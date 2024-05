Eduardo Levy Yeyati: “Le diría a mi hija que sea docente o que estudie artes, porque la IA no puede reemplazar el aura”

Eduardo Levy Yeyati habló en el auditorio de Ticmas sobre cambios educativos frente a la Inteligencia artificial. (Agustín Brashich/Ticmas)

En la época actual, la tecnología ha tomado cada vez más espacios vitales que van desde las conversaciones cotidianas que surgen en redes sociales, hasta los lugares educativos e incluso económicos del mundo. Sobre esas cuestiones son las que abordó el doctor en economía Eduardo Levy Yeyati en conversación con Ticmas.

Además de economista, Eduardo Levy Yeyati es ingeniero. Es egresado de la Universidad de Buenos Aires, y su doctorado en Economía es por la Universidad de Pennsylvania,así como jefe de Estrategias de Mercados Emergentes de Barclays, economista jefe del Banco Central y actual decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.

A propósito de su más reciente libro Automatizados, coescrito con Darío Judzik, Levy Yeyati explicó cómo es la educación en tiempos de inteligencia artificial, cuál es el panorama del mundo laboral en el futuro, cuáles son los alcances de la IA y cómo es que los gobiernos y la sociedad se involucran con ésta y otras nuevas tecnologías.

En el auditorio que Ticmas montó dentro de la 48° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el especialista desglosó estos temas como se muestra a continuación.

Los escenarios del futuro

La entrevista que Patricio Zunini hizo a Levy Yeyati comenzó con tres visiones sobre el futuro en relación con la inteligencia artificial, en donde el primero es que la tecnología no robará los trabajos de los humanos, sin embargo esto llevará a la pérdida de la humanidad; en un segundo plano vamos a producir gratis, porque solo trabajaran los robots y estaremos todos disfrutando nuestro ocio creativo; y finalmente en la tercera se habla de un escenario binario en donde puedes llegar a una utopía del ocio (en donde debe revisarse cómo se maneja porque no estamos acostumbrados a eso) o a una distopía del estancamiento, “porque si lo que haces es reemplazar el trabajo y toda la productividad y la renta de la tecnología en unas pocas manos, generas una depresión económica que reduce la inversión y reduce la base tecnológica”.

A pesar de los conflictos que planteó, Eduardo Levy Yeyati consideró que esto puede ser moderado por políticos para prevenir estos escenarios, sobre todo porque la distopía puede surgir en función de una mala distribución de la riqueza, más que del avance tecnológico.

Hay que repensar el valor del trabajo

El especialista económico consideró que debe repensarse la forma en la que se ve a la tecnología y "dejar de competir con ella" para más bien saber cómo puede complementarse.

Desde el escenario de Ticmas, Levy Yeyati agregó que hay que hacer planteamientos desde cero sobre qué es lo que queremos conseguir con la innovación tecnológica y el uso de las máquinas, ya que a la par que se da el progreso de la tecnología y el mundo digital aún se tienen debates sobre si las máquinas remplazarán al humano, porque incluso más allá de los ingresos, las personas consideran que sin empleo se pierde el sentido de la vida.

“Mucha gente piensa que si te quedas sin trabajo pierdes la razón de la vida. Estamos todos muy formateados y cableados en la ética, protestante y de pronto nos dejan sin trabajo, no sabemos qué hacer. Nos deprimimos, nos emborrachamos, nos volvemos violentos”, declaró. En esa misma línea, planteó que esta idea y valor que se le ha dado al trabajo en realidad es un concepto novedoso, ya que antes los griegos no trabajaban -o trabajaban de otros modos- y más bien ocupaban su vida en la contemplación de la belleza, en el desarrollo del pensamiento crítico y de la filosofía.

“En uno de estos escenarios nosotros tenemos que acostumbrar a reencausar y repensar el trabajo, no tanto como el medio de subsistencia, sino más bien como medio de realización. Nuestra generación -más la tuya que la mía posiblemente- está empezando a pensar esto. Me imagino que mis nietos no serán carreristas porque tendrán otra cosa en la cabeza, esa es el lado bueno el escenario”, dijo Eduardo Levy.

El especialista económico consideró que lo más curioso de la nueva inteligencia artificial es que, a diferencia de otros tiempos donde se castigaba al tipo de menor calificación, es que hace exactamente lo contrario; y que de hecho, ahora la tecnología tiene una suerte de Robin Hood, sin embargo esta misma suerte abre una dualidad.

“La tecnología ahora puede igualar hacia abajo, es una suerte de tecnología Robin Hood, lo cual es bueno y es malo a la vez porque igualar hacia abajo nos hace más iguales, pero el salario promedio muy probablemente sea menor y la participación del salario en la masa salarial se menor. Entonces vas a estar de alguna forma ampliando la brecha entre el trabajador y el capitalista, que es dueño de la tecnología que hace que el trabajador con menos calificación se acerca al de más calificación. Imagínate la implicancia que tiene eso para pensar en la educación, le vas a decir a la gente ‘vayan y estudien’ cuando la tecnología les está de alguna forma compitiendo de manera que los iguala el tipo que no estudia”, comentó Eduardo Levy a Patricio Zunini.

También apuntó a que se debe dejar de pensar que necesitamos más trabajos y más bien hacer una reconfiguración y revalorización de lo que el trabajo es.

