Cómo los bancos clandestinos chinos se convirtieron en los mayores blanqueadores de dinero del mundo

Las empresas chinas han dominado casi todas las industrias legales en las que han entrado, desde el acero hasta los barcos, las baterías y los vehículos eléctricos. Reducen los costos y los precios y causan una gran consternación en los países ricos que están viendo cómo se reduce su propia industria manufacturera. Ahora, las organizaciones clandestinas chinas se están apoderando de una de las industrias ilícitas más grandes del mundo: las redes internacionales de lavado de dinero que facilitan delitos que van desde el contrabando de drogas hasta el robo de criptomonedas por parte de piratas informáticos norcoreanos.

Dado que los lavadores de dinero no publican informes trimestrales, es difícil saber con exactitud la magnitud de su actividad. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos estima que alrededor de 154.000 millones de dólares en ganancias ilícitas —principalmente procedentes de la venta de drogas ilegales en Estados Unidos por parte de cárteles con base en México— transitan anualmente por China. Esto sugiere que las redes chinas lavan la mayor parte del dinero gastado en drogas ilícitas en Estados Unidos, una suma que, según la Oficina de Análisis Económico (BEA), que realizó el estudio más reciente y fiable, se estimó en 153.000 millones de dólares en 2017. “Las redes chinas de lavado de dinero son globales y omnipresentes”, escribió Andrea Gacki, directora de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, en una nota publicada en agosto en la que instaba a los bancos a mantenerse alerta.

Al igual que muchas otras industrias chinas que se expanden a nuevos mercados, sus blanqueadores de dinero han desplazado a sus competidores reduciendo costos e innovando. Los servicios de lavado de dinero más antiguos no han podido competir con la eficiencia, el alcance y las bajas tarifas de estas redes chinas. En el pasado, los narcotraficantes mexicanos solían utilizar el mercado negro de cambios de pesos, que blanqueaban dólares pagando por bienes exportados de Estados Unidos a México, que luego se vendían por pesos. Dado que estas redes estaban vinculadas a los cárteles, cualquier persona involucrada enfrentaba “un riesgo constante de violencia, robo e intervención policial”, según Chris Urben, ex agente de la DEA de Estados Unidos. Anteriormente, los blanqueadores cobraban una tarifa del 7-10%. Pero las nuevas redes cobran solo del 1-2%, lo que resulta en que “básicamente tomaron el poder en un golpe de estado incruento”, dice el Sr. Urben.

También pueden operar a gran escala. En febrero, piratas informáticos en Corea del Norte robaron casi 1.500 millones de dólares en el mayor robo de criptomonedas de la historia. Lograron blanquear casi 100 millones de dólares al día, según TRM, una empresa de investigación, probablemente con la ayuda de banqueros clandestinos chinos que dividían el dinero ilícito en múltiples transacciones más pequeñas, mezclándolas con fondos legítimos y diferentes criptomonedas.

El éxito de las redes chinas de lavado de dinero se debe a una combinación de innovación tecnológica, los superávits comerciales de China y, sobre todo, sus estrictos controles de capital, que limitan la salida del país a un máximo equivalente a 50.000 dólares anuales. Esta combinación ha propiciado un comercio tripartito que permite a los narcotraficantes obtener dólares ilícitos de Estados Unidos (o libras esterlinas de Gran Bretaña), a los ciudadanos chinos sacar yuanes de China y reciclar las ganancias en pesos o prácticamente cualquier otra divisa que los cárteles de la droga deseen.

Para entender cómo funciona esto, comencemos con el método más común y sofisticado que utilizan estas redes para blanquear dinero: la transacción espejo. Su funcionamiento es engañosamente simple. El primer paso consiste en que un cártel de la droga traslada cocaína u otro narcótico a Estados Unidos, donde se vende por dólares. Imaginemos ahora a una madre adinerada de Shanghái que quiere comprar un piso para su hijo, que estudia en Nueva York. Contacta con un intermediario en línea que la pone en contacto con alguien que vende dólares estadounidenses. La madre transfiere yuanes a una cuenta bancaria en China controlada por el intermediario. Casi al instante, el intermediario gestiona que el equivalente en dólares estadounidenses (menos una pequeña comisión) aparezca en una cuenta estadounidense a la que la madre tiene acceso. El depósito para el piso está listo. En este segundo paso, el dinero nunca cruza fronteras internacionales.

En el tercer paso, el intermediario, que puede operar prácticamente en cualquier lugar del mundo donde exista una diáspora china, debe reembolsar al cártel de la droga en la moneda que este exija. Parte de los yuanes en China podrían utilizarse para comprar precursores químicos empleados en la fabricación de fentanilo, un opioide sintético, en México. O bien, podrían usarse para adquirir productos chinos legítimos que se exportan a México o a cualquier otro país cuya moneda sea la que se requiera. No existe ningún rastro documental que conecte las diversas transacciones paralelas. La única evidencia se encuentra en aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram. Sin embargo, las autoridades policiales estadounidenses carecen de acceso a estas aplicaciones, ya que cuentan con cifrado de extremo a extremo: la policía no puede intervenirlas como antes intervenía las líneas telefónicas. “Estamos operando como si hubiéramos retrocedido a la Edad de Piedra”, afirma el Sr. Urben.

