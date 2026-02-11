The economist

El rey Carlos intenta limitar las consecuencias del escándalo de su hermano Andrés con Epstein

¿Cuánto sabían los sirvientes del palacio y cuándo lo supieron?

Guardar
El príncipe Andrés, izquierda, y
El príncipe Andrés, izquierda, y el rey Carlos III de Reino Unid. (AP Foto/Joanna Chan)

El mes pasado, Sir Keir Starmer, el primer ministro, sugirió que Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés, testificara ante el Congreso estadounidense sobre sus tratos con Jeffrey Epstein, el delincuente sexual infantil convicto. Ahora el rey siente la furia. “¿Cuánto tiempo hace que sabe de Andrés?”, gritó alguien mientras el rey Carlos saludaba a los asistentes a las afueras de una estación de tren en Clitheroe, Lancashire. Era la segunda vez en una semana que el monarca era abordado en público por los vicios de su hermano.

Tras la publicación de la última tanda de archivos de Epstein, la Policía de Thames Valley está evaluando las acusaciones de que Epstein traficó con una mujer a la finca de Windsor para mantener relaciones sexuales con Andrés. El 9 de febrero, un portavoz del Palacio de Buckingham declaró que el rey está “dispuesto a apoyar” una investigación policial (Carlos ya había despojado a su hermano de su estatus real y de su hogar). Anteriormente, el príncipe William, siguiente en la línea de sucesión al trono, había hecho saber que él y su esposa, Kate, estaban “profundamente preocupados por las continuas revelaciones”. El rey y su heredero expresaron su preocupación por las víctimas de Epstein.

El caso de Peter Mandelson aún no ha implicado a funcionarios públicos en los tratos del ex político laborista con Epstein. No se puede decir lo mismo de algunos de los asesores de Andrés, que aparecen dispersos en los archivos, facilitando reuniones con Epstein y su séquito años después de su condena.

El hecho de que estas revelaciones provengan del Departamento de Justicia estadounidense es en sí mismo una acusación. Antaño conocidos por acosar a los protagonistas de sus reportajes, los corresponsales de la realeza británica han optado en gran medida por la deferencia. Las barreras oficiales no ayudan. En 2023, el historiador Andrew Lownie presentó solicitudes de libertad de información al Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la época de Andrés como enviado comercial. Afirma que le informaron que, incluso en calidad oficial, “los miembros de la familia real no están sujetos a la Ley de Libertad de Información”.

Las encuestas sugieren que el rey apenas se ha visto manchado por las travesuras de Andrés. Más detalles que vinculen al personal del palacio con Epstein podrían cambiar eso. No es solo Andrés el que podría estar preocupado.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

Temas Relacionados

rey Carlospríncipe AndrésJeffrey Epstein

Últimas Noticias

Por qué este es el invierno criptográfico más frío hasta ahora

Una clase de activo que se basaba en vibraciones de repente tiene vibraciones horribles

Por qué este es el

Emmanuel Macron declara el estado de emergencia europeo

Insta a la UE a actuar con rapidez o será barrida

Emmanuel Macron declara el estado

La campaña de sabotaje de Putin se está volviendo más audaz

Los ataques a plantas energéticas polacas sugieren la participación de la inteligencia rusa

La campaña de sabotaje de

Keir Starmer: un hombre enfermo que no puede permitirse el lujo de resfriarse

El primer ministro británico sigue al borde del abismo. No es solo Peter Mandelson quien lo ha dejado expuesto

Keir Starmer: un hombre enfermo

La campaña de sabotaje de Rusia se vuelve más audaz

Los ataques contra plantas energéticas polacas sugieren la participación del FSB

La campaña de sabotaje de
DEPORTES
El primer día de los

El primer día de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Franco Colapinto salió a pista con su Alpine y generó una bandera roja

Francisco Cerúndolo y Joao Fonseca salen a la cancha en el Argentina Open: hora y cómo ver los partidos en vivo

Del podio olímpico al heavy metal: la increíble doble vida de Dominik Paris, el esquiador que hizo historia en Cortina

Informe especial: por qué los motores que usará Alpine desataron una polémica que mantiene en vilo a la Fórmula 1

Superó graves lesiones e hizo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno: la esquiadora argentina que corre como un F1, pero sobre hielo

TELESHOW
Ricardo Darín contó cómo vivió

Ricardo Darín contó cómo vivió la llegada de su primer nieto: “Todo fue fantástico y fabuloso”

Chino Darín, entre la felicidad por ser papá y el desafío de alejarse de su hijo: “Logré estar en el parto”

Jimena Barón mostró sus peculiares discusiones con su hijo Momo en medio de sus vacaciones: “Callate un rato”

El impactante look de Sofía Gonet en MasterChef Celebrity inspirado en Game of Thrones

La contundente respuesta de la mamá de Milo J luego de que Andrea Rincón vinculara a su hijo con rituales satánicos

INFOBAE AMÉRICA

La dictadura de Cuba imputó

La dictadura de Cuba imputó a los activistas del grupo El4tico: “Es una muestra del estado de paranoia en el que está el régimen”

Uruguay quiere reformar sus cárceles: hay 477 personas presas por cada 100 mil habitantes, el nivel más alto de la región

La noche en la que Whitney Houston se apagó para siempre: qué ocurrió en el hotel de Beverly Hills

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra la región de Kharkiv: al menos 4 muertos

Filipinas informó que el hundimiento del ferry en enero pudo deberse a fallas de seguridad y posible sobrepeso