Educación

Qué es el trauma en la educación y cómo afecta al aprendizaje

El trauma complejo afecta a millones de estudiantes en el mundo. Reconocerlo implica repensar las prácticas pedagógicas, los entornos de aprendizaje y el modo en que las instituciones entienden la inclusión

Guardar
El trauma complejo se relaciona
El trauma complejo se relaciona con experiencias prolongadas como abuso, pérdida, violencia, racismo o pobreza estructural (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es el trauma en la educación y cómo se expresa en la vida de los estudiantes? Según un artículo de la Australian Association for Research in Education (AARE), el trauma complejo se relaciona con experiencias prolongadas como abuso, pérdida, violencia, racismo o pobreza estructural. Estas vivencias impactan en la forma de aprender, en la capacidad de concentración y en la relación con los demás. En Australia, estiman que una de cada cuatro personas vive con este tipo de trauma.

El concepto no se limita a la angustia individual. Para muchos estudiantes, el entorno educativo puede convertirse en un lugar que refuerza esas marcas: procedimientos opacos, exigencias rígidas, falta de seguridad cultural o situaciones de violencia dentro de la institución. Lo que debería ser un espacio de crecimiento puede convertirse, en cambio, en un ámbito de retraumatización.

Se trata también de una cuestión de equidad. Los estudiantes que cargan con traumas suelen formar parte de comunidades históricamente marginadas: pueblos originarios, personas con discapacidad, migrantes, refugiados o integrantes de la comunidad LGBTQ+. En estos casos, la ausencia de políticas educativas sensibles al trauma no solo ignora la experiencia personal, sino que amplía las desigualdades que ya existen.

Sarah O’Shea y Maree Martinussen, autoras del artículo, plantean cuatro líneas de acción que marcan un camino. Primero, crear entornos de aprendizaje más seguros, donde los estudiantes puedan involucrarse con confianza. Segundo, evitar la revictimización, revisando aquellas prácticas que de manera involuntaria profundizan el dolor. Tercero, ampliar las oportunidades de permanencia y éxito para quienes enfrentan mayores obstáculos. Y cuarto, asumir la responsabilidad social de contribuir a reducir las condiciones estructurales que generan el trauma.

Para muchas comunidades, hablar de
Para muchas comunidades, hablar de trauma no es solo hablar de heridas, sino también de la capacidad de resistencia y de sanación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pensar el trauma únicamente en clave clínica es insuficiente. La historiadora cultural Ruth Leys recuerda que este concepto ha cambiado con el tiempo: de “herida moral” pasó a definirse como “trastorno psicológico” y más tarde como “respuesta neurobiológica”. Sin embargo, perspectivas indígenas y decoloniales amplían la mirada al mostrar que el trauma también puede ser colectivo, intergeneracional y persistente, vinculado a procesos de colonización, racismo y despojo.

Esta visión social permite integrar dos dimensiones complementarias: el reconocimiento del daño y la valoración de la resiliencia. Para muchas comunidades, hablar de trauma no es solo hablar de heridas, sino también de la capacidad de resistencia y de sanación. En el ámbito educativo, esta perspectiva invita a revisar el modo en que entendemos el bienestar estudiantil y cómo construimos espacios inclusivos.

Responder al trauma en la educación requiere más que servicios de apoyo psicológico. Supone pensar en el conjunto de la institución: desde la manera en que se comunican las reglas y se diseñan las evaluaciones hasta la organización de los espacios de aprendizaje y las dinámicas de convivencia. Cada interacción puede aliviar o agravar las heridas, y es allí donde cobra sentido un enfoque integral.

Incorporar la conciencia sobre el trauma, en definitiva, es una condición para que el derecho a la educación se cumpla en igualdad de oportunidades. Reconocer que cada estudiante llega con una historia previa y que esas historias importan significa transformar la enseñanza. No se trata de un añadido accesorio, sino de un paso imprescindible hacia instituciones más justas y sensibles a las realidades de quienes aprenden.

Temas Relacionados

Educación emocionalAulas heterogéneasDiversidad

Últimas Noticias

Las claves de México, Colombia y Chile para incorporar a la inteligencia artificial en la universidad

El estudio de una red de expertos en innovación y políticas educativas comparó las estrategias de los tres países. El documento muestra avances y tensiones en un escenario todavía en formación

Las claves de México, Colombia

El cerebro usa un “alfabeto de acciones” para enseñarle movimientos al cuerpo

Un reciente estudio realizado por la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, descubrió que existen conjuntos de patrones básicos o sinergias cinemáticas que al combinarse permiten formar y enseñar acciones concretas

El cerebro usa un “alfabeto

Rebeca Anijovich: “La transformación de la secundaria debe apuntar a una escuela fuerte y desafiante”

La reforma de la escuela media exige revisar la organización del trabajo docente, los contenidos, la evaluación, los vínculos y el impacto de la IA, plantea la especialista. Mientras las provincias avanzan con sus proyectos, el tema se discutirá esta semana en el Foro Latinoamericano de Educación

Rebeca Anijovich: “La transformación de

Lectura y viajes: los libros, esos entrañables compañeros de ruta

De Girondo a Cortázar, de Arlt a Borges, la literatura argentina ha retratado la figura entrañable del pasajero lector. Este 24 de agosto, Día del Lector, la Ciudad de Buenos Aires inaugura un vagón de lectura en la Línea D del subte: una invitación a transformar los trayectos cotidianos en viajes culturales y a reconocer la lectura como una experiencia social y colectiva

Lectura y viajes: los libros,

Hurlingham inauguró un polo educativo con foco en idiomas, apoyo escolar, orientación vocacional, tecnología y una fuerte apuesta a la empleabilidad

En un concurrido acto con los jóvenes como protagonistas, el Intendente Damián Selci y la Jefa de Gabinete, Florencia Lampreabe, abrieron las puertas de un espacio educativo pensado como un punto de encuentro para toda la comunidad

Hurlingham inauguró un polo educativo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ordenaron a un club de

Ordenaron a un club de Córdoba pagar más de $60 millones a la familia de un niño que murió ahogado en la pileta

Golpes, corridas y empujones en Junín: militantes del peronismo local se enfrentaron con los libertarios en la previa del acto de Milei

La exposición prolongada a olas de calor podría acelerar el envejecimiento biológico, según científicos

Se define el futuro del jury a la jueza del escándalo: Julieta Makintach pidió la suspensión

De Venecia a los Oscar: Emma Stone suma hitos y se afirma como referente de la moda global

INFOBAE AMÉRICA
“Bring It On”: 25 años

“Bring It On”: 25 años de la película de animadoras que se convirtió en un clásico de culto

Literatura gastronómica: novelas que se cocinan a fuego lento

Cómo la rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner redefine el relato del tenis moderno

EEUU ordenó el envío de nuevas fuerzas navales frente a las costas de Venezuela para combatir a los cárteles de droga

Jaime Bayly: “Maduro estaría planeando fugarse con su familia a Nicaragua”

TELESHOW
La deslumbrante actuación de Alan

La deslumbrante actuación de Alan Lez en La Voz Argentina con un hit de Michael Jackson: “Lo transformaste en magia”

Quiénes fueron los participantes de La Voz Argentina salvados por Lali Espósito y quiénes esperan la definición del público

Adabel Guerrero adelantó cómo será su jugada participación en En el barro: “No quiero que mi marido me vea”

El lujoso collar de diamantes que Nicki Nicole usó en su cumpleaños ¿regalo de Lamine Yamal?

Quién es Martín Migueles, el polémico vecino de Wanda Nara con el que estaría saliendo: “Tiene una puntería para los tipos”