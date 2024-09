Un Hezbollah decapitado se enfrenta al momento más precario de su historia

Un manifestante iraní sostiene un cartel de Hassan Nasrallah, en una concentración en apoyo a Hezbollah en la plaza Felestin, en el centro de Teherán (AP/Vahid Salemi)

El silencio era ensordecedor. A media tarde del 28 de septiembre habían pasado casi 24 horas desde que Israel intentara asesinar a Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, milicia chií libanesa. El ejército israelí lo declaró muerto esa misma mañana. Pero Hezbolá no dijo nada, ni sobre su suerte ni sobre el enorme ataque contra su cuartel general en los suburbios del sur de Beirut. Incluso los medios de comunicación, que suelen ser muy combativos, se quedaron mudos. Finalmente, el grupo confirmó su muerte hacia las 14.30 horas.

Para entonces, los aviones israelíes ya habían llevado a cabo oleadas de ataques aéreos adicionales en todo el Líbano. Israel ha declarado que su objetivo era destruir más arsenal de cohetes y misiles de Hezbolá, incluidos misiles antibuque que podrían dispararse contra plataformas de gas natural en el Mediterráneo. Israel se ve a sí mismo en una carrera contrarreloj para destruir lo que pueda antes de que su enemigo pueda reagruparse.

Hezbollah disparó docenas de cohetes contra el norte de Israel la mañana siguiente a la muerte de Nasrallah, pero no fue una táctica diferente a la de días anteriores. El grupo está desorganizado. Es prematuro especular sobre cómo podría tomar represalias, porque ni siquiera sus dirigentes supervivientes conocen aún la respuesta. Pero no es demasiado pronto para concluir que la muerte de Nasralá reestructurará al Líbano y a la región de un modo impensable hace un año.

Desde el 8 de octubre, cuando Hezbollah empezó a lanzar cohetes contra el norte de Israel en solidaridad con Gaza, Nasrallah pensó que podría mantener un conflicto fronterizo abierto pero limitado. Las reglas de enfrentamiento no escritas duraron hasta el 27 de julio, cuando un cohete de Hezbolá, dirigido contra una base del ejército israelí, sobrepasó su objetivo y mató a 12 niños en un campo de fútbol.

Para entonces, las operaciones de Israel en Gaza estaban llegando a su fin y el gobierno de Benjamin Netanyahu aprovechó la oportunidad para cambiar las reglas con Hezbollah. Tres días después asesinó a Fuad Shukr, jefe militar del grupo. El ataque no fue un hecho aislado, sino el preludio de una serie de atentados en septiembre, incluida la detonación de miles de localizadores con trampas explosivas y una campaña de ataques aéreos contra el arsenal de cohetes y misiles de Hezbolá.

El ejército israelí empezó a preparar el ataque que mató a Nasrallah dos días antes. Cuando se enteró de que el líder de Hezbollah había llegado a su cuartel general para una reunión, se aprobó el ataque. Fue el resultado de 18 años de planificación. Israel había intentado sin éxito asesinarlo durante la guerra de 2006, y después dedicó gran parte de sus recursos de recopilación de información a penetrar en Hezbollah y sus comunicaciones con Irán.

Sus posibles sucesores son Naim Qassem, su adjunto, y Hashem Safieddine, que dirige el consejo ejecutivo del grupo. El primero es un funcionario de 71 años, una elección poco inspiradora. Safieddine parece el candidato más probable. Una década más joven que Qassem, es primo de Nasrallah y mantiene estrechos vínculos con Irán: su hijo está casado con la hija de Qassem Suleimani, un célebre general iraní asesinado por Estados Unidos en 2020.

Quienquiera que tome las riendas se enfrentará al momento más precario de las cuatro décadas de historia de Hezbollah. No se trata sólo de que Israel haya aniquilado a casi toda su cúpula militar, borrando siglos de experiencia en cuestión de dos meses. También se trata de que el grupo se encuentra humillado ante una opinión pública libanesa que ya estaba resentida con Hezbolá por su férreo dominio de la política.

El “Partido de Dios” es el principal guardián del mugriento orden político libanés: sus matones ayudaron a sofocar un levantamiento popular a favor de la reforma en 2019, y dos años más tarde forzaron al Estado a detener una investigación sobre una explosión masiva en el puerto de Beirut. Pocos se alegrarán de la muerte de Nasralá cuando los aviones israelíes están matando a decenas de civiles en todo el país, pero muchos sentirán un poco de Schadenfreude. Puede que ahora se presente la oportunidad de aflojar el dominio de Hezbolá, aunque, como siempre ocurre en Líbano, esto suscitará temores de luchas sectarias.