Las redes de lavado de dinero anteriores, como las establecidas en la década de 1980 por los cárteles colombianos, fueron desmanteladas mediante extradiciones, incautación de bienes y cooperación entre Estados Unidos y Colombia. Sin embargo, las redes chinas podrían resultar mucho más difíciles de desarticular. Si bien generalmente están dirigidas por personas con vínculos con China, operan en muchas más jurisdicciones, prestan servicios a clientes adinerados junto con delincuentes y existen en los vacíos entre sistemas financieros incompatibles. Además, dado que también abastecen a diversas industrias clandestinas, las sumas involucradas son asombrosas. Tan solo en el sudeste asiático, las estafas en línea dirigidas por bandas de origen chino generan el equivalente a unos 500 mil millones de dólares anuales en ganancias. Parte de este dinero se reinvierte en la industria, pero gran parte requiere lavado.

Además de la transacción espejo tripartita descrita anteriormente, los bancos clandestinos cuentan con numerosas formas de ocultar fondos ilícitos. En ocasiones, el dinero se mueve mediante facturas falsas y envíos fantasma, además de las exportaciones reales. También se lava a través de casinos. A principios de la década de 2000, los chinos adinerados pagaban yuanes a intermediarios conocidos como “junkets”, quienes organizaban viajes de juego a Macao. Al llegar, estos clientes encontraban fichas de casino esperándolos. Tras realizar algunas apuestas pequeñas, podían cobrar sus “ganancias” en dólares de Hong Kong y depositar los fondos en bancos de Hong Kong o transferirlos al extranjero.

Los blanqueadores de dinero suelen combinar diversas técnicas. Un caso ilustra la magnitud de la infraestructura de blanqueo que han construido los delincuentes. En octubre, fiscales estadounidenses presentaron una acusación formal contra Chen Zhi, un empresario camboyano fundador de Prince Group, aparentemente un conglomerado de desarrollo inmobiliario y servicios financieros. Sin embargo, según los fiscales, también se trataba de uno de los mayores imperios criminales de Asia, por lo que se le acusa de blanqueo de capitales y fraude electrónico. El Sr. Chen, que tenía ciudadanía camboyana, vanuatuense, chipriota y de Santa Lucía, nació en Fujian, una provincia del sureste de China de donde proceden algunos de los blanqueadores de dinero y ciberdelincuentes más notorios del mundo. Tras una ofensiva anticorrupción en 2012, muchos de estos delincuentes huyeron al extranjero, principalmente a países del sudeste asiático, como Camboya, Myanmar y Filipinas.

Ya en 2018, Prince Group presuntamente robaba miles de millones de dólares mediante estafas en línea que generaban 30 millones de dólares diarios. Para 2020, el Sr. Chen había acumulado 127.271 bitcoins (con un valor de 15.000 millones de dólares cuando fueron incautados el mes pasado). Para blanquear ese dinero, se valió de sofisticadas redes de lavado de dinero: operaciones de minería de criptomonedas que figuraban entre las más grandes del mundo, plataformas de apuestas en línea, empresas fantasma y servicios profesionales de blanqueo que mezclaban fondos ilícitos con legítimos, según la acusación. Prince Group y el Sr. Chen niegan haber cometido delito alguno.

Esta forma de combinar negocios aparentemente legítimos con operaciones de lavado de dinero se utiliza ampliamente en los sistemas bancarios clandestinos chinos. Huione Guarantee, un mercado en línea en chino, se creó alrededor de 2021 para la compraventa de propiedades, automóviles y otros bienes y servicios. Gestionaba miles de millones de dólares al año, según Elliptic, una empresa de análisis de blockchain que ha seguido el crecimiento de Huione. Pero, además de su actividad legítima, presuntamente funcionaba como una plataforma integral para delincuentes: una especie de Facebook Marketplace para el fraude. (Huione y sus afiliados han negado cualquier irregularidad).

En octubre, el Departamento del Tesoro impidió que Huione Group, su empresa matriz, accediera al sistema bancario estadounidense, acusándola de ser un centro clave para el blanqueo de capitales procedentes de ciberataques perpetrados por la República Popular Democrática de Corea. También blanqueó dinero para delincuentes involucrados en estafas financieras en línea conocidas como “estafas de carnicería”, en las que los estafadores se ganan la confianza de las víctimas antes de robarles su dinero. El Tesoro estima que movió al menos 4000 millones de dólares en ganancias ilícitas entre agosto de 2021 y enero de 2025.

Clics y mortero

No todas las transacciones son virtuales, especialmente cuando las redes de lavado de dinero necesitan reintroducir efectivo en el sistema bancario legal. Para ello, a menudo reclutan mulas de dinero: adolescentes desprevenidos o personas pobres a quienes los delincuentes utilizan para abrir cuentas bancarias y mover dinero sin revelar sus propias identidades. En 2022, Daniel (nombre ficticio), un joven singapurense, trabajaba como lavaplatos. Un amigo le preguntó si quería ganar 600 dólares (el doble de su salario mensual) abriendo algunas cuentas bancarias en Singapur. En cuestión de semanas, recibía extractos bancarios con transacciones de cientos de miles de dólares. Daniel dice que conoce a cinco personas que también fueron reclutadas como mulas de dinero. Él fue uno de los afortunados. Algunos de sus amigos terminaron en la cárcel.

Técnicas similares se utilizan en otros lugares. El Tesoro británico señaló en un informe reciente al Parlamento que las redes bancarias criminales chinas utilizan a estudiantes chinos como mulas de dinero y correos de efectivo. En ocasiones, empleados bancarios corruptos abren cuentas con direcciones falsas. En un caso, Bank of America declaró haber “descubierto actividad ilegal mediante sus sistemas de monitoreo, despedido a los empleados y cooperado con las autoridades, quienes lograron procesar a los implicados”.

Aunque países como Estados Unidos y Gran Bretaña están tomando medidas contra estas redes y están logrando enjuiciar con éxito a algunos, se trata de una lucha constante. Desmantelarlas definitivamente requiere una estrecha cooperación con China, que en la actualidad escasea.

