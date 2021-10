Ana Clara Tortone y un encuentro para trabajar la inclusión en el aula

Un encuentro para pensar la inclusión en el aula (Shutterstock)

“No se necesitan héroes para la inclusión, se necesitan puentes”. Con ese título —toda una declaración de principios—, Ticmas convoca a un encuentro abierto a la comunidad, pensado para padres y docentes, para abordar uno de los temas más urgentes y convocantes de este tiempo: la inclusión.

Con la participación de Ana Clara Tortone, la propuesta es mirar al mundo con otros ojos, unos que permitan desdramatizar la discapacidad. Tortone es creadora del proyecto “Beto, la serie”, la primera serie de stop motion del mundo con la participación de un niño con síndrome de Down poniéndole la voz a un personaje —nada menos que su hijo Augusto—.

“Aprendí”, decía Tortone en una charla Ted de hace algunos años, “que el síndrome de Down no es una enfermedad, es una característica genética. Que no existen grados, el síndrome de Down está o no está. Cuando uno ve dos niños con síndrome de Down, uno que puede mucho y otro que puede poco, no tiene que ver con el grado que creemos que hay de síndrome sino que tiene que ver con el grado de locura —locura linda— de los papás para que ese niño sea”.

El encuentro es el jueves 28 a las 17. Por Zoom, con cupos limitados.