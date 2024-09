Por qué los fans de Oasis deberían dar la bienvenida al aumento de precios

Illustration: Álvaro Bernis

El esperado regreso de una leyenda británica de los años 90 se agotó rápidamente. Los fans se quejaron en las redes sociales. “Pobre esfuerzo y mucha publicidad”, escribió uno. “Qué desastre”, añadió otro. “¿Alguien más disfruta del caos?”, preguntó un espectador divertido. Para celebrar su 30º aniversario, St. John, un restaurante pionero en la cocina británica moderna, recuperó su menú de 1994, junto con los precios de 1994. A medida que los clientes se apresuraron a aprovecharlo, las mesas se reservaron en segundos, dejando a la mayoría con las manos vacías.

Sin embargo, el destino de los amantes de la comida de Londres captó menos atención que el de los fans vestidos con parkas que se quedaron sin entradas para ver la reunión de Oasis, una banda de rock juvenil. Gracias a un algoritmo de “precios dinámicos”, en el que los precios de las entradas se ajustan en función de la demanda, el coste de una entrada de pie aumentó de 135 libras (180 dólares) a 335 libras en el tiempo en que muchos hacían cola en línea, a menudo durante horas, para reservar. El gobierno anunció rápidamente una investigación. “Vamos a ocuparnos de esto y nos aseguraremos de que las entradas estén disponibles a un precio que la gente pueda realmente pagar”, prometió Sir Keir Starmer, primer ministro británico.

El esperado regreso de una leyenda británica de los años 90 se agotó rápidamente. Los fanáticos recurrieron a las redes sociales para quejarse. “Pobre esfuerzo y mucha publicidad”, escribió uno. “Qué desastre”, agregó otro. “¿Alguien más disfruta del caos?”, preguntó un espectador divertido. Para celebrar su 30.° aniversario, St. John, un restaurante pionero en la cocina británica moderna, recuperó su menú de 1994, junto con los precios de 1994. A medida que los clientes se apresuraron a aprovecharlo, las mesas se reservaron en segundos, dejando a la mayoría con las manos vacías.

Sin embargo, el destino de los amantes de la comida de Londres captó menos atención que el de los fanáticos vestidos con parkas que se quedaron sin entradas para ver la reunión de Oasis, una banda de rock juvenil. Debido a un algoritmo de “fijación dinámica de precios”, en el que los precios de las entradas se ajustan en respuesta a la demanda, el costo de una entrada de pie aumentó de £135 ($180) a £335 en el tiempo en que muchos hacían cola en línea, a menudo durante horas, para reservar. El gobierno anunció rápidamente una investigación. “Vamos a controlar esto y asegurarnos de que las entradas estén disponibles a un precio que la gente pueda pagar”, prometió Sir Keir Starmer, el primer ministro de Gran Bretaña.

Los especuladores con los precios son villanos populares. Kamala Harris, la candidata demócrata a la presidencia en Estados Unidos, ha prometido una prohibición para impedir que las tiendas de comestibles recurran a esta práctica. Muchos estados tienen leyes similares, a menudo dirigidas a las empresas que aumentan el costo de los productos básicos después de los desastres. La administración en la que Harris es vicepresidenta ya ha presentado una demanda antimonopolio contra Ticketmaster, la empresa que realizó la venta para la gira de Oasis. Dado que la empresa tiene una participación de mercado estimada del 70% en Estados Unidos, puede que tenga un caso que responder. Los cargos adicionales por reservar entradas ciertamente se parecen un poco a las acciones de un buscador de rentas.

Pero hay una diferencia entre el comportamiento monopolista y permitir que los precios respondan a la demanda. De hecho, la fijación dinámica de precios debería ser buena para los fans. Como muestran los ejemplos contrastantes de St. John y Oasis, la disponibilidad y la asequibilidad están en tensión. En el caso de St. John, los precios ultrabajos significaron que la demanda inundó la oferta. El menú puede haber sido asequible, pero solo para los pocos afortunados que consiguieron una mesa. Los fans fieles de Oasis al menos pueden ir a los conciertos, incluso si tienen que pagar una fortuna.

