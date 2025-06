Mariana Ferrarelli: “Hay que retomar la idea del aula como el lugar de la incomodidad porque el algoritmo busca la comodidad total”

Mariana Ferrarelli

“Ya nadie lee” y en simultáneo “estamos leyendo todo el tiempo” son afirmaciones que conviven en una realidad donde lo analógico, lo digital y lo virtual adquieren nuevos desafíos para los lectores del presente y del futuro cercano. En un encuentro en el auditorio de Ticmas, la especialista en comunicación, Magíster en Metodología de la Investigación (UNLa) y actual docente de la licenciatura en Educación y del profesorado universitario en UdeSA, Mariana Ferrarelli dialogó con Patricio Zunini. Podés ver la charla completa en el canal de Youtube de Ticmas.

El lector contemporáneo: híbrido y aventurero

“Gran pregunta”, aseguró Mariana Ferrarreli al tener que pensar cómo es hoy el lector que debe enfrentarse a los diversos dispositivos y entornos de lectura y empezó recomendando el libro de Francisco Albarello “Lectura transmedia” (Ampersand, 2019)

“Si tuviéramos que caracterizar a este lector, diríamos que es un lector que se mueve entre diferentes formatos, que salta del papel a la pantalla con mucha comodidad, que lee y escribe a la vez. Albarello, en este libro en particular, habla de hibridaciones varias para abordar el estudio de la lectura/escritura. Y acá me gusta traer una metáfora que usa Isidro Moreno, también en un libro que tiene ya unos cuantos años, donde habla de lecto autores; para hablar de la lectura hipertextual; en donde vos vas clickeando como en Wikipedia, en diferentes hipervínculos y vas construyendo tu propio itinerario de lectura”, señaló Ferrarelli.

“Un lector o lectora es hoy alguien que escribe a la vez que lee. En el chat estamos permanentemente escribiendo y leyendo. Entonces, cómo pensar que ya no leemos si no escribimos. Y lo estamos haciendo permanentemente y salta de diferentes formatos en una lógica entre pantallas que no es de reemplazo sino de mestizaje”, destacó.

Lectura interrumpida

El mestizaje de pantallas y formatos lleva a lo que Ferrarelli llama “lectura interrumpida”

“Esto va a depender del nivel de profundidad y de foco de flow que queramos lograr con el texto. Y creo que esto vale para la lectura y también para la escritura. Por ejemplo, me está pasando cuando estoy atravesando un momento de muchas deudas de escritura. Me tengo que poner a escribir y entonces dejo el celular en otro lado. Más allá de silenciarlo, es una tentación permanente revisar nuestras prácticas y reconocer nuestras debilidades”, confesó la especialista en comunicación y educación.

La conversación hizo una pequeña pausa para derivar en el tema del subrayado de libros que tiene sus amantes y detractores. Para Ferrarelli subrayar es clave porque “lo personalizás, dejás tus propias huellas. Entonces deja de ser un libro cualquiera que está en una biblioteca, un libro que uno podría tomar y leer como si lo hubiéramos comprado recién, sino que ya tiene como tus marcas”.

Y en esas lecturas de marcas y de “destrucción”, Ferrarelli asegura que “es la manera que uno tiene de apropiarse significativamente de ese contenido”.

Lectura multi-alfabética

“Aprendimos con la televisión- me estoy yendo a muchas décadas para atrás- a leer imágenes, a leer caras, gestos, ademanes. A leer, en otro sentido. Pero creo que las imágenes también se leen, el video, el movimiento, un tono de voz se puede leer incluso hasta una distancia intercorporal. Entonces creo que vale que también en la escuela incorporemos estos textos, en sentido amplio y enseñemos a leer también esas imágenes”, planteó la investigadora.

A la hora de pensar en qué momento debería sumarse este aprendizaje de lector multi- alfabético, Ferrarelli no dudó en señalar que desde primer grado, incluso ya en nivel inicial “los docentes hacemos mucho de mostrar la tapa del libro de un cuento y preguntar a los chicos de qué se trata. Ir buscando que data anticipatoria podemos obtener de la tapa de un libro. Cada imagen, cada texto es un poco una foto del contexto cultural que fue creado”.

Para la especialista la elección del tipo de lectura que deseemos realizar impacta en el dispositivo que mejor sirve a ese objetivo y puso el ejemplo de los lectores de ebooks que están diseñados para focalizarse en la lectura.

El docente que se enfrenta a las distracciones

“El primer punto es nosotros, como docentes, preguntarnos qué están haciendo nuestros estudiantes, dónde están, qué les interesa y apelar a sus gustos y a sus intereses. Construir nuestras propuestas de enseñanza desde esos intereses, conocimientos previos, desde aquello que sabemos que les va a entusiasmar”, reflexionó Ferrarelli.