Durante años, Hezbollah ha sido un leal servidor de Irán. El grupo desempeñó un papel crucial en el apuntalamiento del sangriento régimen de Bashar al-Assad en Siria, y proporciona entrenamiento y orientación a otras milicias respaldadas por Irán en Irak y Yemen. No es de extrañar, por tanto, que algunos árabes reaccionaran con regocijo ante la muerte de Nasrallah. En Idlib, una zona de Siria controlada por los rebeldes, la gente repartía caramelos para celebrarlo: los sirios recordarán a Nasralá como un carnicero cuyos hombres les mataron de hambre. Los países del Golfo han guardado silencio, pero es seguro que los corchos de champán estallaron en los palacios de Riad y Abu Dhabi.

Este servicio dio a Nasrallah todos los motivos para esperar que Irán acudiera en su ayuda, especialmente después de que Israel llevara a cabo el sorprendente asesinato en Teherán de Ismail Haniyeh, líder de Hamas. Esto no ha sucedido, en parte porque los dirigentes iraníes temen que también ellos hayan sido infiltrados por Israel. También les preocupa cómo una muestra pública de apoyo a grupos como Hezbollah podría afectar a su posición en el país. Enfrentado a un creciente descontento por una economía moribunda, el régimen no quiere ser visto invirtiendo más recursos en un apoderado que parece estar perdiendo su guerra contra Israel.

El 28 de septiembre, el ayatolá Alí Khamenei, líder supremo, anunció que haría una “declaración importante” sobre los acontecimientos en Líbano. Cuando llegó la declaración, era hueca. Los ataques de Israel no dañarían la “sólida estructura” de Hezbollah, opinó Khamenei, y el grupo seguiría liderando la lucha contra Israel.

A largo plazo, sin embargo, los acontecimientos de las dos últimas semanas podrían remodelar la política de seguridad de Irán. Durante décadas consideró a las milicias como su principal elemento disuasorio frente a un ataque israelí o estadounidense; ahora está viendo cómo se erradica su milicia más poderosa. Algunos iraníes ya han empezado a argumentar que su país debería construir y probar una bomba nuclear: si la disuasión convencional ha fracasado, sólo queda la disuasión nuclear.

Khamenei ha preferido durante mucho tiempo mantenerse justo por debajo del umbral nuclear. Los últimos acontecimientos pueden hacerle cambiar de opinión. Incluso si no lo hacen, tiene 85 años; la decisión no siempre será suya. Sin embargo, un paso así pondría a Irán en una especie de callejón sin salida. Una vez confió en Hezbollah para proteger sus instalaciones nucleares de los ataques; si se lanza a por una bomba porque ya no puede confiar en Hezbollah, esas instalaciones quedarán expuestas.

Viendo las noticias en la madrugada del sábado, un funcionario árabe vio un paralelismo con la Guerra de los Seis Días de 1967. No sólo porque Israel había asestado a Hezbollah un golpe rápido y feroz, sino también porque ambos conflictos parecían echar por tierra ilusiones que habían gobernado la región durante mucho tiempo.

Gamal Abdel Nasser, el carismático gobernante del Egipto de mediados de siglo, cultivó un mito de proeza marcial. La rápida victoria israelí en 1967 acabó con esa ilusión (no ayudó que la mitad del ejército egipcio estuviera inmovilizado en una guerra inútil en Yemen). Fue el principio del fin de los conflictos entre Israel y los Estados árabes, y de la ideología nacionalista árabe que defendía Nasser. El prestigio de Egipto nunca se recuperó.

Nasrallah llevaba años hablando del “eje de la resistencia”, una constelación de milicias respaldadas por Irán y comprometidas en la lucha contra Israel y Estados Unidos. Decía que eran fuertes y estaban unidas. Después, Israel decapitó a la milicia más poderosa en cuestión de semanas, mientras Irán permanecía de brazos cruzados. Hezbollah no está a punto de desaparecer: cuenta con miles de partisanos armados, un arsenal de misiles de largo alcance y una base de apoyo popular. Pero la milicia que salga de esta guerra será muy distinta de la que entró en ella.

