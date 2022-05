Dura crítica docente al Plan Quinquenal de Educación: “Paupérrimo, insustancial, enunciados vagos y palabras vacías”

“Lineamientos Estratégicos Educativos para la República Argentina 2022-2027. Por una educación justa, democrática y de calidad” es el título del documento que contiene una serie de metas escolares para 2023, 2025 y 2027 (Foto archivo: NA)

Los objetivos fijados por el plan son meras “expresiones de deseo”, dice el documento de la Mesa Nacional por la Calidad Educativa (MeNaCe), apuntando a la falta de propuestas e indicaciones claras para alcanzar la serie de metas elaboradas por el Ministerio de Educación.

El 21 de abril pasado, se presentó el Plan Quinquenal de Educación, contenido en un documento titulado “Lineamientos Estratégicos Educativos para la República Argentina 2022-2027. Por una educación justa, democrática y de calidad”. Se trata de una serie de metas escolares para 2023, 2025 y 2027 fijadas por el Gobierno y refrendadas por todas las provincias.

Mejorar las tasas de egreso del sistema y certificar los aprendizajes son algunos de los objetivos. Las metas están detalladas por niveles, a saber: que el 75% de los chicos accedan a sala de 3 y el 95% a sala de 4; que en 2023, el 60% de las escuelas primarias tengan horario extendido, el 80%, en 2025 y el 100% en 2027; en el secundario, bajar la tasa de abandono y elevar la tasa de promoción y egreso a un 88,98%; construir 1674 escuelas en los próximos 5 años y la mejora de los aprendizajes en las materias troncales, entre otras.

A poco de atravesar una emergencia nacional y un récord de cierre de aulas, “llega a nosotros un Plan Quinquenal de Educación que pretende resolver en el corto plazo el impacto de dicho emergente, sin sincerar el deterioro creciente y sostenido de nuestra calidad educativa, ya precedente a la pandemia”, dice el documento en el cual MeNaCe analiza los lineamientos elaborados por el Ministerio.

Esta red nacional de docentes, coordinada por la santafesina Liana Pividori, se creó a comienzos de este año lectivo, por iniciativa de profesores de todos los niveles y de todo el país, autoconvocados para hacer frente a la crisis de la escuela y luchar por la calidad de la enseñanza.

En este sentido, señalan las “falencias” del contenido del Plan “porque aulas llenas no garantizan educación”. MeNaCe apunta a la improvisación que se adivina detrás del texto, “un plan que dista mucho de mostrar un trabajo minucioso y responsable de planificación, siendo que nuestra educación lleva años en crisis y está a punto del colapso”.

Cuestionan un plural engañoso -”…hoy hemos logrado consensuar…”, dice el documento, por ejemplo- y en MeNaCe se preguntan: “¿A qué actores involucra ‘hemos’? No tenemos conocimiento de que se haya consultado a los docentes en la elaboración del plan”.

“Las acciones impulsadas por este Plan Quinquenal se basan en indicadores engañosos porque, por decisiones ministeriales, se evita la repitencia y los alumnos pasan de año llevándose hasta seis materias”, dice MeNaCe

En vez de un documento riguroso basado en un diagnóstico claro y sincero, ven “un enunciado vago (en el mejor de los casos) de expresiones de deseo que ni siquiera alcanzan a funcionar como un ‘apósito’ que sane las profundas heridas de nuestro sistema educativo”.

“El único lineamiento claro es la fuerte intención de mantener los alumnos dentro de la escuela (pero) no se ofrecen pistas de cómo se piensa enfrentar el desmoronamiento de nuestra calidad educativa -señala MeNaCe-. Insisten, casi como un rezo, con las palabras inclusión, equidad y calidad, en lo que entendemos como un bastardeo de las ideas que ellas expresan -señala MeNaCe-. Dichos lineamientos sólo apuntan a la inclusión como un mecanismo para que las tasas de escolaridad aumenten, a la equidad como el otorgamiento masivo de acreditaciones y titulaciones de egreso, y a la calidad como el podio de un éxito anunciado”.

También denuncian que “las acciones impulsadas por este Plan Quinquenal se basan en indicadores engañosos”, calificados así porque “se sabe que, por decisiones ministeriales, se evita la repitencia y los alumnos pasan de año llevándose hasta seis materias”. Es decir que se ponen metas de egreso “sin ningún correlato con aprendizajes efectivos y, por ende, sin mejorar la calidad de la educación”.