Y agregó sobre la importancia de “tener una conversación y ponernos de acuerdo sobre qué uso queremos hacer de las pantallas en el aula. Y decidirlo juntos, que no sea una cuestión unilateral de bueno, yo digo que hay que poner los celulares en esta caja y conversar sobre cómo administrar la presencia del celular en el aula”. Y resaltó que se trata de “administrar nosotros la presencia del algoritmo en nuestra vida”.

Transmedia

“Es una expresión que creó Henry Jenkins en el 2003. Así que hace más de 20 años que estamos hablando de transmedia. Remite a este nuevo rol de las audiencias, de los públicos en general en donde el foco no está solo en consumir contenidos, sino también en crearlos, remixarlos, generar nosotros nuestra propia narrativa”, explicó Ferrarelli.

“Cuando uno piensa en educación, que fuertemente lo trabajamos allá por 2007, 2008. Además de un formato con la historia que se va multiplicando en diferentes medios, implica un mindset, una manera de abordar, por ejemplo, nuestras clases y el rol que queremos nosotros como docentes en el aula, pero también el que le queremos plantear a nuestros estudiantes. Entonces, miramos los atributos de la cultura digital, vemos que hay un montón de fans generando narrativas alternativas de Harry Potter, Star Wars, Matrix, los superhéroes. Batman es un cómic de 1938, pero que fue reformulándose hasta hace unos pocos años”, destacó.

Y reflexionó: “ Entonces miramos esos atributos, miramos a esos fans que están creando contenido y traemos ese tipo de práctica para las propuestas de aula que pueden ser desde expandir ‘Las ciudades invisibles’ de Italo Calvino o puede ser un cuadro en una clase de arte, una foto, una viñeta chiquitita, un chiste en la clase de historia, geografía. Pensar modos en que podemos poner a los estudiantes no a consumir conocimiento, contenidos, sino a crearlos ellos también a partir de algo que tengamos que trabajar”.

“En todo caso", dijo Ferrarelli, "las habilidades a desarrollar tienen que ver no solo con pedirle bien a la IA no copiar la consigna que me dio el profe y pegarla, sino también nosotros poder tomar ese texto, ese primer borrador y editarlo en función de lo que yo quiero decir”

La dupla IA y educación

Con respecto al impacto de la inteligencia artificial (IA) generativa en la educación, Ferrarelli planteó: “en todo caso, el problema- ya que estamos hablando de alfabetizaciones varias- es que las habilidades a desarrollar tienen que ver no solo con pedirle bien a la IA no copiar la consigna que me dio el profe y pegarla, sino también nosotros poder tomar ese texto, ese primer borrador y editarlo en función de lo que yo quiero decir”.

Y agregó: “Acá hay un punto para tener cuidado con estas prácticas transaccionales. Pensemos primero qué queremos escribir, cómo lo queremos escribir y después veamos qué me entrega una herramienta de IA generativa”.

“Vamos a terminar escribiendo y leyendo más, porque para escribir un buen prompt no basta con copiar y pegar la consigna que me dio el profesor del trabajo práctico para escribir. Hay que hacer un buen pedido. Primero me tengo que plantear qué es lo que quiero hacer”, aseguró.

En cuanto a los docentes en este mundo de alfabetización, Ferrarelli llamó a “no dejarse abrumar. Hay muchas noticias permanentemente sobre nuevos desarrollos que no entendemos. Palabras nuevas, nombres raros. Frenemos. Creo que el punto es apoyarnos en la comunidad, en quienes tenemos alrededor, primero nuestro estudiantado, preguntarles a ellos dónde están, qué herramientas usan, para qué, por qué. Me parece valioso acercarnos a las nuevas generaciones para ver qué están usando”. .

Y destacó: “Incluso hay testimonios de chicos que dicen yo hoy ya no puedo hacer la tarea sin la IA. Tengo dependencia de la inteligencia artificial. Conversemos sobre eso también. Es una conversación incómoda. Nos va a incomodar a nosotros y mucho. Pero bueno, el aula es el lugar de todo, de la incomodidad, de la conversación, de forzar algunas cosas para ver cómo lo podemos resolver”.

“Aprender es difícil y requiere esfuerzo. Hay que retomar esta idea del aula como lugar de la incomodidad porque el algoritmo busca la comodidad total. Vuelvo con la cuestión a problematizar el algoritmo y no el celular. El algoritmo me va a dar lo que me gusta, lo que quiero, lo que sabe que yo estoy buscando. Vayamos por la negativa, que el aula sea el espacio anti algorítmico en donde no vamos por lo que mis estudiantes quieren escuchar”, reflexionó y aseguró que se trata de abrirse a los miedos.

“Insisto, y creo que esto es lo más humano y creo que Chat GPT no lo entendería. Tejer redes, tejer redes de vínculos, redes de afecto con la comunidad y encontrarnos a los colegas”, finalizó.