Cómo se forman los futuros enfermeros argentinos durante la pandemia

El Programa Nacional de Formación de Enfermería (PRONAFE) es parte del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), dependiente del Ministerio de Educación de la Nación. A través del fortalecimiento de las carreras de enfermería, el Programa se propone aumentar la cantidad y calidad de los enfermeros en la Argentina.

El PRONAFE se desarrolla en 200 instituciones Superiores de Enfermería y 30 Carreras Universitarias. Estas instituciones están localizadas en 20 provincias, alcanzando una matrícula en 2019 de más de 80.000 alumnos.

La pandemia mundial COVID-19 tiene impacto en todos los ámbitos de la sociedad y está desafiando a los sistemas de salud de maneras sin precedentes, afectando no sólo a la prestación de atención, sino también al desarrollo de actividades de formación de pre, grado y posgrado para profesionales de la salud.

Las herramientas habituales con las que hemos transitado los programas educativos, los planes de estudios y la formación de enfermería en general, presentan enormes dificultades para desarrollarse, justamente en momentos en que el recurso humano de enfermería es absolutamente esencial.

Las y los docentes que formamos a enfermeras y enfermeros nos encontramos transitando una inédita situación, a la que debimos dar respuesta urgente, a veces sin contar con la formación, ni los medios necesarios para enfrentarla.

Enseñar y aprender en el contexto actual es a la vez un desafío y una oportunidad. Un desafío, porque nos interpela directamente en nuestra tarea docente. Pero a la vez es una oportunidad para explorar la potencialidad que ofrecen diversas tecnologías para recrear nuestras prácticas de enseñanza de la enfermería en entornos virtuales.

Pensamos que no son unas u otras tecnologías las que definen la educación no presencial, sino las propuestas de enseñanza que, aprovechando esas herramientas disponibles, se comprometen a enseñar algo a quienes no están presentes en el mismo espacio y/o tiempo.

Las y los estudiantes no aprenden leyendo un texto o escuchando y mirando un video. Sí lo hacen participando de actividades de aprendizaje que, eventualmente, pueden incluir la lectura o escucha y la resolución de una guía de preguntas. Lo que hace la diferencia es la elección de las estrategias de enseñanza adecuadas para cada contenido, destinatario y situación.

Frente a las dificultades de encontrar los recursos didácticos específicos y convenientes para realizar esas estrategias es que el INET crea el Centro de Recursos Didácticos PRONAFE, accesible desde www.inet.edu.ar, destinado a todos los docentes y estudiantes de Enfermería de la Argentina.

El mismo se estructura en dos grandes espacios, llamados “Espacio para estudiantes”, con información de fácil acceso que permite profundizar los temas desarrollados por lo docentes y el “Espacio para docentes”, donde se puede encontrar:

Cursos de formación docente: En este apartado se accede a los cursos dictados por el PRONAFE en modalidad presencial y virtual con la finalidad de realizarlos de forma autónoma por el docente para los estudiantes en todo el recorrido académico.

Guías para realizar clases virtuales: Estas guías consisten en una serie de documentos que explican de forma breve la estructura de la programación de clases: virtuales o presenciales, sincrónicas o asincrónicas y una serie de ejemplos donde se pueden utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (tic) para complementar el trabajo docente.

Recursos para la educación virtual: Esta es una serie de documentos que permite brin-dar información sobre los siguientes temas:

1) Recursos digitales www.educ.ar: Compendio de enlaces a los distintos recursos virtuales que pueden utilizarse en la educación virtual, provistos por el sitio Educ.ar, perteneciente al Ministerio de Educación de la Nación.

2) Todo sobre Internet - Conceptos básicos para tener en cuenta: En este documento se pueden encontrar los datos clave para los/as docentes y estudiantes que no tengan conocimiento sobre los conceptos de internet.

3) Producción de material audiovisual y de diseño gráfico: En esta recopilación de enlaces se explican los principios de la creación de un video, la edición del mismo y su utilización, entre otros.

4) Empecemos desde el principio. Establecer las bases fundamentales de la informática para principiantes: Este documento contiene información detallada sobre los temas relacionados respecto de la informática básica.

5) Conceptos de la producción de material colaborativo: Se comparte todo lo relacionado sobre el concepto de aprendizaje colaborativo y herramientas virtuales que ayudan a la incorporación del mismo en la producción de clases sincrónicas o asincrónicas.

6) Diferentes formas de establecer una efectiva comunicación desde la virtualidad: Consta de una serie de enlaces donde se puede aprender sobre las mejores maneras de comunicar en los espacios virtuales.

Recursos para la simulación clínica: Se pueden encontrar materiales respecto de la teoría de la simulación clínica como estrategia pedagógica y guías prácticas, una serie de documentos necesarios al momento de aplicar la simulación clínica como estrategia, incluyendo el desarrollo de un Prebriefing estandarizado para cualquier evento que conlleve la simulación; planillas de creación de estaciones de habilidades y casos integrados; información sobre el feedback reflexivo y listas de cotejo pre diseñadas.

Biblioteca digital de enfermería: En esta sección se encuentran veinticuatro títulos de uso habitual en diferentes asignaturas de la carrera de enfermería, a los que se accede por un sistema de “préstamo virtual”.

Prácticas profesionalizantes basadas en simulación clínica: Se enumeran las habilidades prácticas que podrían realizarse por medio de la simulación clínica, determinando la posible complejidad de las mismas; brinda una alternativa a la imposibilidad de realizar determinadas prácticas profesionalizantes en ámbitos de salud. Además, están disponibles escenarios de alto realismo, casos integrados y talle-res de habilidades pre diseñados con su explicación para el mejor aprovechamiento de los mismos.

Recursos audiovisuales PRONAFE: Este es un repositorio de imágenes y video disponibles para que tanto docentes como estudiantes puedan enriquecer sus producciones, ya sean clases o trabajos prácticos.

Recursos Covid-19: Este es un enlace directo al sitio web del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) que contiene la información actualizada sobre el COVID-19.

App PRONAFE: La misma es una aplicación didáctica orientada a la formación de enfermería. La solución permite el aprendizaje de contenidos esenciales de la carrera de enfermería. Contiene 11 módulos con más de 100 unidades de aprendizaje del currículo de formación de enfermería, y puede ser utilizada tanto en Smartphone como en Tablet, Notebook o PC de escritorio. El acceso es libre y gratuito a través de Google Play.

Nuestra experiencia es que en la docencia de la enfermería había una enorme necesidad de este tipo de recursos didácticos para aplicarlos a las diferentes plataformas que se utilizan a lo largo de país. La posibilidad actual de contar con plataformas gratuitas que no gastan datos nos permite llegar con mayor facilidad a la mayoría de los estudiantes.

Y hay una relación directa en que, a mayor variedad de recursos didácticos, mas efectiva es la secuencia didáctica en términos de la continuidad de las trayectorias educativas de nuestros alumnos.

Particularmente a los alumnos les resulta muy enriquecedor poder usar videos de actividades prácticas (básicas en la formación de enfermería) como alternativa a las prácticas de gabinete.

Este segundo cuatrimestre del calendario académico 2020 encuentra a las instituciones formadoras de enfermería mejor preparadas para desarrollar las propuestas curriculares adaptadas.

Los directivos, docentes y alumnos de enfermería estamos transitando un proceso de aprendizaje y adaptación a esta situación preservando la calidad académica necesaria para generar egresados a la altura de los desafíos que hoy enfrenta la salud de nuestra población.

Por Gabriel Muntaabski - Coordinador Nacional del PRONAFE - INET -Ministerio de Educación de la Nación