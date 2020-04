Por su parte, Luisa Carvajal del Jardín Infantil Tiempo de Crecer, de San Cristóbal, planteó: “El único ingreso del jardín es el pago de las cuotas mensuales de las familias y al no tenerlo se imposibilita cumplir con los docentes, no docentes, alquileres, impuestos y servicios. Las familias nos manifiestan su imposibilidad de pagar las cuotas porque algunos son cuentapropistas y monotributistas. Además, los que tienen el dinero no quieren pagar por un servicio que no reciben; aunque el personal docente está con un proceso educativo a distancia con vídeos cortos y recomendaciones".