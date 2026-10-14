Souther Energy designó a su nuevo gerente de Relaciones Institucionales

Pablo Abiad

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Southern Energy (SESA) designó a Pablo Abiad como nuevo gerente ejecutivo de Relaciones Institucionales, a cargo de las áreas de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad.

Abiad es abogado (UBA) y periodista (TEA) con un posgrado en Historia Contemporánea (Di Tella). Anteriormente se desempeñó como gerente de Asuntos Corporativos de Axion/PAE.

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También trabajó en otras empresas del sector energético, en el Banco Central de la República Argentina, como gerente principal de Comunicación y Relaciones con la Comunidad; en consultoría, como socio para Cono Sur de LLYC, y como periodista en Clarín, entre otros medios.

Southern Energy es una compañía formada por socios con amplia experiencia en el mercado de hidrocarburos (PAE, YPF, Pampa, Harbour Energy y Golar) que instalará dos buques de licuefacción de GNL provincia de Río Negro para convertirse en el primer exportador a gran escala de GNL del país.