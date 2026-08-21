Cómo Suecia se convirtió en un país de libertarios partidarios de un gran Estado

Ilustración The Economist: Peter Schrank

Guardar

Pocas causas ideológicas han unido jamás a Bernie Sanders, un político estadounidense tan de izquierdas que podría haberse postulado como centrista europeo, y a Charlie Kirk, un agitador seguidor de Trump. Un raro punto de acuerdo entre ellos, curiosamente, era el atractivo de Suecia. Para el rudo senador, el país escandinavo es una fuente inagotable de sensatez socialista que Estados Unidos debería emular. Para el incondicional conservador, asesinado hace un año mientras predicaba su credo de derecha en una universidad, la cuna de IKEA y Spotify era igualmente digna de admiración. Sin embargo, para él, Suecia prosperaba no por su gran tamaño, sino a pesar de él; todo se debía a un individualismo innato, del tipo “no me pises”, que un tejano podría reconocer.

Que dos extremos opuestos del espectro político atribuyan a sus propias ideas el éxito de uno de los países mejor gestionados del mundo no es sorprendente. Lo que sí podría sorprender es que ambos tengan razón: Suecia es, paradójicamente, la cuna del individualismo llevado a cabo de forma colectiva.

PUBLICIDAD

La idea de que Suecia es una utopía socialista es tan tradicional como sus bollos de canela. Este es un país que exprime a los ricos —el tipo máximo del impuesto sobre la renta es un desorbitado 52%— para financiar un gobierno cuyo gasto asciende a casi la mitad del PIB, uno de los más altos del mundo. El estado del bienestar en Suecia es tan famoso como sus muebles desmontables. El trato privilegiado empieza literalmente en la cuna; los nuevos padres reciben hasta 480 días de baja remunerada. Otros símbolos de la izquierda incluyen universidades gratuitas, baja desigualdad de ingresos y los controles de alquiler más estrictos del mundo desarrollado. Dos tercios de los trabajadores suecos pertenecen a un sindicato, más que en cualquier otro país, salvo la pequeña Islandia. Toda esta camaradería se refleja en la política: el mes que viene, los socialdemócratas de centroizquierda ganarán las elecciones parlamentarias por trigésimo tercera vez consecutiva, una racha que se remonta a más de un siglo (aunque el partido ha estado fuera del poder durante un tiempo mientras sus rivales formaban coaliciones gobernantes).

Sin embargo, también es válido argumentar que Suecia tiene una vertiente libertaria. Sí, los impuestos sobre la renta son exorbitantes y la redistribución mayor de lo que podrían defender los partidarios del libre mercado. Pero en muchos otros aspectos, el país valora las libertades individuales con la misma ferocidad que un superviviente de Montana. El Estado puede ser grande, pero los servicios públicos en Suecia suelen ser prestados por el sector privado: alrededor de un tercio de los niños suecos que se gradúan de la escuela secundaria lo hacen en una institución gestionada por operadores no estatales, muchos de ellos con fines de lucro. Suecia es un país singular sin impuesto de sucesiones. Durante la pandemia de COVID-19, destacó por imponer menos restricciones que la mayoría de los países, ya fueran confinamientos estrictos o el uso obligatorio de mascarillas. Carece de salario mínimo nacional, a diferencia de la norma en las economías ricas (incluida Estados Unidos). Los empleadores tienen amplia libertad para contratar y despedir, a diferencia de la mayor parte de Europa. Todo esto ha dado como resultado que Suecia tenga alrededor de un 50 % más de multimillonarios per cápita que Estados Unidos. Si esto es socialismo, es una variante sorprendentemente buena para la venta de yates.

PUBLICIDAD

En su afán por atribuirse el mérito del éxito de Suecia, ambas partes tergiversan parte de la historia. El argumento socialista era más preciso antes de la drástica reducción del Estado a principios de la década de 1990. Los libertarios que se deshacen en elogios sobre la ausencia de un salario mínimo no comprenden que, en la mayoría de los sectores, los salarios se negocian entre los sindicatos y los empleadores, algo que dista mucho de los ideales de Milton Friedman.

Pero la paradoja escandinava existe porque hay algo más curioso en juego. Porque Suecia es, en efecto, diferente. En los países desarrollados, el colectivismo y la libertad individual suelen considerarse rivales: cuanta más responsabilidad asume el gobierno, menos margen queda para que los ciudadanos se valgan por sí mismos. Suecia siguió un camino distinto. Durante el siglo XX, el Estado se expandió no solo para mitigar la desigualdad o proteger a la población de las dificultades, sino también para reducir su dependencia de los demás, incluidas sus propias familias. Un Estado grande e impersonal se percibe como un factor que refuerza la autonomía: en momentos de necesidad, los suecos prefieren depender de una burocracia impersonal que de un padre o una organización benéfica. Visto así, un Estado más grande se traduce en más libertad, no en menos.

PUBLICIDAD

El resultado es lo que Henrik Berggren y Lars Tragardh, dos historiadores, denominan «individualismo estatista». En su libro «La teoría sueca del amor», recientemente actualizado en inglés, argumentan que los suecos han llegado a valorar las relaciones que se inician libremente, en lugar de las que se mantienen por necesidad material. El sistema público de cuidado infantil ayuda a las mujeres a evitar la dependencia económica de sus maridos, las residencias estatales de ancianos liberan a los hijos de las obligaciones con sus padres ancianos, y así sucesivamente. (Incluso el matrimonio resulta un tanto sospechoso: en Francia o Alemania, los hogares son la unidad básica de tributación, pero en Suecia todos los adultos presentan su declaración de impuestos de forma independiente). Los padres estadounidenses que envían a sus hijos a la universidad deben presentar pruebas de sus ingresos para que los jóvenes puedan optar a becas. En cambio, se da por sentado que los jóvenes suecos son independientes: los ingresos de sus padres son irrelevantes. Su independencia es un don del Estado, por muy costoso que sea mantenerla.

La escurridiza modelo sueca

El desarrollo histórico de un país europeo relativamente pequeño puede parecer irrelevante para otros europeos, y mucho más para los estadounidenses. Pocas entidades políticas pueden igualar las condiciones que hicieron posible el individualismo colectivo sueco: cerca de siete siglos de Estado de derecho, una profunda confianza en el Estado y una inclinación por el consenso que puede generar una sensación de conformismo asfixiante. ¿Podrá Suecia mantener su singular trayectoria, ahora que una quinta parte de su población nació en el extranjero?

PUBLICIDAD

Pero las encuestas transfronterizas sobre actitudes sociales sugieren que la mayoría de los países se están pareciendo cada vez más a Suecia y sus vecinos: sociedades seculares que priorizan la autoexpresión sobre el respeto a la familia o la tradición. Esto convierte el peculiar modelo sueco, una forma de estatismo autoritario que ha ayudado a las personas a alcanzar la libertad no solo de las carencias económicas sino también de las presiones sociales, en algo más que una curiosidad nórdica. “Para los suecos no hay contradicción: simplemente quieren que los dejen en paz y hacerlo juntos.”

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.