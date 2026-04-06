Mientras la economía civil de Irán se desmorona, su economía militar se fortalece

La gente pasa junto a una valla publicitaria que muestra un gráfico que representa al Líder Supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, en el centro de Teherán, Irán, el lunes 6 de abril de 2026 (Foto AP/Vahid Salemi)

Durante el primer mes de su guerra contra Irán, Estados Unidos e Israel evitaron en gran medida la infraestructura civil. En marzo, los bombarderos seleccionaron minuciosamente objetivos en terminales petroleras y puertos mientras atacaban la isla de Kharg, un enclave energético. Una semana después, Donald Trump le dijo a Israel que se retirara después de que sus ataques contra South Pars, un yacimiento de gas, provocaran represalias iraníes contra las instalaciones de gas natural de Qatar y sacudieran los mercados.

El segundo mes de la guerra comenzó de manera muy diferente. El 2 de abril, mientras las familias hacían picnics en un valle cercano, Estados Unidos dañó el B1, el puente más alto de Irán. (Drones iraníes atacaron una refinería de petróleo kuwaití en respuesta). Tres días después, Trump amenazó con pulverizar más puentes y centrales eléctricas a menos que Irán alivie su bloqueo en el Estrecho de Ormuz en un plazo de 72 horas.

Esa amenaza refleja un cambio más amplio. Tras destruir puestos militares y buques de la armada, fábricas de armas y lo que quedaba de las instalaciones nucleares de Irán, funcionarios estadounidenses e israelíes dicen que ahora planean atacar los motores de la economía iraní. El objetivo de tales ataques es desbaratar la vida diaria y reducir los ingresos fiscales del régimen, lo que debería dificultar su capacidad para luchar y, en caso de sobrevivir, para reconstruir alguna vez su programa nuclear.

Los ataques contra objetivos civiles son polémicos —e ilegales en la mayoría de las circunstancias bajo el derecho internacional—. También pueden fracasar en su objetivo principal. Esto se debe a que el régimen iraní y su fuerza de combate de élite, la Guardia Revolucionaria (IRGC), extraen poca fuerza de la economía civil, que ha estado durante mucho tiempo en un estado desastroso. Sus actividades se financian mediante un imperio comercial, y la guerra ha sido un buen negocio. El aumento de los precios del petróleo está impulsando los ingresos, al igual que la capacidad de la Guardia para beneficiarse de las interrupciones en el transporte marítimo y el comercio.

Para los iraníes comunes, la vida ya era dolorosa debido a años de sanciones occidentales y, el pasado junio, a 12 días de bombardeos israelíes. La economía se contrajo el año pasado y se cree que seis de cada diez personas en edad laboral están sin trabajo, lo que provocó protestas contra el régimen en enero. Los 11.000 ataques llevados a cabo por Estados Unidos desde finales de febrero han detenido la existencia cotidiana. Algunos proyectiles destruyeron edificios universitarios, bloques de apartamentos y bancos junto a instalaciones militares. Un apagón de internet administrado por Irán para evitar más manifestaciones ha asfixiado a la industria de servicios, que alguna vez empleó a la mitad de la fuerza laboral. El gobierno afirma que 7 millones de personas, o uno de cada cuatro trabajadores, se han ofrecido como voluntarios para el servicio militar.

Vista del Puente B1 en construcción en Karaj, Irán, con sus torres y cables visibles frente a un paisaje montañoso y vehículos en primer plano

Los productos extranjeros se están volviendo tan escasos como los empleados y la información. Los petroleros iraníes navegan libremente por Ormuz, manteniendo el flujo de las exportaciones de energía. Pero el flujo de mercancías desde Asia y el Golfo hacia Irán que había surgido a pesar de la amenaza de las sanciones secundarias estadounidenses se ha detenido casi por completo. Los Emiratos Árabes Unidos (EAU), que fueron la fuente de casi un tercio de las importaciones iraníes en 2025, no han enviado un solo barco desde que se convirtieron en el objetivo de la represalia iraní en los primeros días del conflicto. También han cerrado sus fronteras a la mayoría de los iraníes y han dejado de hacer la vista gorda ante las miles de empresas fantasma en Dubái que ayudaban a Irán a evadir las sanciones occidentales. Las autoridades emiratíes han arrestado a decenas de personas bajo cargos de lavado de dinero y se dice que están sopesando congelar miles de millones de dólares en activos iraníes.

El rial, que ya casi no valía nada, ha caído otro 8% frente al dólar en el mercado negro desde que comenzó la guerra. La inflación anual estaba justo por debajo del 50% en vísperas de la guerra, y desde entonces los precios han subido otro 6%, según el banco central. El gobierno ha hecho poco para amortiguar el impacto de la pérdida de empleos o el aumento de los costos. Los responsables políticos han impreso dinero para cubrir los déficits durante décadas. Ahora las imprentas están funcionando a toda marcha una vez más.

Pero la guerra se mantiene con fondos del régimen y de la IRGC, cuyos ingresos han quedado aislados de las vicisitudes de la economía iraní en general. El combate se financia gracias a una cartera en expansión, con ingresos provenientes de tres áreas principales: ventas de petróleo, manufactura nacional y comercio ilícito. A medida que Irán queda bloqueado del mundo exterior, las tres están en auge.

La IRGC procesó aproximadamente la mitad de las exportaciones de petróleo de Irán en 2025, con un valor de al menos 30,000 millones de dólares. El gobierno asignaba anteriormente fondos a las fuerzas armadas, pero envió petróleo en su lugar cuando la economía tuvo problemas. A medida que el rial se ha debilitado y otros gastos públicos han perdido casi todo su valor, el valor del botín petrolero del ejército ha crecido, tanto en términos reales como en relación con el resto de la economía en contracción.