En un mercado ideal, los precios reflejan la disposición de los consumidores a pagar. Si las entradas de Oasis se vendieran a £ 20, aproximadamente la cantidad que costaban hace tres décadas, muchas serían compradas por personas que buscan una noche barata, en lugar de verdaderos devotos. Una buena parte probablemente no se presentaría, porque no estaban tan interesados en ver a la banda en primer lugar. La multitud puede cantar al unísono los éxitos, pero permanecer en silencio ante los recortes más profundos.

El gobierno británico también puede tomar medidas enérgicas contra los precios dinámicos de los vuelos, argumentando que no se debe penalizar a los padres por tener que tomar vacaciones durante las vacaciones escolares. Sin embargo, ¿realmente los padres verían con buenos ojos la competencia de los que no tienen hijos, que ya no disfrutarían de un descuento por viajar en otros momentos? Los economistas están a favor de los precios flexibles, ya que pueden garantizar que se maximice el “excedente” tanto del consumidor como del productor: quienes más valoran el bien o servicio lo consiguen; el vendedor obtiene una recompensa adecuada.

Noel y Liam Gallagher, dos hermanos que son los únicos miembros constantes de Oasis, llevan años enemistados. “Es música poco sofisticada. Para gente poco sofisticada. Hecha por un hombre poco sofisticado”, dijo Noel una vez sobre el trabajo en solitario de Liam. Ahora están volviendo a reunirse para ganar dinero. La disponibilidad de entradas depende de la anticipación de las superestrellas sobre los beneficios que les ofrecerán si hacen caso omiso. Oasis ya ha añadido dos fechas más en Londres después de que se agotaran las primeras entradas (esta vez vendidas a través de una votación exclusiva para aquellos que se quedaron sin ellas). Incluso las formas atroces de especulación con los precios pueden tener efectos similares. Los precios altos después de los desastres naturales pueden enviar una señal a las empresas de que vale la pena superar las perturbaciones o acumular reservas para la próxima vez.

Las personas bien intencionadas podrían responder que los precios altos sólo ayudan a los ricos. Para un multimillonario con un interés casual en una banda, un precio que resulte exorbitante para aquellos a quienes los políticos llaman “fanáticos comunes” será insignificante. Pero abordar esa desigualdad mediante entradas baratas es una tontería, incluso si no reduce la oferta ni crea un floreciente mercado negro. Aquellos que lleguen al frente de la fila, en efecto, disfrutarán de una transferencia asignada aleatoriamente del potencial de ingresos del artista. La gente común sin interés en el evento no recibirá ningún beneficio. Un enfoque mejor es abordar la desigualdad directamente a través del sistema de impuestos y beneficios.

Don’t click back in anger

La acusación más convincente contra Oasis no es que “vendieron las entradas”, sino que lo hicieron de manera inepta. Los fanáticos se vieron obligados a hacer cola y a pagar precios altos. La mayoría de las empresas prefieren evitar la mala publicidad de las acusaciones de especulación con los precios. Si bien los precios dinámicos ofrecen una ganancia temporal al extraer más dinero de los clientes más interesados, pueden acarrear mayores costos a largo plazo al dañar una marca. Muchos artistas rechazan el sistema de precios variables de Ticketmaster; Oasis ha repudiado en gran medida este sistema. Los restaurantes, grupos y equipos deportivos de alta gama se basan tanto en el misterio y la lealtad como en la calidad inherente. La exclusividad y la casualidad, más que el deseo de eficiencia de un economista, son parte de lo que los hace divertidos. Las colas generan expectación.

Equilibrar estas preocupaciones es tanto un arte como una ciencia. En 2011, Next, un restaurante de Chicago, empezó a utilizar el sistema de precios dinámicos. Vende entradas con precios fluctuantes, que dependen de la fecha y la hora de la reserva, lo que ayuda a distribuir la clientela a lo largo de la semana y evitar que no se presenten. Quienes van un martes pueden sentir que han hecho un buen negocio, incluso en un restaurante que puede costar a un par de comensales más de 1.000 dólares. Cuando un economista sugirió que una subasta sería aún más rentable, Nick Kokonas, copropietario del restaurante, explicó que el objetivo era ofrecer a los fans una “gran ganga”. Los comensales, si consiguen una entrada, pueden juzgarlo por sí mismos.

© 2024, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.