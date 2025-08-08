Por qué Israel debe rendir cuentas

Una bandera israelí dañada en Gaza, vista desde el lado israelí de la frontera entre Israel y Gaza (REUTERS/Amir Cohen)

El 14 de mayo de 1948, en su Declaración de Independencia, Israel abrazó los derechos humanos universales, “independientemente de su religión, raza o sexo”. Esta creencia en la dignidad humana individual también está consagrada en las Convenciones de Ginebra, presentadas a los gobiernos ese mismo mes. Hoy, la visión fundacional de Israel y las leyes de la guerra están bajo ataque en Gaza. En su paisaje bombardeado y árido, el destino de ambos pende de un hilo.

Desde sus inicios, el mundo ha luchado por estar a la altura de los nobles ideales de 1948. Israel nació en un clima de violencia y, desde entonces, ha lidiado con la tensión entre la defensa de los derechos universales y la acogida de un pueblo en una tierra en disputa. La Guerra Fría fue un enfrentamiento entre dos sistemas que, con demasiada frecuencia, consideraban inoportuno el derecho humanitario. Aun así, las décadas posteriores a la caída de la Unión Soviética dieron lugar a la aspiración de que los líderes que violaban la ley rindieran cuentas.

Gaza demuestra el fracaso de esta visión. Se están violando las leyes de la guerra y el sistema para hacerlas cumplir no funciona. Sin embargo, este fracaso no exime a Israel de responder por sus acciones en Gaza, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. De hecho, sus cimientos como democracia liberal así lo exigen.

Algo ha salido muy mal en Gaza. La justa guerra de Israel contra los terroristas que masacraron a su pueblo el 7 de octubre de 2023 se ha convertido en muerte y destrucción a escala bíblica. La mayor parte de Gaza yace en ruinas, millones de civiles están desplazados y decenas de miles han muerto. Y aun así, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no puede contenerse. Esta semana se supo que quiere ocupar toda Gaza. Pero Hamas ya no representa una amenaza militar, por lo que la guerra ya no tiene estrategia y seguir combatiendo ya no es justo.

Peor aún, el gobierno de Israel, a pesar de sus obligaciones como potencia ocupante, ha utilizado la distribución de alimentos a la población civil como arma contra Hamas. Continuó haciéndolo incluso cuando, como se predijo, esto provocó hambruna y la muerte de personas desesperadas que hacían cola para obtener raciones de supervivencia. Al acorralar a la población civil en grupos pequeños mientras arrasa sistemáticamente sus hogares con excavadoras, Israel también está practicando una limpieza étnica.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (REUTERS/Ronen Zvulun)

Gaza no está sola. Civiles están siendo masacrados y expulsados de sus hogares en la República Democrática del Congo, Myanmar, Sudán, Ucrania y prácticamente todas las demás zonas de guerra. Hamas, no lo olvidemos, inició el actual conflicto de Gaza hace 22 meses con una toma de rehenes y crímenes de lesa humanidad. En lugar de buscar la paz, se ha atiborrado de la miseria de su propio pueblo. Recientemente, calificó el reconocimiento de un Estado palestino prometido por Gran Bretaña, Canadá y Francia como los “frutos” del 7 de octubre.

Sin embargo, los crímenes de Hamas no excusan a Israel. El Estado judío es una democracia. Debería exigirse estándares más altos que los de terroristas, caudillos y dictadores.

Al mismo tiempo que se violan las leyes de la guerra, el sistema que las consagra está fallando. Las Convenciones de Ginebra buscaban proteger a los civiles. Sin embargo, fueron redactadas para guerras entre Estados. La mayoría de los conflictos actuales involucran al menos a una milicia, lo que dificulta separar a los combatientes de los civiles. Según el código de Ginebra, la alta proporción de bajas civiles en comparación con las bajas militares en Gaza no constituye prueba de crímenes. Israel ha relajado sus reglas de combate, pero la Franja está abarrotada; Hamás se refugia deliberadamente entre los civiles. En tales circunstancias, muchos civiles mueren, como Estados Unidos aprendió en las ciudades iraquíes de Mosul y Faluya.

