Educación

La fundación colombiana que apuesta a mejorar la calidad educativa con compromisos a largo plazo (y lo consigue)

El director ejecutivo de la Fundación Alquería habló con Ticmas sobre los programas que llevan adelante en Cundinamarca para mejorar la calidad educativa pública y acompañar a jóvenes talentos en su camino hacia la universidad. A lo largo de 15 años, la fundación alcanzó a más de 146.000 estudiantes y se consolidó como un ejemplo de articulación público-privada.

Guardar
Sergio Fernández, director ejecutivo de
Sergio Fernández, director ejecutivo de Fundación Alquería

Sergio Fernández describe el trabajo de la Fundación Alquería evitando caer en una enumeración de logros y cifras de impacto —que hay—, sino que propone un recorrido construyó paso a paso en alianza con las comunidades, los colegios y el Estado. La Fundación nació hace quince años con el propósito de aportar al fortalecimiento de la educación pública en Colombia y abrir oportunidades para que más jóvenes pudieran llegar a la universidad.

“En este momento tenemos cobertura en 200 colegios públicos, con 146.000 estudiantes, 426 directivos docentes y más de 7800 maestros”, decía Fernández en diálogo con Ticmas. Esa red, extendida por 93 municipios de Cundinamarca, concentra sus esfuerzos en aprendizajes fundamentales, liderazgo escolar, gestión educativa y desarrollo socioemocional. Son programas de largo aliento diseñados para sostener mejoras en el tiempo. “Lo que buscamos es que la calidad de la educación pública se fortalezca de manera estructural y sostenida.”

El segundo frente de trabajo se orienta a los estudiantes con alto potencial académico. La Fundación puso en marcha programas de acompañamiento para los alumnos que cursan los últimos años de bachillerato, a fin de asegurar el acceso a las universidades. “Tenemos un programa de Talentos Excepcionales y otro de Embajadores sin Fronteras, donde niños de primaria pasan a colegios bilingües privados como el Liceo Francés, Los Nogales o el Fontanar, y luego continúan en la universidad. Hoy ya son más de 500 los estudiantes becados en este proceso.”

Fernández subrayó que las becas son apenas una parte del camino. “Siempre les digo a las familias: la beca es solo un medio. Lo fundamental es el acompañamiento socioemocional y vocacional, para que los estudiantes tengan confianza en sí mismos y claridad sobre lo que quieren estudiar. Más allá de los números, hay una historia detrás, hay una mamá o una abuela que sostiene al chico y necesita también herramientas para acompañarlo.”

Sergio Fernández junto a Patricio
Sergio Fernández junto a Patricio Zunini, de Ticmas

Los datos reflejan esa apuesta. En las pruebas Saber 11, los estudiantes del programa alcanzaron un promedio de 383 puntos, frente a los 261 de los colegios públicos de Cundinamarca. La comparación sirve para dimensionar el impacto: “Si todos ellos fueran un solo colegio, estarían entre los cinco mejores del país, incluyendo públicos y privados. Esto demuestra que, con acompañamiento y oportunidades, los chicos pueden alcanzar niveles de excelencia.”

El trabajo de Fundación Alquería también se mide en la relación con las instituciones educativas. Cuando comenzó, el programa alcanzaba a seis colegios; hoy llega a 200. Esa expansión fue posible gracias a la articulación con el sector público. “Gracias a esta articulación público-privada, Cundinamarca pasó del sexto al cuarto lugar en las pruebas Saber a nivel nacional y superó por primera vez a Bogotá. Eso muestra que la educación necesita proyectos de largo plazo: el programa más corto de la fundación dura cuatro años, y algunos llevan más de una década.”

Fernández continuó destacando que el trabajo con los docentes es una clave central de los logros, por lo tanto, apuntan a fortalecer la tarea diaria de los maestros para que “acompañen al estudiante desde lo socioemocional y cuenten con herramientas que faciliten la evaluación y la planeación. Si logramos liberar al maestro de cargas administrativas y darle apoyo con tecnología, tendrá más tiempo para lo esencial: guiar el aprendizaje y fortalecer los vínculos humanos.”

La incorporación de tecnología, entonces, es una oportunidad a la vez que una advertencia: su papel es complementar, no sustituir. “La tecnología es una aliada, pero no reemplaza la relación entre personas. Lo que da confianza, lo que motiva, lo que construye comunidad, no lo hace una máquina.” En su visión, la inteligencia artificial tendrá un papel creciente en la escuela, pero deberá usarse con criterio para no desplazar aquello que solo puede ocurrir en el encuentro entre docentes y estudiantes.

