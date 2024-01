Cómo volver a conectar a los niños con la lectura

En un mundo hiperconectado como en el que vivimos, la lectura es una actividad esencial e ineludible (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, educadores y padres vienen poniendo especial atención en el tema de la lectura: los niños y jóvenes no leen y, cuando lo hacen, no comprenden lo que leen. En un mundo hiperconectado como en el que vivimos, la lectura es una actividad esencial e ineludible. Sin embargo, con una cantidad inmensa de estímulos nuevos, los niños, desde muy temprana edad eligen hacer otras cosas en su tiempo libre (es decir, en los momentos en los que pueden elegir qué hacer para divertirse),mientras que asocian a la lectura como una actividad escolar, es decir, de carácter obligatorio, indicada y supervisada por un adulto y, de alguna manera, evaluada.

Por ser la lectura una actividad cultural, requiere de un plan sistemático de enseñanza que involucra sus distintas fases: la alfabetización inicial, el desarrollo de inteligencia lingüística, la adquisición de estrategias para la construcción de sentido, es decir, la comprensión, base sobre la cual se construyen los aprendizajes de cualquier área del saber. De ahí la preocupación por este tema. Un niño que no comprende lo que lee, no aprende o aprende de manera muy superficial, es decir, no relaciona, no conserva ese conocimiento a largo plazo, no saca conclusiones, no tiene una mirada crítica sobre ese tema y, muy probablemente, no pueda ponerlo en práctica para resolver problemas diversos. La preocupación alcanza todos los niveles educativos y tiene serias implicancias cuando hablamos de la formación profesional.

La comprensión es una construcción personal que requiere de la puesta en marcha de conocimientos previos, relaciones, analogías, inferencias, conclusiones. Es un proceso personal de interpretación, una competencia. Ejercitar la lectura es una de las estrategias posible para desarrollar la habilidad de comprender a partir de lo que se lee.

Un niño que no comprende lo que lee, no aprende o aprende de manera muy superficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El otro factor clave para motorizar la lectura y promover buenos aprendizajes es la motivación. Como dijimos, la lectura no es una actividad que niños y adolescentes eligen. Esto no significa que no lean. Niños y jóvenes pasan gran parte de su tiempo en internet, donde tienen que leer. Y leen. En redes sociales, de manera fragmentada, dinámica, breve, poco profunda, generalmente enfocada a la resolución de problemas en formato de secuencia de pasos lo que no es suficiente para desarrollar estrategias, para fortalecer el ejercicio de formular preguntas y activar inferencias, para descubrir los distintos propósitos comunicativos detrás de un texto y apropiárselos para ponerlos en práctica en nuevas instancias comunicativas. Por eso es necesario pensar cómo abrirles la puerta a ese mundo, al mundo lector, donde se contemple la multiplicidad de nuevos factores involucrados en la lectura hoy, que van desde las temáticas, los lenguajes y los soportes sobre los que se lee hasta los tiempos y las velocidades con que se lee.

En este sentido, es necesario volver a conectar a los niños con la lectura por placer, la lectura de aquello que despierte real interés en quien lee, la lectura porque sí.

¿Cómo invitar a los niños a ingresar al mundo lector?

Las preguntas son excelentes para promover la lectura. ¿Por qué pican las abejas? ¿Cuál es el país más antiguo del mundo? ¿Qué pociones mágicas usa Harry Potter? Nada más motivante que sumergirse en una lectura para saciar la curiosidad genuina y responder preguntas o resolver problemas. En este sentido, en el ámbito escolar, el modelo de aprendizaje por proyectos (ABP) promueve la lectura, favorece la formulación de preguntas e hipótesis, contribuye al desarrollo de pensamiento crítico. Para que realmente esto suceda, es necesario que el estudiante haga una búsqueda y selección de la información que considera necesaria y pertinente para resolver la consigna. Esto implica que no todo lo que lean será pertinente para dar respuesta a la pregunta. Por eso, este paso debe ser lo suficientemente libre como para que el niño tenga la oportunidad de bucear entre informaciones diversas y elegir la que crea más conveniente.

Asociar la lectura a experiencias lúdicas es, sin dudas, sacarla del ámbito de la obligación, ligarla al placer (Imagen ilustrativa Infobae)

Leer con otros

La lectura compartida (clubes de lectura, maratones de lectura) es una actividad que despierta la motivación. Elegir la temática sobre la que cada uno quiere leer y hacer reseñas o recomendaciones (al estilo booktuber) para los amigos es un modo de hacer una lectura compartida y de poner a prueba cuánto se puede contagiar el entusiasmo por la historia reseñada, es decir, cuántos nuevos lectores consigue cada reseña. Este tipo de lectura, una lectura activa, lúdica, placentera, que conecta con las emociones, favorece el desarrollo de estrategias de comprensión y, por lo tanto, el aprendizaje.

Asociar la lectura a experiencias lúdicas es, sin dudas, sacarla del ámbito de la obligación, ligarla al placer.

Leer para otros

Para fortalecer la fluidez y la expresión, la escuela suele proponer la lectura en voz alta. Leer para otros es un excelente ejercicio si la situación comunicativa es real: quien lee quiere comunicar algo que quienes escuchan quieren conocer. En este sentido, es probable que se generen preguntas y que, quien lee, se vea interpelado por su auditorio.

En el salón de clase, esta situación puede ser intimidante. Pero en un entorno de juego, que simule una sesión de streaming, la situación puede ser bastante desafiante. Además, en la cultura digital, niños y adolescentes prefieren estar conectados con otros antes que leer de manera solitaria y eligen entornos lúdicos en los que resuelven desafíos y cumplen distintas metas.

Ese es el caso de la propuesta de Ticmas: ¡A leer en vivo! Este juego simula una transmisión en vivo en la que el participante puede elegir sobre qué tema va a hablar y debe leer distintos tipos de textos sobre ese eje temático. El participante interviene leyendo los distintos textos y respondiendo las preguntas que el supuesto público hace en el chat. La aplicación busca promover el ejercicio de la lectura a través del juego.