Otra de las temáticas que se abordó fue la importancia de la inclusión y la diversidad de género como un compromiso sustentable. “La calidad bien entendida empieza por casa, si uno no hace para adentro inclusión y diversidad no va a ocurrir afuera. Es importante que las empresas tengan políticas de género o inclusión, pero si creemos que el problema es la empresa estamos equivocados. Esto aplica para todo los aspectos de la vida: la escuela, el club y el hogar. Si no tenemos incorporado este concepto no se va a ver reflejado afuera”, explicó Pels.