La Corte Penal Internacional se está volviendo activista, emitiendo órdenes de arresto contra Netanyahu y su entonces ministro de defensa antes de que el sistema israelí tuviera tiempo de actuar. Los tribunales también se han convertido en herramientas de la continua guerra legal. Sudáfrica acusó a Israel de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia tan solo 12 semanas después del 7 de octubre, lo que permitió a los activistas impulsar sus campañas exigiendo el boicot de Occidente a Israel mucho antes de que se dictara sentencia.

Palestinos inspeccionan los alrededores de una clínica evacuada de la UNRWA donde se refugiaban los desplazados, tras un ataque israelí nocturno, en la ciudad de Gaza. 6 de agosto de 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Los activistas sueñan con que los tribunales impongan su noción de virtud en un mundo que no comparte sus valores. Están condenados al fracaso. Las grandes potencias, como Estados Unidos y China, no reconocen los tribunales. El derecho internacional tarda mucho en emitir sentencias definitivas. Tiene poderes de ejecución limitados. Un caso presentado hoy podría algún día ser disuasorio, pero es una herramienta deficiente para detener los crímenes de guerra a medida que se producen.

Eso suena a consejo desesperado, pero no lo es. Y la razón se remonta a 1948. Las leyes de la guerra no eran solo un garrote para golpear a militaristas y nazis. También eran el último ejemplo en una larga historia de algunos beligerantes imponiéndose restricciones a sí mismos. La pregunta, por lo tanto, es si Israel, fundado como un Estado democrático y universalista, aún se aferra a esa tradición.

En el pasado, Israel ha logrado investigar guerras y responsabilizar a algunos líderes políticos y militares. Es comparable a otros países en la investigación de atrocidades cometidas por soldados, aunque con lentitud y centrándose en los rangos inferiores, como en el caso del ataque letal contra el personal de la Cocina Central Mundial en 2024. Sin embargo, como informamos, falta una rendición de cuentas de alto nivel. El Tribunal Supremo y el fiscal general están enfrascados en una lucha de poder interna con el Sr. Netanyahu. En cuanto a las críticas al gobierno sobre Gaza, han estado ausentes.

Probado y comprobado

Aún no es demasiado tarde. La prueba urgente es si Israel inunda Gaza con alimentos y medicinas para detener la hambruna incipiente. También debería acordar un alto el fuego que le permita recuperar a sus rehenes. La segunda prueba, a más largo plazo, será si establece una comisión de investigación verdaderamente independiente tras el fin de la guerra, probablemente bajo la dirección de un nuevo primer ministro.

El mundo exterior, y en especial Estados Unidos, contribuye a que esto suceda. Ningún presidente estadounidense en los últimos tiempos ha sido menos propenso a respetar el derecho internacional que Donald Trump. Pero la paz en Gaza le ayudaría a estabilizar una región volátil y a restablecer las relaciones entre Israel y Arabia Saudita. Estados Unidos ha intervenido repetidamente para detener las guerras de Israel en el pasado. Esta semana, aproximadamente 600 exfuncionarios de seguridad israelíes instaron a Trump a actuar de nuevo hoy.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a la entrada de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos (REUTERS/Leah Millis)

Esos funcionarios comprenden que Israel también tiene interés en la ley. Algunos israelíes calculan que pueden hacer lo que quieran ahora y arreglar las relaciones con Occidente más adelante. Pero la visión de Israel es sombría en Europa y está cambiando en Estados Unidos entre los demócratas y la derecha MAGA. Si Israel se convierte en un estado etnonacionalista que se anexiona Cisjordania y aplasta a su pueblo, la violencia no cesará.

Se podría argumentar que, tras sufrir el peor ataque de su historia, Israel no tendrá ningún interés en enjuiciar a sus propios líderes. Sin embargo, la perspicaz conclusión que surge de las Convenciones de Ginebra es que los países que violan las leyes de la guerra sin pudor ni recurso no solo dañan a sus víctimas, sino también a sí mismos.

Israel tiene un interés existencial en que se haga justicia. Si, en cambio, glorifica a quienes orquestan la hambruna y la limpieza étnica en Gaza, su política y sociedad se desviarán hacia la demagogia y el autoritarismo. El joven e idealista país que nació en mayo de 1948 habrá quedado eclipsado.

