo argentino.

“Pusimos un gran esfuerzo en diseñar un programa de formación orientado a ampliar los marcos conceptuales, sensibilizar sobre las orientaciones más recientes de la política educativa en el mundo y propiciar la reflexión sobre problemas compartidos entre funcionarios de los ministerios de educación, legisladores, secretarios de educación municipales y referentes de ongs. La recepción fue extraordinaria y da cuenta de la necesidad de potenciar esta apuesta”, expresó Veleda.

Ignacio Ibarzábal, director de Argentinos por la Educación, destacó la proyección de la iniciativa: “Lo que se vio en esta primera edición del curso de introducción a la red es un compromiso muy profundo en impulsar mejoras educativas a partir del Acuerdo por la Educación. A partir de este compromiso, confiamos en que esta red se va a consolidar como otro espacio relevante para trabajar por lo que todos queremos: que todos los chicos de nuestro país estén en la escuela y aprendan”.

Tras el cierre de la primera cohorte, la Red anunció nuevas ediciones, espacios de articulación entre participantes actuales y futuros, y propuestas para fortalecer una comunidad de colaboración orientada a mejorar las políticas educativas en todo el país.