“Hay que desacoplar el trabajo de la percepción de una remuneración y repensar lo que entendemos por trabajo, por vida activa, por actividad, realización etcétera. Yo ya estoy un poco tarde para hacerlo, pero a nuestros hijos posiblemente si nacen en un ambiente donde esto no sea una necesidad básica y un imperativo social lo vean de otra forma”, dijo.

Influencia de la IA en la universidad y la elección de vida

Eduardo Levy Yeyati explicó que es momento de dejar de lado el pensamiento de los lugares comunes, porque hay muchas cosas que se configuran sobre la universidad y los futuros empleos que ya fueron dichas hace varios años atrás, por lo que el “futuro” al que apuntaron no es el mismo que se dará en los próximos años.

Sobre el debate de si es obsoleto estudiar una carrera universitaria y obtener un título, el especialista explicó que en realidad esa conversación -sobre todo por todos los años de estudio que implica- es de 20 años atrás, lo que provoca que en la universidad se viva rezagado en el tiempo. En su lugar, puso sobre la mesa que si la educación inculca el conocimiento, pero la nueva tecnología lo “sustituye”, habría que repensar para qué se educa a las personas con el conocimiento que puede adquirir de forma gratuita e inmediata a través de la digitalidad, así como pensar qué tipo de contenidos van a ser más complementarios a lo que se tiene gratis a través de la tecnología.

“La gente que decía cinco de los siete trabajos del futuro todavía no se crearon, hay gente que mira por el espejo retrovisor. La gente quiere obligarte a saber más matemáticas y priorizar los STEM, las disciplinas más técnicas, porque eran el empleo del futuro hace 20 años, pero ya no lo son. (...) Te voy a poner una analogía vieja. Yo cuando era estudiante, yo soy ingeniero, y en el primero o el segundo año del secundario nos enseñaban a calcular logaritmos a mano. Lo aprendí, di el examen y después nunca más lo hice porque esto es totalmente inútil. Hay muchas de las cosas que nosotros enseñamos que son conocimientos y contenidos que hoy puedes adquirir de manera rápida sin necesidad de memorizar. Bueno, lo mismo pasa con muchas de las cosas que nosotros aprendemos en nuestra educación básica”, sentenció.

Sobre sus comentarios anteriores recalcó que con eso no se refiere a que no haya que estudiar más, ya que este tipo de debates pueden ser confusos, pero sí que se replanté qué es lo que se puede solucionar con la tecnología, el pensamiento crítico y la habilidad humana.

“Dentro de 20 años, ¿para qué vamos a estar formando nuestro futuro es trabajadores? Si es que pensamos la educación como una forma de inclusión laboral, no puede ser lo mismo que antes y entonces hay que pensar qué es lo que va a hacer lo complementario dentro de 20 años y por otro lado, ¿cómo lo vas a formar? Seguimos teniendo un aula del siglo XIX y estamos atravesando una revolución tecnológica que la hace aún más rezagada porque hay tecnologías asociadas a la inteligencia artificial que complementan a nuestros docentes, pero que muchos de ellos están mal preparados y que sin embargo no terminamos de ver en el aula por esta resistencia anquilosada en la tribu educativa, que hace que muchas de estas tecnologías se vea como una amenaza”, prosiguió Levy Yeyati.

La inteligencia artificial no remplaza el aura

Hacia el final de la conversación en el auditorio de Ticmas dentro de la FIL de Buenos Aires, Yeyati recalcó que hay que modificar el objeto de estudio para el futuro y quizá buscar menos nerds y formar más gente empática y creativa. Sin embargo, consideró que si bien esto ahora no es posible es porque la educación aún ignora gran parte de lo que ocurre en la actualidad.

“¿Puedes enseñar la creatividad como enseñamos las matemáticas? Depende, pero tienes que enfocar en algunas otras formas la enseñanza. Competir con la máquina, y esa es una de las tesis del libro Autómatizados, es inútil. No vas a competir, entonces la pregunta es cómo la vas a complementar de modo tal de poder cooperar con la máquina y ser más productivos en conjunto. Al final la tecnología va a ser la mayoría de las cosas que nosotros hacemos y que podemos describir en su en la naturaleza del proceso, no el sentimiento porque la tecnología no siente, no es autoconsciente ni creo que lo sea”.

A pesar de ello, rescató que la IA y la tecnología en general no pueden igualar los sentimientos humanos, y que al menos no lo hará en el mediano plazo, lo que puede hacer que prevalezca la escencia humana. En ese sentido, recomendó a los jóvenes que estudien aquellas cosas relacionadas con la empatía, la creatividad y la cercanía humana, ya que es el campo que será ”difícil de franquear para la IA”.

“Tiene que ver con el paper de Walter Benjamin sobre El arte de la reproducción mecánica, que es el aura. La inteligencia artificial no reemplaza el aura. A mi hija que quiere estudiar visualización de datos, le digo ser artista. Porque es cierto que algún arte pedorro vamos a conseguir y vamos a consumir mediante inteligencia artificial, también puede ser que hagan música para la FM y que nos bancamos todo eso, pero en algún momento en el futuro estará el made by humans, el hecho por humanos va a tener una vuelta. Porque al final del día hay algo en nosotros , lo mismo que nos lleva a comprar artesanías o a querer mirar el chef cuando cocina, que va a proteger actividades y productos y servicios hechos por humanos. Si yo tuviera a mi hija, por ejemplo, le diría se docente o se creadora o produce arte. Busca tu espacio en ese ‘hecho por humanos’”, finalizó Eduardo Levy Yeyati en su participación dentro de los conversatorios de Ticmas.