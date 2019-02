"La mayoría (de los afectados) son estudiantes brasileños que vienen a estudiar medicina porque allá los valores son imposibles", explicó la estudiante. "Veo comentarios en los que nos dicen que tenemos que volvernos para allá (Brasil), que no tenemos que venir a la Argentina a estudiar, que tenemos que pagar impuestos. A mí me encantaría estar en mi país, con mi familia, mis amigos, pero no tengo esta oportunidad de estudiar como la tengo acá", sostuvo por su parte Guilherme da Silva.