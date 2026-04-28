Política

Los factores que complican los deseos reformistas de Milei y los esfuerzos por motorizar la agenda legislativa

En el oficialismo se muestran optimistas con retomar la dinámica tras el informe de gestión del Jefe de Gabinete. El impacto de las diferencias internas, el caso Adorni y el accionar de los aliados

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Jura Diputados Nacionales electos en el Congreso 3 de diciembre 2025 - Javier Milei - Karina Milei - Manuel Adorni - Diego Santilli
El presidente Javier Milei junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el Congreso (Maximiliano Luna)

El 1° de marzo y con la Asamblea Legislativa de testigo, el presidente Javier Milei vaticinó un año reformista compuesto por "nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales", que perseguían la intención de “rediseñar la arquitectura institucional de la Nueva Argentina“. Sin embargo, a casi dos meses de aquella promesa, el Poder Ejecutivo se topó con algunos inconvenientes que demoraron los deseos del mandatario.

“Sacamos varios dictámenes. Tampoco es fácil armar una sesión. Somos 95 y los otros 34 requieren su esfuerzo”, planteó un legislador ante Infobae en referencia al esquema de apoyos en la Cámara de Diputados. “Uno se plantea objetivos o ideales a los que aspira, pero la realidad es compleja y no siempre se llega con todo. Cada reforma desde su concepción hasta su implementación implica un proceso largo y lleno de complicaciones”, sintetizó otra fuente libertaria en sintonía.

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Desde el anuncio a la fecha, el Congreso solo trató -y aprobó- las modificaciones en la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, con 137 votos a favor y 111 en contra, tras la media sanción obtenida en el Senado durante el período de extraordinarias. A la sesión le sucedió el envío de varios proyectos, algunos que acumulan críticas de la oposición y los aliados como lo es la reforma electoral, y otros cuyos apoyos aún están en estudio.

“Glaciares nos llevó más tiempo del que queríamos, pero era importante sacarlo. Era muy difícil tratar otros temas en paralelo. Ahora viene el informe de Adorni y se nos despeja un poco para meter una segunda tanda”, graficó un integrante del oficialismo a este medio.

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La cámara de Diputados aprobó la modificación de la ley de Glaciares
La cámara de Diputados aprobó la modificación de la ley de Glaciares

En estos casi dos meses, la administración libertaria debió afrontar una serie de sucesos que iniciaron la reedición de las diferencias internas entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, atenuadas durante el receso veraniego y la irrupción de la polémica que gira en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, producto de sus viajes y la adquisición de sus propiedades.

Asimismo, varios interlocutores del espacio admiten que los ruidos internos “complejizan” la situación, y otros tantos añaden el agravante de no contar con mayoría automática en ninguna de las cámaras, lo que obliga a revisar de manera individual cada voto y demora los tiempos. “La interna influye. En lo personal, me tiene un poco harto”, se expidió otra voz del ecosistema violeta.

Al respecto, uno de los integrantes de la mesa política rechazó que haya demoras en los plazos y habló de una decena de iniciativas “en estudio” que podrían accionarse en los próximos meses. “Tenemos 10 proyectos en estudio. No hay demora”, sentenció.

Casi a contramano, otro integrante del selecto grupo designado por Milei atribuyó la quietud a lo que definió como “la dinámica misma”, y expuso además un nuevo elemento marcado por el intenso cronograma de viajes legislativos convocado por las diferentes entidades. “Hay diversos factores que van desde la Argentina Week hasta los viajes de diputados propios y aliados organizados por RAP y AMCHAM en medio del período ordinario”, sostuvo ante este medio una voz del Gabinete.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni

En la administración libertaria se esperanzan con la reactivación de la actividad legislativa pasado el informe de gestión del jefe de Gabinete previsto para este miércoles 29 de abril al que asistirá el mandatario, pero además el grueso de los ministros. “Veremos cómo sale, calculo que se destraba post informe. Deberíamos poder sesionar hasta el Mundial”, afirmó un legislador a este medio.

Los planes diseñados por la Casa Rosada son ambiciosos e incluyen el envío al Senado de la Reforma Electoral, la Ley de Propiedad Privada, que modifica seis leyes; los cambios en la Ley de Salud Mental; el proyecto de Fraude de Pensiones por Invalidez; el que habilita un acuerdo de pago a los bonistas por el default del 2001; un abultado número de pliegos de jueces y diplomáticos; y la ley de Falsas Denuncias de la senadora Carolina Losada.

Mientras en Diputados esperan tratar la ley de Hojarasca, la adaptación de Financiamiento Universitario y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, uno de los tratados internacionales más importantes en la materia.

Luego de semanas complejas para la Casa Rosada, marcadas por los ruidos económicos, los sucesivos capítulos de la interna y la polémica de Adorni, los bloques aliados parecen plantarse con más fuerza y no esconden las diferencias. No sorprende que tanto el PRO, la Unión Cívica Radical, como gobernadores aliados de la tallada de Osvaldo Jaldo (Tucumán) hayan opuesto resistencia a los deseos del Ejecutivo de eliminar las PASO. Meses atrás, el escenario era otro.

En Balcarce 50 no solo buscan retomar la actividad en el Congreso para cumplir con la hoja de ruta trasada por Milei, quien aseguró tener al menos 10 proyectos por cartera, sino que intentan recuperar la fortaleza política que les permita volver a hacer frente a los reclamos de la oposición y la distancia de los aliados.

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