Se ha construido una maquinaria sofisticada para entregar cargamentos, la mayoría de los cuales van a China, y procesar pagos mientras se evaden las sanciones. Miles de empresas fachada y centros de cambio de divisas enterrados profundamente en los sistemas bancarios de Rusia y China realizan acuerdos tan complejos que rastrearlos es casi imposible. Según dos personas familiarizadas con el asunto, el gobierno central de Irán ha entregado más barriles de lo habitual a la IRGC en el último mes.

FOTO DE ARCHIVO: Un buque de carga en el golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Ormuz, visto desde el norte de Ras al-Jaima, cerca de la frontera con el Gobierno Musandam de Omán, en medio del conflicto entre EEUU e Israel con Irán, en Emiratos Árabes Unidos. 11 de marzo de 2026 REUTERS/Stringer

Todo eso ha ayudado a la Guardia a convertirse en el principal beneficiario iraní del aumento de los precios mundiales del petróleo. A pesar de la guerra, Irán está exportando al menos tanto como el promedio del año pasado y ganando casi el doble. Si la IRGC controla la misma proporción de petróleo que hace un año, podría estar captando la mitad de esos ingresos. Eso es probablemente suficiente para cubrir los costos de la lucha durante unos meses.

Las empresas nacionales son una segunda fuente de financiamiento. Cada una de las cinco ramas de la IRGC posee conglomerados en expansión que tienen participaciones en aproximadamente la mitad de las empresas de Irán, según un funcionario. Estos negocios hacen de todo, desde construir oleoductos hasta vender casas. La Guardia también controla la mayor parte de la diversificada industria manufacturera de Irán. Según funcionarios de Estados Unidos, están vinculados a Bahman, que supo ser el fabricante de automóviles Mazda en Irán, Sina Food Industries Development, uno de los mayores productores de alimentos procesados del país, y varias compañías farmacéuticas.

Los fabricantes de la IRGC se están beneficiando de la repentina ausencia de competencia extranjera y de las alzas de precios en tiempos de guerra. Los iraníes normalmente prefieren productos de mayor calidad de Asia, el Golfo y Rusia. Ahora no tienen más remedio que recurrir a productos nacionales, lo que estimula la demanda. Dos funcionarios occidentales esperan que las ganancias de las empresas vinculadas a la IRGC en cosméticos y alimentos procesados se hayan duplicado en un mes. Otras empresas están fundiendo acero y aluminio, y fabricando piezas mecánicas, cuyos precios también han saltado en el último mes. Las instalaciones de aluminio de la IRGC están recaudando ahora más que antes de la guerra.

El aumento de los precios también ha impulsado los ingresos de la IRGC por el comercio ilícito. La Guardia gestiona puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, lo que le dio un cuasi-monopolio sobre dicho comercio. El debilitamiento de los aliados regionales de Irán, como Hamás e Hezbollah, que antes ayudaban a dirigir una red que contrabandeaba cigarrillos, drogas y alimentos dentro de cargamentos de armas hacia adentro y fuera de Irán, es un golpe para los suministros. Pero la interrupción del transporte marítimo ha añadido un sobreprecio a los productos de contrabando y ha dado una ventaja a los comerciantes iraníes, que pueden pasar por el estrecho con relativa facilidad. Un funcionario israelí estima que los contrabandistas de la IRGC ganarán más con su negocio internacional de narcóticos. La IRGC también está planeando un peaje formal de 2 millones de dólares por cada barco que pase por Ormuz. Incluso si el tráfico se reanudara a la mitad de los niveles de preguerra, de unos 140 barcos al día, esto sumaría 50.000 millones de dólares al año.

23/12/2021 Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán (archivo) POLITICA INTERNACIONAL -/IRGC/dpa

Las medidas restrictivas de los Emiratos son un inconveniente para la IRGC, pero no un gran golpe. Solo una pequeña parte del dinero iraní escondido en Dubái pertenece al régimen, que ha desconfiado durante mucho tiempo de la cercanía de los EAU con Estados Unidos, según dos funcionarios estadounidenses. Los pagos de petróleo y armas se procesan principalmente a través del sistema bancario de China, dicen, que también almacena las reservas del banco central. Y el sistema de pagos nacional de Irán, Shetab, está ahora vinculado al sistema Mir de Rusia, lo que significa que los bancos han podido realizar transacciones sin preocuparse por sanciones adicionales. “Muestra que estos [sistemas de pago] básicos funcionan en una crisis”, dice uno de los funcionarios, “incluso si no están cambiando el sistema financiero”.

Nada de esto quiere decir que la guerra no tenga costos. Khatam al-Anbiya, el mayor conglomerado de la IRGC, controla fábricas que producen bienes considerados importantes para la seguridad nacional, algunos de los cuales se exportan a China y Rusia. Sus fábricas de armas han estado bajo fuego pesado desde principios de marzo. Las dos acerías más grandes de Irán cerraron el 2 de abril tras los ataques, anulando casi el 70% de la capacidad de producción. Un funcionario israelí estima que el apagón en Teherán, que Irán atribuyó a ataques israelíes, puede ser el primer caso del régimen ahorrando energía para sus fábricas e infraestructura petrolera.

Un asalto estadounidense-israelí contra los objetivos civiles de Irán puede destrozar lo que queda de la economía y reducir aún más la capacidad de Irán para producir armamento con el cual seguir luchando. Pero nunca eliminará por completo el poder financiero de la IRGC a menos que vaya tras el petróleo de Irán. El régimen iraní ha amenazado con responder incendiando la infraestructura energética del Golfo —y los mercados mundiales—. También ha dejado claro a través de sus acciones que, a falta de tal conflagración, está preparado para dejar que los iraníes comunes soporten la peor parte del dolor económico de la guerra.