La experiencia de la Fundación Alquería muestra que es posible pensar la educación desde la persistencia y el compromiso de largo plazo. El sentido está en generar oportunidades reales para los estudiantes y en construir una red donde la escuela pública y las familias encuentren apoyo. Ese es el camino que Fernández defiende, con la certeza de que los cambios duraderos requieren tiempo, trabajo compartido y la convicción de que la educación es un proyecto colectivo.

Temas Relacionados

Sergio FernándezFundación AlqueríaEdutechniaTicmas

Últimas Noticias

Una apuesta por educación, salud y bienestar: así trabaja Gabrica en sus programas sociales

La gerenta de Responsabilidad Social Corporativa de Gabrica habló con Ticmas sobre una estrategia sostenida en Bogotá, Cali y Tumaco que combina apoyo educativo, salud mental, voluntariado y bienestar animal, con evaluaciones que muestran resultados medibles

Una apuesta por educación, salud

La inteligencia artificial revoluciona la educación y desafía la integridad académica

El auge de herramientas digitales ha cambiado la forma en que se evalúa a los estudiantes, generando nuevas dudas sobre los límites entre el aprendizaje legítimo y el uso indebido de tecnología en tareas escolares

La inteligencia artificial revoluciona la

Estudiar sirve: los argentinos con título universitario tienen salarios más altos y menor desempleo

La brecha salarial entre quienes terminaron la escuela y quienes alcanzaron un título terciario es del 63% en el país, según datos de la OCDE. El diploma reduce casi a la mitad las chances de no conseguir trabajo. Completar la secundaria también marca una diferencia, pero menos que en otros países

Estudiar sirve: los argentinos con

Catalina Duarte Salcedo: “Seis de cada diez niños no están aprendiendo a leer”

La especialista en Educación de UNICEF Colombia habló con Ticmas de las estrategias educativas para enfrentar los problemas de violencia, desfinanciamiento, urgencias en alfabetización

Catalina Duarte Salcedo: “Seis de

Un espacio para los educadores: en la semana del maestro, Ticmas lanza su Comunidad Docente

Este lunes, 15 de septiembre, se realizará un encuentro virtual que reunirá a Ángela Español y Gustavo Zorzoli en un diálogo sobre innovación, bienestar y aprendizajes básicos

Un espacio para los educadores:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Comienza el juicio al ex

Comienza el juicio al ex jefe de fiscales de Rosario acusado por corrupción vinculada al juego clandestino

Villarruel desactivó la herencia de despachos previa al recambio y quita un trofeo de guerra a senadores

Javier Milei divide su tiempo entre recuperar la agenda política local y los compromisos en el exterior

Cómo sigue la causa por el choque de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que lucha por su vida

Una investigación por robo derivó en el inesperado hallazgo de un invernadero repleto de marihuana

INFOBAE AMÉRICA
Batlle Planas, el zen y

Batlle Planas, el zen y el automatismo, en una muestra que recorre su otro legado

Incesto, ostentación y tragedia: las claves ocultas tras el legado de las Cleopatras en la historia egipcia

Ucrania ofreció su apoyo a la OTAN tras las recientes incursiones de drones rusos en Polonia y Rumania

Represión en Cuba: la dictadura detuvo al menos a siete personas tras las protestas por los apagones en Gibara

Marine Le Pen vaticinó que una moción de censura tumbará al nuevo primer ministro francés “en algunas semanas o meses”

TELESHOW
Los ex Gran Hermano, unidos

Los ex Gran Hermano, unidos por Thiago Medina: los mensajes de Marcos Ginocchio, Nacho Castañares, La Tana y Juli Poggio

El regalo de lujo que L-Gante le dio a su papá tras su inesperada reconciliación: el motivo

Carolina Amoroso compartió tiernas postales de su primer hijo: “Está en nuestros brazos y todavía no podemos creerlo”

Celeste Cid contra los comentarios sobre su aspecto: “No tengo cirugías; soy una mujer de casi 42 años”

Así fue el festejo de cumpleaños de La Barby y el mensaje de Ángel de Brito: “Esta amistad cumplió la mayoría de edad”