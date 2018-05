Claudio Bertonatti, ex director del zoológico y actual consultor de la Fundación Azara, afirmó que el nuevo proyecto municipal no indica cómo se va a mejorar la situación de estos animales. Cuando el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta anunció el cierre del zoológico el año pasado dijo que los animales eran un "tesoro" y que no podían permanecer en cautiverio con tanto ruido y contaminación. Desde entonces fueron liberados unos 360 animales rescatados que se enviaron a otras instituciones. Pero ningún animal propiedad de la municipalidad ha sido transferido.