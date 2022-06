Reflexiones sobre el ecosistema informativo en Argentina

El auditorio del Congreso MESO en 2018

Representantes de la comunicación y periodistas disertarán sobre el estado del periodismo digital el próximo 28 de junio en la Universidad de San Andrés.

El Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad en Argentina (MESO) convocó a la presentación de “El Ecosistema Informativo en Argentina Hoy: Reflexiones sobre el Informe de Noticias Digitales 2022″. El Digital News Report de la Universidad de Oxford revela las tendencias claves del consumo de noticias en numerosos países, incluyendo Argentina . Es el estudio más extenso a nivel global sobre el estado del periodismo digital.

En el evento que se llevará a cabo el próximo martes 28 de junio entre las 19 y 20.30 horas, darán una exposición sobre el capítulo argentino del Informe 2022 , Silvina Heguy (elDiarioAR), Julieta Shama (Meta), Ángel Sotera (Infobae) y Miguel Wiñazki (Clarín). Pablo Boczkowski (Northwestern University & MESO) será el moderador.

Según informó la organización, la presentación se hará en español y tendrá lugar en la sede del centro de la Universidad San Andrés en Avenida Callao 1059. También el evento se transmitirá vía Zoom. Es libre y gratuito pero requiere de inscripción previa que se realiza completando un formulario.

Fundado en 2015, el Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad en Argentina es un proyecto conjunto entre las Universidades de San Andrés y de Northwestern (ubicada en el estado de Illinois, EE.UU.), un puente entre dos establecimientos con historias disímiles y en dos países con distintas culturas académicas. Desde su origen, su objetivo radicó en establecer conexiones entre instituciones y culturas, entre la universidad y la industria y entre las audiencias y los medios, a través de la investigación y la difusión del conocimiento. Es liderado por los co-directores Eugenia Mitchelstein y Pablo Boczkowski.

Desde su fundación se tejió un entramado de colaboraciones con colegas e instituciones en varios continentes. De esta forma, por ejemplo MESO trabajó con investigadores de Finlandia, Israel y Japón en un proyecto sobre noticias, entretenimiento y tecnología. El MESO también es responsable del capítulo argentino del Digital News Report del Reuters News Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford. En la campaña presidencial de 2019 realizaron un trabajo conjunto sobre desinformación junto a First Draft. A su vez, en 2019 iniciaron una preconferencia anual sobre medios de Latinoamérica en el marco de la International Communication Association.

Más allá de las publicaciones, los eventos y los artículos en revistas científicas mencionados, el MESO ha tenido una repercusión creciente en los medios de comunicación, tanto argentinos como internacionales. Así, desde diciembre de 2015 elaboraron decenas de artículos de difusión para el sitio Nieman Lab de la Universidad de Harvard, The Conversation, la Revista Anfibia de la Universidad Nacional de San Martín, Bastión Digital y varios sitios de noticias, entre los que se encuentra Infobae.

SEGUÍ LEYENDO: