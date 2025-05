Florencia Mezzadra, de Instituto Natura: “Un desafío de la política educativa es implementar programas de formación docente a escala y de calidad”

Alfabetización inicial y fortalecimiento de las infancias

Florencia Mezzadra, gerente de Educación del Instituto Natura, dijo presente en el stand de Ticmas en la 49° Feria del Libro. En una nueva jornada de alfabetización, la especialista dialogó con Patricio Zunini acerca del rol de Natura en la educación y el impacto del trabajo articulado con las provincias y otras organizaciones.

El Instituto Natura, creado por la firma de cosméticos en 2010, busca canalizar el compromiso de la empresa con la educación, trabajando en colaboración con gobiernos y otras organizaciones para impulsar mejoras en los sistemas educativos de la región.

En Argentina, el Instituto lleva adelante programas en Salta, Tucumán, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Mendoza. Además, trabaja en colaboración con la fundación Pérez Companc en el desarrollo de políticas públicas de alfabetización integral y de calidad.

Florencia Mezzadra, gerente de Educación de Fundación Natura, en el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro 2025

Natura y los gobiernos provinciales

Instituciones como Natura, que tienen alcance en gran parte del país, cuentan con el desafío de articular entre fundaciones, organismos privados y los propios gobiernos provinciales. Sobre esto, Mezzadra cuenta que en Natura lo que se busca es acompañar a los gobiernos en el desarrollo de sus políticas para fortalecer la alfabetización inicial. “Trabajamos apoyando a políticas que abarcan a niños entre cuatro años y la finalización de tercer grado de la escuela primaria. Ese es nuestro objetivo”, explica.

Es importante resaltar que cada distrito tiene un enfoque o una aproximación metodológica en alfabetización distinta. Es por eso que, según indica Mezzadra, lo más importante para ellos es el compromiso político para mejorar los resultados de alfabetización y el compromiso, no solo para implementar políticas, sino también para evaluar los resultados de dichas políticas. “Queremos trabajar con gobiernos que les interese evaluar la política y evaluar el aprendizaje de los estudiantes, porque ese es el fin último”, afirma Florencia.

Además, señala que en Natura buscan gobiernos que compartan la idea de que para poder transformar y mejorar los resultados se necesitan políticas integrales. “No alcanza solo con evaluar, no alcanza solo con distribuir libros, no alcanza solo con formar a los maestros, sino que se necesitan diferentes dispositivos de política para realmente transformar prácticas y lograr los resultados que buscamos”, advierte.

Por otro lado, indica Florencia que los cambios de gobierno cada cuatro años no deben generar una problemática. “Nuestra experiencia en Argentina y en otros países muestra que cuando hay resultados, los gobiernos continúan con las políticas”, explica. En ese sentido, Mezzadra señala que las políticas integrales van mostrando el cambio en el corto plazo y que se pueden ver resultados en poco tiempo. De esta manera, los padres enseguida se abrazan al cambio.

Alfabetización inicial y fortalecimiento de las infancias

Claves para la alfabetización docente

“Uno de los mayores desafíos de una política educativa a gran escala tiene que ver con implementar programas de formación docente a escala y de calidad”, afirma Mezzadra sobre los aspectos claves para desarrollar en la alfabetización docente. “Estas formaciones de one shot, de un encuentro, no sirven”, advierte y explica que la clave está en formaciones a largo plazo con acompañamiento de expertos y con espacios de intercambio entre pares.

Natura también cumple con un rol dentro de la formación docente. En alianza con organizaciones expertas como Propuesta Dale de Beatriz Diuk, con el Conicet y con diferentes especialistas, Natura acompaña a las provincias a diseñar propuestas de formación docente y propuestas pedagógicas. “Se trabaja con equipos técnicos y formadores de las provincias. El trabajo se hace con los gobiernos y los docentes”, explica Florencia.

El cambio está a la vista: “El aprendizaje de la lectoescritura, o sea, aprender a leer y escribir, es bastante visible”, señala Mezzadra. Según explica, los docentes ven rápidamente cómo mejora el aprendizaje de los chicos y eso genera una recepción espectacular.

Si bien no trabaja directamente con los chicos, Florencia observa el trabajo y se muestra satisfecha y optimista: “Estamos viendo con las evaluaciones que se implementan que hay mejoras. Hay tendencias de mejora en los resultados que se empiezan a ver”, señala.

¿Cómo se miran los resultados?

Además, avisa que todavía están aguardando los resultados de las pruebas Aprender realizadas en 2024, luego de 8 años. Según Mezzadra, los resultados van a ser la gran línea de base para ver el efecto de lo que está pasando en el país.

Ahora bien, ¿qué pasa si los resultados no son los esperados? Sobre eso, Florencia afirma con contundencia que hay que volver a revisar lo que se hace: “No podemos enamorarnos de lo que hacemos, tenemos que enamorarnos del resultado”.

En ese sentido, Mezzadra advierte que en Argentina no se tiene tan claro la importancia de la evaluación. “Sin la evaluación no tenés forma de saber si estás yendo por el buen camino”, señala. Y agrega: “Sin evaluación no se puede motivar, no nos motivamos para seguir trabajando. Es mucho el esfuerzo que hay que hacer para cambiar los resultados de aprendizaje y si nosotros vemos que vamos mejorando, eso es una fuerza imparable”.

Sobre eso, Florencia destaca el trabajo de Brasil, donde Natura también esta involucrada. “Lo que pasó en Brasil es que con la evaluación se vio claramente aquellos estados que empezaban a mostrar mejoras importantes. Ahí todo el mundo empezó a ver qué estaba pasando en cada estado”.

Sobre los puntos de evaluación, Mezzadra señala tres evaluaciones: una que se hace al final del nivel inicial, coordinada con el Conicet, donde se analiza el conocimiento de vocabulario, la conciencia fonológica y otros aspectos importantes de la alfabetización; otra que se implementa al final de segundo grado, donde se analiza la lectura en voz alta y la fluidez lectora de los estudiantes; y el objetivo último, las pruebas Aprender de tercer grado, donde se empiezan a incluir aspectos de comprensión lectora.

<b>Una alianza para fortalecer la educación</b>

Al principio de la charla, Florencia mencionó la relación que existe entre Natura y Pérez Companc, fundación que trabaja acompañando el desarrollo de las personas y el fortalecimiento de las comunidades.

Sobre eso, Mezzadra señala que ambas fundaciones tienen la misión y trabajan por mejorar la alfabetización inicial en el país. El enfoque de Natura está en el nivel primario, mientras que Pérez Companc trabaja en el nivel inicial. Sin embargo, desde el año pasado tomaron la decisión de trabajar juntos. “Tenemos una alianza muy cercana. Tenemos una planificación conjunta, definimos y aprobamos el presupuesto conjuntamente. Es un trabajo donde aprendemos mucho de ambos equipos”, afirma.

En ese sentido, Florencia explica que ambas fundaciones trabajan en conjunto con los gobiernos: definen la planificación de cantidad de estudiantes alcanzados por las políticas, cómo se organizan las formaciones, ayudan a definir libros, entre otras cosas. “Trabajamos casi como si fuésemos una sola organización”, indica.

Creer para ver

Por último, Florencia fue consultada por el proyecto Creer para Ver. Sobre eso, explica que el Instituto Natura tiene una forma de financiamiento particular: lo recaudado por la venta de productos no cosméticos. “La ganancia de venta de esos productos es donada toda a la fundación. Instituto Natura se financia gracias a los fondos de Creer para Ver”, afirma.