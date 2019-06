El rector dijo que comenzó a distribuir una encuesta dentro de la universidad para conocer el punto de vista de la comunidad. A partir de esos resultados, advirtió, pedirá una entrevista con cada uno de los candidatos. "A todos nos pone orgullosos ver a la UBA tan arriba, pero no nos pongamos a llorar cuando dejemos de estarlo. Si seguimos con este nivel de inversión, no vamos a poder seguir compitiendo. Esto no un problema de un gobierno. Es de todos. Si no hay conocimiento, nos quedamos atrás y no podemos perder este tren", consideró.