Las criptomonedas consiguieron todo lo que querían: ahora se están hundiendo

El 3 de enero se cumplirán 17 años desde que Satoshi Nakamoto, el fundador anónimo de Bitcoin, presentó la criptomoneda. Aunque la criptomoneda más popular aún no tiene la antigüedad suficiente para servirse en bares de la mayor parte del mundo, se ha consolidado en el orden financiero global más rápido que cualquier otro activo. En los últimos años, la industria de las criptomonedas ha pasado de ser objeto de burla en las finanzas tradicionales y blanco de la hostilidad manifiesta de los reguladores a ser ampliamente aceptada e incluso fomentada. Bancos y gestores de activos están lanzando sus propios productos, las monedas estables han obtenido seguridad regulatoria por parte de los legisladores estadounidenses, y los últimos reguladores estadounidenses son entusiastas de las criptomonedas. En octubre, el valor de mercado de Bitcoin alcanzó un máximo histórico de 2,5 billones de dólares.

Por extraño que parezca, estas victorias ahora representan un problema para las criptomonedas. Los precios han comenzado a caer; el bitcoin ha descendido desde su máximo histórico de alrededor de 126.000 dólares a principios de octubre hasta cerca de 93.000 dólares en la actualidad. Para un activo especulativo —que no genera ingresos y depende exclusivamente de las expectativas de futuras ganancias de capital— la ausencia de un nuevo escenario alcista que justifique nuevas subidas de precios supone un desafío. Y dado que una mayor aceptación ha estrechado los vínculos de las criptomonedas con otros mercados, las repercusiones de la caída se sentirán mucho más allá del sector.

Es difícil predecir con certeza la evolución futura de un activo como el bitcoin. Muchos inversores (y periodistas financieros) lo han intentado, sin éxito. Sin embargo, en los últimos años, las alzas del bitcoin han seguido un patrón claro: cada repunte espectacular ha estado acompañado de noticias optimistas sobre una mayor aceptación.

En 2020 y 2021, las políticas de confinamiento y las generosas ayudas fiscales de los gobiernos coincidieron con una creciente oferta de criptomonedas por parte de los principales brókeres. Desde finales de 2023, crecieron las expectativas de que pronto se lanzarían fondos cotizados en bolsa (ETF) de criptomonedas. Y, de hecho, las primeras solicitudes de ETF fueron aprobadas por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en enero de 2024. La victoria electoral de Donald Trump en noviembre de ese año impulsó aún más el precio del bitcoin.

Hoy en día, los inversores no tienen problemas para acceder a bitcoin. En gran parte del mundo, los intermediarios ofrecen acceso a una amplia gama de criptoactivos a cualquier persona con un teléfono móvil. Por supuesto, algunos grandes inversores se han mantenido al margen. Este mes, los entusiastas de las criptomonedas celebraron la noticia de que el banco central de la República Checa había comprado un millón de dólares en bitcoin y otras criptomonedas. Sin embargo, esta adquisición fue insignificante en comparación con los 171.000 millones de dólares en reservas del banco. Y la mayoría de los bancos centrales siguen descartando incluir activos digitales en sus reservas defensivas. Es difícil imaginar que cambien de opinión. Por lo tanto, el margen para mayores volúmenes de negociación parece limitado.

El otro precio de la victoria es que el impacto de una caída de las criptomonedas será mayor que en el pasado. Los inversores más expuestos a la reciente baja son aquellos que actuaron como si el auge fuera a ser eterno. Entre ellos se encuentra Strategy, la empresa de software de Michael Saylor, que ahora se basa principalmente en una extraña apuesta apalancada por bitcoin; la firma ha contraído deuda para acumular alrededor de 60.000 millones de dólares. Por primera vez en dos años, la capitalización bursátil de Strategy está por debajo del valor de sus tenencias de bitcoin, lo que aumenta la posibilidad de ventas masivas de criptomonedas.

El mayor riesgo reside en que el pesimismo en torno a las criptomonedas se extienda a otros mercados. Desde 2020, el bitcoin se ha vuelto menos volátil. Sin embargo, ahora está mucho más correlacionado con las acciones tecnológicas. A medida que el bitcoin se ha popularizado más allá de los inversores más acérrimos, los efectos indirectos entre las distintas clases de activos se han vuelto más frecuentes. El contagio podría darse en cualquier dirección: el pesimismo sobre las costosas acciones tecnológicas podría debilitar el bitcoin, o los inversores en criptomonedas, movidos por la volatilidad, podrían huir del mercado de valores. El NASDAQ 100, índice de acciones con gran peso tecnológico, ha caído casi un 6% en los últimos días, una caída moderada dentro de las tendencias del mercado. Aun así, conviene seguirlo de cerca.

Es posible que Bitcoin haya agotado la mayoría de los catalizadores obvios para nuevos repuntes, desde una mayor facilidad para invertir hasta una mayor certidumbre regulatoria. Sin embargo, una noticia podría impulsarlo nuevamente. Los entusiastas obtuvieron menos de lo esperado de la Reserva Estratégica de Bitcoin, creada por el Sr. Trump en marzo. Desde entonces, ha permanecido como un vehículo para bitcoins adquiridos principalmente como resultado de incautaciones policiales.

Algunos legisladores, como Cynthia Lummis, una influyente senadora republicana pro-criptomonedas, han apoyado la compra de más bitcoin en el mercado abierto. Si el precio continúa bajando, los defensores podrían considerarlo una oportunidad de compra. Los entusiastas de las criptomonedas cercanos al gobierno —muchos de los cuales estarán sufriendo pérdidas— probablemente estén de acuerdo. La posibilidad de que el gobierno intervenga parece remota. Pero, tanto en el mundo de las criptomonedas como en el de la política, nunca se pueden descartar las sorpresas.

