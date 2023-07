Conectar Igualdad Bonaerense: se entregaron más de 100.000 computadoras a estudiantes secundarios

La Provincia de Buenos Aires ya distribuyó más de 100.000 netbooks en el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense. Foto: Municipio de General Villegas

El gobierno de la provincia de Buenos Aires lleva adelante el programa Conectar Igualdad Bonaerense, que brinda equipamiento tecnológico con contenidos pedagógicos a estudiantes de escuelas secundarias públicas. En el municipio Malvinas Argentinas hace pocos días entregaron la computadora número 100.000.

“Hoy el mundo es tecnológico y hay un piso muy exigente. Las computadoras van a darles a los estudiantes rapidez en el acceso, la divulgación y la aprehensión del conocimiento. Es una herramienta poderosa y vital para igualar el trabajo de los chicos; ahora todos tienen acceso a lo mismo para poder responder en tiempo y forma”, afirmó Gonzalo Valenti , director de la Escuela Secundaria N°17 de Ciudad Jardín, en el partido de Tres de Febrero.

Valenti relató la experiencia de los estudiantes al momento de recibir las netbooks: “Es un día de mucha emoción porque estos chicos y chicas son futuros egresados. Utilizarán la computadora para lo que queda del año escolar, pero sobre todo para lo que viene, para la facultad. Están recibiendo un puente, una herramienta para el futuro”.

Para Julieta, estudiante del último año de la Escuela Secundaria N°2 Bernardino Rivadavia, la netbook será no solo una herramienta pedagógica, sino también laboral: “Estábamos ansiosos porque algunos compartían las computadoras que tienen en sus casas. A mí me sirve mucho, doy clases particulares de inglés y venía usando una que me prestaba mi tía”, contó. Ella tiene muy en claro su futuro: apenas termine la secundaria, empezará la carrera de Ingeniería Industrial.

“Ustedes reciben esta computadora porque es un derecho que les corresponde; tenerla o no tenerla hace una diferencia grandísima para el futuro. Es una función del Estado garantizar la igualdad de oportunidades, que todos puedan empezar más o menos del mismo lugar”, dijo el gobernador Axel Kicillof ante cientos de estudiantes en Vicente López.

Uno de esos 650 alumnos era Gonzalo, de la Secundaria N°1 de Olivos, quien relató: “Yo no tenía computadora personal, usaba una del colegio, pero solo para trabajar en clase, después tenía que devolverla cuando terminaba la jornada. Ahora me voy a inscribir en UBA XXI para Contabilidad, porque me gustan mucho los números”.

Todos los municipios son alcanzados por el programa, según informaron desde el gobierno bonaerense. En el conurbano, por ejemplo, se entregaron más de 5.000 computadoras en casi 100 escuelas de Lomas de Zamora y la misma cantidad en Almirante Brown; casi 4.500 en 70 escuelas de Quilmes; más de 3.500 en Florencio Varela y Merlo, y otras tantas en San Isidro, Lanús y San Fernando.

Emmanuel Vassallo, director de la Secundaria N°5 de General Belgrano, subrayó la importancia de estos dispositivos en el aula, pero también fuera del contexto escolar, en los momentos de esparcimiento y en el futuro de cada estudiante: “Es un instrumento fundamental para el día de mañana. Será clave si se anotan en alguna carrera universitaria o para utilizarla como herramienta laboral. Para muchos chicos, no solo es su primera computadora, sino la primera de todo el hogar”.

En el interior de la provincia, el programa Conectar Igualdad Bonaerense ya repartió más de 3.000 netbooks en 66 escuelas de General Pueyrredón, 1.500 en Bahía Blanca, casi 1.300 en Tandil, más de 1.200 en San Nicolás y otras tantas en Olavarría, Junín, San Pedro o el Partido de la Costa.

