Thierry Henry vende su lujosa residencia en Nueva York: el detalle exclusivo y su impactante valor

Thierry Henry puso a la venta su propiedad en Nueva York (Lecocq/REUTERS)

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Thierry Henry volvió a poner a la venta su residencia de Nueva York por 25 millones de dólares, más de 10 millones por encima de lo que pagó por dos departamentos que unificó durante su etapa en los New York Red Bulls. La oferta anterior fue retirada en 2025 y el inmueble regresó al mercado tras más de una década sin ser su vivienda principal.

La propiedad ocupa dos unidades del mismo edificio de Crosby Street, en el barrio de SoHo, que fueron transformadas en una sola casa de 560 m² (6.000 pies cuadrados). También cuenta con cerca de 316 m² (3.400 pies cuadrados) de espacio exterior debido a que la propiedad está en la cima de un edificio. Esto le permite tener una entrada de luz constante en todos sus ambientes.

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La venta fue revelada inicialmente por The Wall Street Journal, diario estadounidense. Henry y su entonces pareja, Andrea Rajacic, buscaron vivienda en Manhattan durante el verano boreal de 2010, cuando el delantero francés dejó el Barcelona para incorporarse al club neoyorquino.

La compra se realizó en dos operaciones: alrededor de USD 9 millones por las plantas superiores y otros USD 5,85 millones por la unidad ubicada debajo. El desembolso total fue de USD 14,85 millones, según el detalle publicado por Sport.

La residencia consta de dos departamentos unificados

La pareja unificó ambos espacios y realizó reformas interiores antes de instalarse allí durante cinco años. Henry dejó los Red Bulls el 1 de enero de 2015, tras retirarse del fútbol profesional, y se trasladó a Londres.

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La actual cotización de 25 millones de dólares generó comentarios sobre la diferencia respecto del valor original. Aunque, al considerar la inflación y las reformas, el precio pedido podría incluso resultar bajo para una propiedad de esas dimensiones en Manhattan.

La residencia neoyorquina forma parte de una cartera que incluye una mansión en Hampstead, al norte de Londres. Sport indicó que esa propiedad está valuada en 11,64 millones de euros (13,2 millones de dólares) y que el ex delantero, la conserva como su residencia londinense; Deportrece la estimó en 10 millones de libras esterlinas (13,1 millones de dólares).

Henry disputó 794 partidos como profesional, convirtió 360 goles y repartió 181 asistencias. Con el Barcelona ganó la Champions League en 2009 y formó parte del equipo dirigido por Pep Guardiola que consiguió seis títulos ese año. Ese elenco tuvo a Lionel Messi como principal figura.

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Un living de la propiedad

Su recorrido también incluyó dos etapas en Arsenal, entre 1999 y 2007 y un regreso en 2012. Con la selección de Francia fue campeón mundial en el certamen realizado en su país en 1998, campeón de la Eurocopa en 2000, ganador de la Copa Confederaciones en 2003 y subcampeón del mundo en Alemania 2006.

Después de dejar las canchas en 2014, comenzó a trabajar como comentarista y asesor en Sky Sports. Más tarde se convirtió en analista de la Champions League para CBS Sports, donde integró paneles junto a Kate Scott, Jamie Carragher y Micah Richards.

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El galo de 49 años sabe lo que es moverse en el mundo de los negocios. El ex artillero también participó como productor ejecutivo y actor en Day 1’s, una serie dramática sobre el fútbol creada por Doug Ellin. Además, es accionista minoritario del Como 1907 junto a Cesc Fàbregas, cuenta con el respaldo de la familia Hartono y fue designado director de la marca de running ON junto a Roger Federer.

Henry mantiene actividad en transmisiones deportivas para CBS Sports, Amazon Prime y Fox Sports. Diversos reportes citados por Deportrece sitúan sus ingresos por contratos televisivos cerca de 100.000 libras esterlinas semanales.

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MÁS IMÁGENES DEL DEPARTAMENTO DE HENRY:

La cocina. Al igual que el resto de los ambientes tiene muy buena luz

Uno de los baños tiene salida a una parte descubierta

Un sector de lectura o que también puede servir para estudio

La terraza está muy equipada

Un inmenso sillón. La propiedad se advierte muy confortable

Otro sector. En el fondo asoma la torre que reemplazó a las Torres Gemelas