La mujer más poderosa del mundo

El Partido Liberal Demócrata (PLD) ha dominado la política japonesa desde su fundación en 1955, gobernando con solo dos breves interrupciones. Nunca ha ganado con tanta contundencia como en las elecciones anticipadas del 8 de febrero, cuando obtuvo casi el 70% de los escaños en la poderosa cámara baja del parlamento. Takaichi Sanae, la triunfante primera ministra, tiene ahora una oportunidad histórica para transformar su país. No debe desperdiciarla.

Para estar a la altura de las expectativas generadas por su apuesta electoral y su arrolladora victoria, la Sra. Takaichi necesita pensar en grande y con mayor amplitud. No puede considerar su mandato como algo rutinario, centrado en el alivio a corto plazo para aliviar el sufrimiento actual; debe afrontar con decisión los desafíos demográficos y económicos a largo plazo de Japón. También debe reconocer que su país tiene un papel crucial que desempeñar como fuerza estabilizadora en un mundo turbulento. Y debe ser una líder para todo Japón, no solo para sus leales de derecha. En resumen, debe volver a apostar por ello.

Cuenta con el respaldo de todos. El apoyo a la Sra. Takaichi llegó de todo el país. El PLD obtuvo 316 escaños en la cámara baja, de 465, frente a los 198 que tenía, lo que le otorga una supermayoría de dos tercios, lo que le permitirá imponerse a una cámara alta que no controla. La Sra. Takaichi cautivó los deseos de los votantes japoneses de seguridad y cambio. Ofreció un realismo implacable para una era decidida. También personifica la ruptura con la vieja guardia. Es la hija directa de una familia de clase media, no la descendiente retraída de una dinastía política, como muchos de sus predecesores. Y es una mujer, la primera en liderar un Japón democrático.

Unas elecciones históricas abren oportunidades históricas, si la Sra. Takaichi tiene la valentía de aprovecharlas. Y lo que es más importante, está bien posicionada para acelerar la transformación de las defensas de Japón. El difunto Abe Shinzo, primer ministro entre 2012 y 2020, comenzó a reforzar las fuerzas armadas en respuesta a la asertividad de China y la falta de fiabilidad de Estados Unidos. Pero el mundo ha cambiado más rápido que Japón. La Sra. Takaichi ya ha adelantado al presente ejercicio fiscal un aumento previsto del gasto en defensa al 2% del PIB , originalmente previsto para 2027; pero aún no es suficiente. En cualquier caso, simplemente aumentar los presupuestos es solo una parte. Japón necesita un ajuste de cuentas integral con el nuevo desorden mundial. La disposición de la primera ministra a romper tabúes, incluyendo hablar de armas nucleares, es saludable. Tiene las ideas acertadas para liberar la industria de defensa, fomentar la innovación en defensa y mejorar las capacidades de inteligencia del país.

Esto requerirá una diplomacia emprendedora. Al igual que los aliados estadounidenses en otros lugares, Japón se ha sentido inquieto por el regreso de Donald Trump a la presidencia. Pero, incluso más que los miembros de la OTAN, Japón no puede darse el lujo de distanciarse de Estados Unidos. Está rodeado de adversarios con armas nucleares en China, Rusia y Corea del Norte y, por el momento, depende del paraguas nuclear de Estados Unidos. La Sra. Takaichi ha hecho un trabajo admirable manteniéndose del lado bueno del Sr. Trump (incluso la respaldó antes de la votación). Sin embargo, incluso mientras Japón trabaja con Estados Unidos, no debería dudar en trabajar también alrededor de Estados Unidos, como lo hizo Abe cuando salvó el Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica ( CPTPP ) acuerdo de libre comercio después de que el Sr. Trump lo abandonara durante su primer mandato.

Eso no impidió que Abe tuviera una relación cálida con el Sr. Trump. Esta vez, Japón debería encabezar los esfuerzos para vincular el CPTPP y la Unión Europea, lo que crearía un bloque comercial que abarcaría más del 30% de la producción mundial.

Japón deberá demostrar este liderazgo global en un momento en que sus recursos internos están bajo presión. Una población en disminución y envejecimiento es el principal lastre para el crecimiento de Japón. Como muchos otros países están aprendiendo, no hay soluciones fáciles. Las familias no son una cadena de producción que pueda acelerarse fácilmente. En cambio, el cambio demográfico, al igual que el cambio climático, requiere una adaptación constante. La contundente victoria electoral le da a la Sra. Takaichi el margen para tomar decisiones difíciles que otros hasta ahora han eludido.

Debería centrarse en liberar el poder de la gente que tiene Japón y en hacerlo más acogedor para los recién llegados. El sistema de seguridad social necesita reformas urgentes. Las empresas deberían cambiar de prácticas de empleo vitalicio rígidas y basadas en la antigüedad a sistemas más flexibles basados ​​en el empleo. El derecho de familia patriarcal y las estructuras fiscales que desalientan el matrimonio y mantienen a las mujeres en trabajos mal remunerados deben desaparecer. Japón debería atraer a los inmigrantes, no demonizarlos. Y a medida que aumenta la demanda de gasto en defensa y bienestar, Japón deberá asegurar a los mercados que puede financiar los programas que necesita. Este podría ser el momento oportuno para obtener gradualmente beneficios de los activos en el extranjero, a fin de ayudar a reducir la deuda bruta.

¿Está la Sra. Takaichi a la altura de la tarea? Tras asumir el cargo en octubre, aún no ha sido puesta a prueba. Podría malinterpretar el amplio apoyo como una licencia para perseguir sus estrechos objetivos ideológicos. Nacionalista ferviente, podría visitar el Santuario Yasukuni, que honra a los caídos en guerra de Japón, incluyendo a sus líderes imperialistas, algunos de los cuales fueron criminales de guerra. Eso inflamaría las relaciones con China y arruinaría el frágil acercamiento de Japón a Corea del Sur, esencial para contrarrestar el auge de China. Conservadora social extrema, podría avivar el sentimiento anti-extranjero, ahuyentando a los migrantes que Japón necesita para compensar la disminución de su población y a los turistas que impulsan su economía. Con una postura pacifista en materia fiscal, la Sra. Takaichi podría implementar una agenda de gasto masivo que impulse la inflación y sembrar el pánico entre los tenedores de bonos. Una prueba será su promesa de campaña populista de suspender un impuesto del 8% sobre las ventas de alimentos durante dos años, todo ello sin emitir nueva deuda. Aunque los votantes pueden haber creído en esa magia, los mercados saben que no es así. Tendrá que encontrar la manera de financiar la dádiva, o eliminarla.

La dificultad de hacerlo

La bandeja de entrada de la primera ministra es abrumadora. No es de extrañar que los japoneses estén ansiosos. La Sra. Takaichi preguntó a los votantes si querían que ella los guiara en estos tiempos tumultuosos. La respuesta fue un sí rotundo. Pero si desperdicia su mandato en simbolismo y populismo, florecerán alternativas más corrosivas. Y Japón no le dará pronto a otro líder una oportunidad tan grande.

