Cuando nos acercábamos, un gigante entre casas y palmeras, pensé que era una nave espacial, aunque inconfundiblemente azul, no podía entender por qué lo de ballena. Para acceder al parking había que rodearlo. Descubriendo, así, los pliegues de la piel que lo cubrían formando piezas en formas de arcos, triángulos y trapecios. Hacia los accesos terminaban flotando sobre unas columnas ensombrecidas bajo este increíble envoltorio. Cuando entré mi ansiedad se transformó en deslumbramiento y asombro. Bajo la bóveda de cristal central, bañado por el sol Californiano, me encontraba en un pasillo de perspectiva interminable con bandejas blancas a distintos niveles a cada lado. Estaba en el futuro, en paz. Quietud y silencio. "Quién es", pregunté. "César Pelli", me respondió mi tío y continuó: "un arquitecto tucumano". Me había equivocado. Él era el mejor arquitecto del mundo.