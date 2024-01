Qué aplicaciones de celular pueden ayudar a personas neurodivergentes en las aulas escolares

Existen varias herramientas de tecnología para reducir la distracción y aumentar la productividad de quienes sufren este trastorno.

En la era digital actual, las aplicaciones móviles han transformado significativamente la manera en que interactuamos con el mundo que nos rodea. Precisamente por ello, cada vez se presenta un enfoque más inclusivo y especializado en el desarrollo de aplicaciones diseñadas específicamente para atender las necesidades de personas neurodivergentes.

Estas innovadoras herramientas buscan proporcionar un entorno digital adaptado, brindando apoyo y facilitando la participación activa en la vida cotidiana. Desde aplicaciones que fomentan la comunicación hasta aquellas que ayudan en el manejo de rutinas diarias, este nuevo horizonte tecnológico demuestra el poder transformador de la tecnología en la mejora de la calidad de vida para todos.

¿Qué es una neurodivergencia?

El término neurodivergencia se refiere a la variabilidad natural en el funcionamiento del cerebro, que se aparta de las normas establecidas en la sociedad. En otras palabras, una persona neurodivergente tiene patrones neurológicos que difieren de la mayoría.

De acuerdo con el Observatorio del Tec de Monterrey, el término surgió en la década de 1990, cuando activistas por los derechos de las personas con autismo como Jim Sinclair, Kathy Lissner Grant y Donna Williams fundaron la Red Internacional del Autismo, bajo el principio de que esta condición no es una enfermedad, sino un estilo de procesamiento cognitivo distinto al tradicional. Pese a que el concepto inicial se enfocaba en el autismo, cuando se habla de neurodivergencia también se abarca la dislexia, dispraxia, déficit atencional con hiperactividad (TDAH), u otras condiciones que les llevan a navegar procesos cognitivos y emocionales de manera distinta a la norma.

(Freepik)

Ser neurodivergente no implica necesariamente tener una discapacidad, sino más bien tener una forma de procesar la información y experimentar el mundo que se aleja de la norma. La neurodivergencia promueve un enfoque inclusivo que busca comprender y respetar la diversidad en el funcionamiento cerebral.

Una persona neurotípica o neurodivergente es aquella que tiene un desarrollo neurocognitivo atípico, por tanto, se podría decir que su cerebro funciona de manera distinta para procesos emocionales, de pensamiento, aprendizaje y procesamiento de información. Aunque pueden tener dificultades para realizar ciertas tareas, también es importante mencionar que alguien neurotípico tienen fortalezas únicas, por lo que no deben considerarse como personas enfermas.

¿Qué apps pueden ayudar a neurodivergentes?

Debido a que los procesos cognitivos son distintos a los normativos, hay aplicaciones para teléfonos celulares y tabletas electrónicas que pueden ayudar a simplificar la vida de las personas con alguna neurodivergencia.

Aquí describimos ocho aplicaciones que pueden ayudar a personas neurodivergentes, tanto en la vida cotidiana como en las tareas escolares.

De acuerdo a Aspau Perú, el autismo es un trastorno neurológico que se caracteriza por afectar la conducta y las habilidades de comunicación y de interacción social. - Crédito: Cooperativa CL

Todoist

Es una aplicación de organización para gestionar tareas. Todoist tiene una interfaz muy simple y agradable a la vista. Esta herramienta te permite dar orden y prioridad, a la vez que se puede catalogar y subdividir tareas, así como etiquetar personas en actividades.

La gran característica de esta app es su compatibilidad en todos los diferentes dispositivos y procesadores (MacOs, Windows, Linux, Android, iOS) al igual que descargarse para usaren navegadores como Safari, Edge, Chrome y Firefox, en weareables para Apple Watch y Android, así como en el correo, a manera de extensión, para Gmail y Outlook, por lo que la sincronización con tus actividades es más certera y eficaz.

Tiene varias interfaces y opciones de visualización; una de ellas es “Hoy”, la cual muestra todas aquellas actividades que tienen fecha límite para el día en curso. La interfaz “Próximo” muestra un tipo calendario con las tareas que se estarán realizando durante la semana.

En la sección de “Filtros y etiquetas” se muestra si hemos sido etiquetados por alguien más o si tenemos alguna etiqueta o filtro activos. En esta opción se puede emplear la inteligencia artificial (IA) para crear filtros más efectivos.

Todoist tiene distintas funciones que pueden ayudar a mantener el control y seguimiento de varias tareas.

Todoist utiliza paneles estilo tablero Kanban para hacerlo más interactivo y dinámico, las cuales a su vez se pueden personalizar. Del mismo modo, se puede vincular y sincronizar con el correo y el calendario para tener todo mucho más organizado.

Otra característica de esta app es que puedes ver tus tendencias de productividad, historial de actividad y archivos de tareas realizadas. Por último, esta herramienta de gestión tiene integración con Alexa, Zapier e IFTTT. Es importante resaltar que, aunque las herramientas son muy prácticas en su versión gratuita, la versión de paga ofrece la opción de Recordatorios y Ubicación.

