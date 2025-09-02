The economist

La amenaza de la deflación acecha a las economías de Asia

La culpa es de China, de la caída de las materias primas y del crecimiento inestable

Por The Economist

Guardar
Una clienta compra tomates en
Una clienta compra tomates en la sección de verduras de un supermercado en Beijing, China. REUTERS/Florence Lo

Justo cuando la inflación vuelve a aumentar en Estados Unidos, gran parte de Asia siente un respiro. Dejando de lado los focos de tensión —Japón y Bangladesh—, la tasa promedio en las diez mayores economías del continente es de un modesto 1,3%. Los precios al consumidor han caído drásticamente en China, la mayor de todas, y en Tailandia. Otras economías asiáticas, como Filipinas, no están lejos de la deflación. Incluso en India, propensa a la inflación, los precios aumentaron tan solo un 1,6% en el año hasta julio, la tasa más baja desde 2017. En algunas economías asiáticas, la inflación se encuentra dentro de los rangos objetivo de los bancos centrales. Pero en cinco de ellas se encuentra ahora por debajo de estos, e incluso en los países que sí cumplen los objetivos, la tendencia es desinflacionaria.

Es tentador culpar a los aranceles de Donald Trump. En teoría, deberían afectar a Asia como un shock de demanda, reduciendo tanto los precios de exportación como la producción. Sin embargo, eso no es lo que ha sucedido en los últimos meses. En cambio, las empresas adelantaron los envíos antes de que entraran en vigor los aranceles, lo que provocó que las exportaciones de muchos países asiáticos a Estados Unidos se dispararan. Y, en cualquier caso, la inflación no registrada en Asia se remonta al segundo semestre de 2024, antes de la reelección de Trump. Sus aranceles podrían reducir los precios en el futuro, pero no explican el año pasado.

¿Qué ocurre entonces? Un factor es el exceso de capacidad china, que ha afianzado la deflación a nivel nacional. También ha presionado los precios en otros mercados: desde 2022, el índice de precios de exportación de China ha caído un 15%, a pesar de que las exportaciones han aumentado en general. Si bien las repercusiones son globales, las economías asiáticas probablemente han sido las más afectadas. Durante el mismo período, el superávit comercial de bienes de China con los países en desarrollo de Asia casi se ha duplicado. Los precios de los automóviles en Tailandia, donde predominan cada vez más los modelos chinos económicos, cayeron un 6% en el año hasta julio. La incesante competencia de los fabricantes chinos de teléfonos inteligentes ha arrastrado a la baja los precios de estos en Vietnam y Singapur.

Los mercados de materias primas, principalmente de combustibles y alimentos, también han ejercido un efecto de enfriamiento. La decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados de intensificar la extracción ha mantenido estables los precios del petróleo. Mientras tanto, la inflación alimentaria, que se ha mantenido alta durante años debido a la guerra en Ucrania y los daños a las cosechas causados ​​por el calor, ha disminuido. Tan solo en 2024, la tasa promedio de inflación alimentaria en las diez mayores economías de Asia (excluyendo nuevamente a Japón y Bangladesh) era del 5%. Para julio, había caído al 1%. La velocidad del descenso no se debe únicamente a los “efectos de base”, lo que significa que la tasa de inflación actual se calcula utilizando los altos precios del año pasado como punto de partida. El exceso de cerdos en China ha provocado una deflación en los precios de la carne de cerdo, que las autoridades chinas se han comprometido recientemente a combatir reduciendo las piaras en un millón.

Además, la demanda en muchos países asiáticos es débil. Algunos lugares, como Corea del Sur, están experimentando caídas del ciclo económico. En otros países, la baja demanda refleja fallas estructurales en sus economías. El sector manufacturero de Indonesia, cada vez menos competitivo, ha estado despidiendo trabajadores, lo que ha mermado la confianza del consumidor.

