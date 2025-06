Trump está cada vez más cerca de atacar a Irán

El Presidente de EEUU Donald Trump . REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool/

La guerra entre Israel e Irán es el dilema de política exterior más agudo hasta la fecha del turbulento segundo mandato de Donald Trump. ¿Debería Estados Unidos sumarse a los ataques de Israel contra la República Islámica? Hay mucho en juego, las consecuencias de una acción militar son totalmente impredecibles y el movimiento político del presidente está dividido. Sin embargo, en un cambio radical, el presidente ahora señala que podría ayudar a Israel a destruir las instalaciones nucleares de Irán. El 17 de junio advirtió que “nuestra paciencia se está agotando” y exigió una “rendición incondicional”. Posteriormente, se reunió en la Sala de Situación con sus asesores de seguridad nacional. Se está produciendo un aumento de la presencia militar. Fuentes internas afirman que en las próximas horas Estados Unidos estará posicionado para atacar a Irán. El portaaviones USS Nimitz se dirige al Golfo con un grupo de combate, duplicando el número de portaaviones en la región. Un “importante flujo” de aviones cisterna de la Fuerza Aérea estadounidense vuela ahora a Oriente Medio, según sitios web de seguimiento de aviones.

El Sr. Trump se siente atraído por el éxito e Israel tiene impulso: el OIEA, organismo de control nuclear, acaba de confirmar daños en las salas subterráneas de enriquecimiento de Natanz, una planta nuclear. El ritmo de los ataques iraníes contra Israel está disminuyendo. «Trump está considerando seriamente una intervención. Parece que Israel está ganando. A Trump le gusta estar en el equipo ganador», afirma Dana Stroul, del Instituto de Washington para la Política del Cercano Oriente. Los riesgos económicos, probablemente una preocupación importante para el Sr. Trump, se han contenido hasta el momento. Dos petroleros han colisionado en el estrecho de Ormuz, los barcos iraníes están activos en esas aguas y Qatar ha instado a los buques que transportan gas a evitar atracar en el estrecho. A pesar de estas interrupciones, el precio del petróleo se mantiene por debajo de los 80 dólares por barril y el precio de la gasolina en las gasolineras estadounidenses sigue rondando los 3 dólares por galón.

Los escépticos de la administración se han acallado. Los neoaislacionistas, como el vicepresidente J.D. Vance, ven Oriente Medio como un atolladero. Los “prioristas”, como Elbridge Colby, subsecretario de política de defensa, quieren centrarse en China (el Sr. Colby se ha resistido al redespliegue de fuerzas en Oriente Medio). Pero por ahora, sus voces son moderadas o apenas apoyan la postura. El 17 de junio, el Sr. Vance comentó: “La gente tiene razón en preocuparse por la implicación extranjera tras los últimos 25 años de una política exterior absurda. Pero creo que el presidente se ha ganado cierta confianza en este asunto”.

El avión B-2 Spirit Stealth Bomber escoltado por cuatro F-35 (REUTERS/Mike Segar/Archivo)

La postura emergente del Sr. Trump sobre Irán es, en muchos sentidos, familiar: al mismo tiempo lanza enormes amenazas y exige enormes concesiones. Una amenaza obvia es desplegar la bomba antibúnkeres estadounidense, la “bomba de penetración masiva de municiones” (o GBU-57) de 13.600 kg, transportada por un bombardero B-2, para destruir las instalaciones nucleares iraníes en Fordow, que se encuentran bajo tierra y superan la capacidad de la fuerza aérea israelí. La concesión que ahora exige a Irán es, en efecto, la eliminación de todo el programa de enriquecimiento de uranio en suelo iraní y, quizás, la limitación de sus misiles y el apoyo a las milicias. Trump afirma que quiere “un fin, un fin real, no un alto el fuego, un fin real” y una “rendición total” por parte de Irán. Hasta ahora, ha restado importancia al cambio de régimen, afirmando que no es su intención matar al ayatolá Alí Jamenei, el líder supremo, “al menos no por ahora”.

El peligro para Trump reside en que su diplomacia coercitiva, que ha tenido pocos éxitos en otros lugares, resulta particularmente inadecuada para una guerra convencional dinámica entre enemigos atrincherados. Según Pete Hegseth, secretario de Defensa, «nuestra labor es ser firmes… en la búsqueda de un acuerdo de paz». El problema es que los líderes iraníes nunca han aceptado las exigencias de «enriquecimiento cero», es decir, renunciar a la capacidad de concentrar material fisible para reactores nucleares y bombas atómicas. Para que se les indujera a abandonar su programa nuclear, tendrían que creer en las promesas estadounidenses e israelíes de no volver a atacar al régimen, lo cual es, desde cualquier punto de vista, una exageración. Según Ali Vaez, del International Crisis Group, un centro de estudios, el régimen percibe el peligro de capitular ante Estados Unidos como más amenazante que las bombas israelíes.

Hay algunos escenarios que representarían una victoria para el presidente. Sus amenazas podrían, contra todo pronóstico, provocar una concesión repentina de los iraníes. Un uso concentrado de la fuerza por parte de Estados Unidos contra Fordow podría frenar decisivamente el programa nuclear iraní sin intensificar la guerra. No es imposible que se produzca una transferencia pacífica del poder dentro de Irán. Pero muchos escenarios son preocupantes. Irán podría quedar con el régimen intacto y más decidido que nunca a buscar clandestinamente una bomba. Podría tomar represalias contra las fuerzas estadounidenses en la región, incitando al terrorismo y cerrando el Estrecho de Ormuz. Una guerra regional o el colapso del régimen crearían un caos que traspasaría las fronteras. Gran parte del movimiento MAGA (Hacer Grande Nuevamente Grande) está indignado, y sus partidarios temen otra “guerra eterna”. Tucker Carlson, figura mediática de derecha, ha afirmado que la coalición política del presidente “parece estar siendo destruida” por el caos en Oriente Medio. Para Trump, no hay decisiones fáciles sobre Irán.