Aplicaciones similares: Tick Tick, Microsoft To Do, Any.Do y Google Keep.

Focus Keeper

Esta es una aplicación de gestión de actividades que utiliza el método Pomodoro para que se puedan completar exitosamente las tareas. Focus Keeper tiene como objetivo mejorar la productividad mediante la concentración, manteniendo la motivación y evitando el burnout.

Tiene una interfaz muy simple que puede ser personalizada para que se adapte a tu forma de trabajar. Una ventaja de esta app es que se puede usar tanto en teléfonos móviles (iOS y Android) como en escritorio.

Además, Focus Keeper te permite visualizar tu productividad, a manera de gráficas diarias, semanales y mensuales, con el objetivo de mantener la motivación, así como ajustar/personalizar tus objetivos.

Aplicaciones similares: Engross, Pomodoro Timer, Forest, Pomodoro Timer Pro.

Esta app permite ver el progreso y productividad con gráficas y estadísticas.

Cboard

Es una aplicación especializada en AAC (advanced audio coding), la cual apoya a infancias y adultos con problemas de audio o lenguaje mediante símbolos y texto a voz. Cboard puede ser descargada para Android, iOS, Windows y Amazon Fire. Funciona con más de 40 idiomas y es de código abierto.

Aplicaciones similares: Special words, Choice Works, Avaz AAC, Sono Flex (iOs).

Otsimo

Es una aplicación de juego certificada para personas diagnosticadas con trastornos y discapacidades del aprendizaje, déficit de atención, autismo, síndrome de Down, Asperger, etc. Es importante destacar que se enfoca en infantes.

Cuenta con un catálogo muy completo de actividades que refuerzan y desarrollan habilidades cognitivas, motoras y sociales mediante la gamificación.

Aplicaciones similares: Speech Blubs, ABA Problem Solving.

En esta aplicación ayuda a reforzar habilidades cognitivas, motoras y sociales.

Natural Reader

Esta aplicación se especializa en codificar texto en audio usando IA. Tiene una gran variedad de idiomas y funciones. Además, su uso puede ser personal o de uso comercial. En Natural Reader puedes agregar archivos (PDF, texto copiado o escrito, imágenes, páginas web) y escucharlos en el idioma meta, lo cual puede ser muy útil para personas con dislexia.

Esta app cuenta con versiones de escritorio, extensión de Chrome y disponibilidad tanto en iOS como Android. Sus opciones premium y plus permiten escoger voces creadas por IA o voces humanas para su función de texto a voz, así como otras opciones personalizadas como: descargar en formato MP3, escáner de texto, filtrado de texto por IA, entre otras.

A saber, la integración con Chrome (la cual es gratuita) permite escuchar páginas web, Google Docs, libros Kindle (online) y correos electrónicos.

Aplicaciones similares: Speechify, Voice Dream Reader, Proloquo4Text.

GG OCD

Esta app se enfoca en el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y la ansiedad. Su objetivo es aprender a gestionar los pensamientos obsesivos y desecharlos. GG OCD maneja módulos (TOC, sueño, ansiedad, confianza, etc.) para personalizar la experiencia y cuenta con más de 500 retos diarios sobre cada módulo.

Asimismo, GG OCD tiene ejercicios para la relajación, así como para ayudar a lidiar con la salud mental y un mood tracker. Se puede descargar en Android y iOs.

La aplicación funciona para personas con ansiedad o trastorno obsesivo compulsivo

Youper

Es una aplicación que utiliza un chatbot impulsado por IA para tratar la salud mental. Youper se basa en la terapia cognitivo conductual (TCC) para mejorar la salud mental de las personas, brindando asesoramiento personalizado para conocer los síntomas y ajustarse a las necesidades.

La dinámica de Youper se basa en platicar con un chatbot especializado, el cual apoya mediante intervenciones terapéuticas basadas en evidencia. La app tiene diversas funciones, tales como monitoreo de síntomas, asesoramiento, así como información destacada sobre la salud mental, emocional y conductual para generar conciencia y resiliencia.

Youper se encuentra en iOS y Android.

Clear Fear

Es una app especializada para controlar la ansiedad, la cual emplea un marco de comportamiento cognitivo para lograr los objetivos.

Clear Fear ayuda a monitorear los niveles de ansiedad y cuenta con ejercicios integrados de mindfulness. La única desventaja es que aún no soporta multi idiomas, por lo que solo se encuentra en inglés.

Ayuda a monitorear los niveles de ansiedad; también cuenta con ejercicios de mindfulness

Aplicaciones similares: NOCD, Daylio, Sanvello, Calm, 7mind.

Las aplicaciones, sobre todo las móviles, ya no tienen un enfoque meramente de ocio, ya que gracias a los avances de los desarrolladores se pueden encontrar diversas herramientas para apoyar las necesidades específicas de cada persona.

Es necesario resaltar que cada persona es única, por tanto, algunas aplicaciones pueden funcionar mejor que otras en función del grado de personalización o preferencias de una persona. No obstante, sí pueden formar parte de la red de apoyo según sea el caso.