Otra denuncia apunta al hecho de que “hoy proliferan los mecanismos por los cuales aquellos que permanecen en nuestras escuelas simplemente promueven y egresan, sin el logro de capacidades y destrezas básicas”.

Liana Pividori es la coordinadora de MeNaCe

“Hoy, la equidad es la triste opresión de la nivelación constante hacia abajo en una caída libre que pareciera no tener fin”, agregan, aludiendo a la presión sobre los docentes para que certifiquen conocimientos no adquiridos; una presión que se acentuó luego de la larga cuarentena cuando, a sabiendas de que en muchas escuelas no se cumplieron las metas curriculares previstas, se decretó una promoción generalizada y mecanismos de mayor facilitación para el pase de un nivel a otro.

“La calidad es apenas una palabra vacía en el repertorio del discurso de nuestros demagogos”, sentencian.

Para un “cumplimiento real” de los aprendizajes, “se debe empezar por un diagnóstico sincero que enfrente los números de nuestra realidad”, una realidad que indica que “pocos de los estudiantes que completan los ciclos de la educación obligatoria, leen y comprenden, se expresan con autonomía en forma oral o escrita, tienen herramientas de cálculo que les permitan resolver problemas de la vida cotidiana, logran ubicarse en algún mapa, tienen algún conocimiento socio histórico no sesgado o alguna formación ciudadana libre de adoctrinamiento o están capacitados para ingresar al mundo laboral”.

¿De qué sirve más tiempo en la escuela si no logramos aprovecharlo debidamente y si no se habla de recuperar hábitos de estudio y si no se reconoce el esfuerzo?

En efecto, en lo que casi parece una confesión de parte, el Plan Quinquenal dice: “El derecho a la educación desde una mirada integral supone no sólo atender únicamente al acceso y tránsito por el sistema, sino también garantizar situaciones de enseñanza y aprendizaje que den cuenta de procesos significativos para los sujetos…”

“Todos los operativos nacionales de evaluación arrojan estadísticas alarmantes del retroceso y del deterioro educativo. Esto no es novedad, entonces ¿por qué en lugar de enunciados vacíos no se listan soluciones para un problema archi-conocido?”, señalan.

“¿El desafío de la educación argentina es la calidad o los números que embellecen falsas estadísticas? ¿De qué puede servir más tiempo en la escuela si no logramos aprovechar debidamente el tiempo escolar? ¿Cuándo se hablará de recuperar hábitos de estudio y reconocimiento al esfuerzo?”, se preguntan.

¿Cuándo dejaremos de distraernos con saberes como la educación sexual integral y la educación integral ambiental, que son muy importantes, pero que no ganan en prioridad a los saberes que realmente necesitan los alumnos?

Y apuntan contra el desplazamiento de los programas hacia contenidos secundarios, una característica acentuada en los últimos tiempos a extremos inadmisibles: “¿Cuándo dejaremos de distraernos con saberes como la educación sexual integral y la educación integral ambiental, que son muy importantes, pero que no ganan en prioridad a los saberes que necesitan los alumnos golpeados hoy por la crisis educativa y la post pandemia y a nuestros adultos del futuro para ser libres?”

Otro punto criticado del Plan es el referido a la formación docente: “Mejorar las tasas de graduación en los institutos nacionales de formación docente” es la meta enunciada. “Solo se hace referencia al egreso pero no se habla de las condiciones de ‘ingreso’ -hoy irrestricto- de los estudiantes, futuros docentes”, dice MeNaCe.

“¿Qué acciones concretas va a idear el Ministerio para ‘posibilitar procesos educativos de calidad’? ¿Qué entienden por calidad educativa? ¿Mediante qué mecanismos se comprobarán los aprendizajes significativos? ¿Se aprende por ósmosis, solo porque se permanece en el sistema educativo que ‘debe’ garantizar la promoción? Y si no aprenden ¿qué pasa? ¿Se promociona igual?”, son otros interrogantes para los que el Plan no tiene respuestas, según MeNaCe.

Más en general, señalan la necesidad de “desinstalar el facilismo de la cultura escolar” y “dar soluciones a las innumerables causas de verdadera vulneración al derecho a aprender”.

El documento se destaca también por lo que no nombra, como la palabra “exigencia”, que no aparece ni una sola vez en el Plan.

