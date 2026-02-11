El rey Carlos intenta limitar las consecuencias del escándalo de su hermano Andrés con Epstein

El príncipe Andrés, izquierda, y el rey Carlos III de Reino Unid. (AP Foto/Joanna Chan)

El mes pasado, Sir Keir Starmer, el primer ministro, sugirió que Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés, testificara ante el Congreso estadounidense sobre sus tratos con Jeffrey Epstein, el delincuente sexual infantil convicto. Ahora el rey siente la furia. “¿Cuánto tiempo hace que sabe de Andrés?”, gritó alguien mientras el rey Carlos saludaba a los asistentes a las afueras de una estación de tren en Clitheroe, Lancashire. Era la segunda vez en una semana que el monarca era abordado en público por los vicios de su hermano.

Tras la publicación de la última tanda de archivos de Epstein, la Policía de Thames Valley está evaluando las acusaciones de que Epstein traficó con una mujer a la finca de Windsor para mantener relaciones sexuales con Andrés. El 9 de febrero, un portavoz del Palacio de Buckingham declaró que el rey está “dispuesto a apoyar” una investigación policial (Carlos ya había despojado a su hermano de su estatus real y de su hogar). Anteriormente, el príncipe William, siguiente en la línea de sucesión al trono, había hecho saber que él y su esposa, Kate, estaban “profundamente preocupados por las continuas revelaciones”. El rey y su heredero expresaron su preocupación por las víctimas de Epstein.

El caso de Peter Mandelson aún no ha implicado a funcionarios públicos en los tratos del ex político laborista con Epstein. No se puede decir lo mismo de algunos de los asesores de Andrés, que aparecen dispersos en los archivos, facilitando reuniones con Epstein y su séquito años después de su condena.

El hecho de que estas revelaciones provengan del Departamento de Justicia estadounidense es en sí mismo una acusación. Antaño conocidos por acosar a los protagonistas de sus reportajes, los corresponsales de la realeza británica han optado en gran medida por la deferencia. Las barreras oficiales no ayudan. En 2023, el historiador Andrew Lownie presentó solicitudes de libertad de información al Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la época de Andrés como enviado comercial. Afirma que le informaron que, incluso en calidad oficial, “los miembros de la familia real no están sujetos a la Ley de Libertad de Información”.

Las encuestas sugieren que el rey apenas se ha visto manchado por las travesuras de Andrés. Más detalles que vinculen al personal del palacio con Epstein podrían cambiar eso. No es solo Andrés el que podría estar preocupado.

