El exitoso curso con el que aprendieron a programar a más de 60.000 personas

En pocos días cierra la primera edición del curso “Introducción a la programación: primeros pasos en Front-End”, un curso online y autogestionado incluido en las propuestas formativas del plan Argentina Programa. Con una duración de 60 horas que cada estudiante podía administrar con libertad y autonomía, la inscripción superó los 60.000 estudiantes y una altísima tasa de finalización. En estos momentos, la mayoría de los estudiantes está presentando sus trabajos finales, que consiste en una aplicación para la web. Hay tiempo para presentar los trabajos hasta el 8 de marzo.

La informática como disciplina se ha vuelto cada vez más inclusiva y abierta, y muchas personas comprendieron que pueden empezar a recorrer el camino en la disciplina a través de cursos con enfoque más amigables como este. El contenido de “Introducción a la programación” está compuesto por cápsulas de video, infografías, textos concisos y muy explicativos. El curso hace foco en la lógica de programación, las estructuras principales, el flujo de la información, los cálculos aritméticos y matemáticos.

El curso convocó a una enorme variedad de participantes de toda la Argentina. Una de las inscriptas es Sofia Eguiazú Robman, entrerriana de 21 años, que estudia Ingeniería en Sistemas en la UTN (UTN). “Me interesó el curso para reforzar conocimientos que había adquirido de manera autodidacta”, dice, “y lo sentí completo y sencillo para alguien que recién comienza, abarcando en su totalidad las bases necesarias para crear algo desde la nada misma”.

Pero también está Lucía de Rosa, una jubilada de 62 años, que encontró su pasión en la Tecnología y hasta programó en Assembler y C. “Con la jubilación de hoy no se llega a vivir y todavía estoy activa e igual de apasionada por las nuevas tecnologías”, dice y sigue: “debido a que las industria electrónica está con dificultades para desarrollarse en el país, decidí reinventarme y empezar a conocer el mundo de la programación web. El curso me entusiasmó tanto que terminé de recorrer sus contenidos en menos de un mes y seguí afianzando temas con fuentes recomendadas por el docente”.

Gustavo Minchiotti, 43 años, padre de familia, actualmente retirado del Servicio Penitenciario Federal, pero con una larga trayectoria en negociación de rehenes e inteligencia criminal, encontró en la programación “un nuevo desafío y mejor aún un universo de posibilidades”. Gustavo destaca su interés en entrar en el mundo IT y que le pareció una oportunidad magnífica hacerlo con un curso gratuito.

“La modalidad de estudio online es mi favorita”, dice Lucía, que además está tomando otros cursos similares en la universidad de Harvard, “porque aprovecho el tiempo al máximo y puedo acomodar horarios, pausar para investigar más a fondo los temas”. Para Gustavo, la independencia le representó la oportunidad de estudiar en tiempos libres, sin horario fijo y también estudiar un poco más: “Dediqué casi el doble de horas de la duración de los videos para practicar y tomar apuntes, más unas 20 horas repartidas en dos semanas para realizar el trabajo final integrador, lo cual resultó mi primer 10 en IT y una gran satisfacción personal”.

La aprobación del curso requiere la presentación de un TP. Como decíamos más arriba, hay tiempo hasta el 8 de marzo, aunque ya muchos han presentado su proyecto. Entre ellos, Sofía, Lucía y Gustavo. “Las herramientas brindadas en el curso hicieron que el proceso fuera motivador”, dice Sofía, “ya que se podían aplicar los conocimientos en cada módulo al proyecto final”. “La propuesta del trabajo final fue un currículum demostrando lo aprendido, por lo que debía cumplir ciertos requisitos”, explica Gustavo, que presentó un CV clásico, pero con pequeñas animaciones, cambios de color y la activación de modos claro y oscuro. Lucía agrega que había que incluir conocimientos de HTML, CSS, Bootstrap y JavaScript. “Presté especial atención en respetar las consignas y las sugerencias del docente”, dice, “y estructurar semánticamente para una mejor comprensión de los buscadores”.

Para los tres, “Introducción a la programación” fue realmente eso: una introducción. Después de dar los primeros pasos en el front-end, quieren más. “Me interesaría seguir con, al menos, lo mínimo de back-end y desarrollo mobile para crear aplicaciones”, dice Gustavo. “Armé un esquema de las necesidades de nuevas tecnologías requeridas en el mercado e intentaré ahondar en esos conocimientos”, dice Lucía. Y Sofía, que sigue con su carrera universitaria, cierra la nota con un deseo: “Me encantaría que sigan con las siguientes ediciones dándole oportunidades de insertarse en el mundo IT a muchos jóvenes y adultos”.