El crecimiento salarial en Asia se ha desacelerado. En varios países, la creciente oferta de trabajadores ha presionado a la baja los salarios, señala Miguel Chanco, de la consultora Pantheon Macroeconomics. La participación laboral ha aumentado en Filipinas y ha batido récords en India, Indonesia y Malasia. El recuerdo reciente del aumento inflacionario mundial de 2022, al que la mayoría de los hogares asiáticos estuvieron gravemente expuestos, podría haber impulsado a más personas a buscar trabajo. Los banqueros centrales de Asia también parecen temer que se repita. En general, su política monetaria es demasiado restrictiva dadas las amenazas a la demanda, afirma Alex Holmes, de The Economist Intelligence Unit, nuestra empresa hermana.

Se espera que los aranceles de Trump consoliden la tendencia de baja inflación. A medida que los gravámenes reducen la demanda estadounidense de exportaciones asiáticas, también intensificarán la búsqueda de nuevos mercados. Es muy posible que se produzca una aceleración de los recortes de precios. Para los consumidores afectados por las recientes crisis del coste de la vida, la caída de los precios puede parecer una buena noticia. En realidad, es un síntoma de la precaria salud económica de Asia.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

Temas Relacionados

AsiaMercadosEconomíadeflación

Últimas Noticias

La amenaza de la deflación acecha a las economías asiáticas

La culpa es de China, la caída de las materias primas y el débil crecimiento

La amenaza de la deflación

Nuevos datos de inflación moderada allanan el camino para recortes de tasas de interés

Nuestro índice predictivo cae del 3,0% al 2,6%, apenas por encima del objetivo de la Fed

Nuevos datos de inflación moderada

La fallida aventura africana de Vladimir Putin

Dos años después de la muerte de Yevgeny Prigozhin, el Grupo Wagner se desmorona en Mali

La fallida aventura africana de

Ucrania exhibe un nuevo y letal misil de crucero

Pero los escépticos se preguntan si es demasiado bueno para ser verdad

Ucrania exhibe un nuevo y

Francia está otra vez en serios problemas

¿Por qué el primer ministro de Macron convocó una moción de confianza sorpresiva sobre su deuda?

Francia está otra vez en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras los aumentos de septiembre,

Tras los aumentos de septiembre, cuáles son los 10 autos más baratos del mercado y cuánto cuestan

Detuvieron a un joven de 19 años por el crimen de la mujer enterrada en el patio de su casa en Tristán Suárez

Dólar hoy: la cotización oficial reacciona con bajas tras el anuncio de que el Gobierno intervendrá en el mercado

Desbarataron una red de venta de indumentaria trucha en el centro de Bahía Blanca

Mariano Recalde criticó el fallo que prohíbe difundir los audios de Karina Milei: “Estamos en el gobierno liberal más extraño del mundo”

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos sancionó a una

Estados Unidos sancionó a una red acusada de contrabandear petróleo iraní camuflado como crudo de Irak

Aquí y ahora, el Festival de Venecia habla de Putin, “The Rock”, Gaza y Yorgos Lanthimos

Ecuador renovó la cúpula militar para una “nueva fase” del combate contra los grupos criminales

Ex canciller de Añez pide el sobreseimiento de los procesos en su contra para retornar a Bolivia

Ecuador, Colombia y Perú reforzaron la cooperación para proteger el Corredor Trinacional Amazónico

TELESHOW
Pampita sorprendió a Evangelina Anderson:

Pampita sorprendió a Evangelina Anderson: “Es una bomba atómica y la más linda del programa”

La furia de la supuesta amante de Martín Demichelis tras el escándalo de infidelidad: “Cansada de la hipocresía”

Carmen Barbieri volvió a hablar en medio del escándalo: “Tengo mucho para decir de Ayelén Paleo”

¿Roberto Pettinato volvió a apostar por el amor? La foto con una exmodelo que despertó rumores de romance

El emotivo agradecimiento de Gimena Accardi a Nico Vázquez por su trabajo juntos: “El mejor director de mi vida”