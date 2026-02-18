Networking

El Banco Nación firmó la primera hipoteca totalmente digital en Argentina

La institución pública implementó un procedimiento que permite a los usuarios realizar todas las etapas, desde la solicitud hasta la firma, sin intervención presencial, lo que acelera los plazos y favorece la adquisición de vivienda

Guardar
María Fernanda Beistegui y autoridades
María Fernanda Beistegui y autoridades de BNA

El Banco Nación logró la firma de la primera hipoteca 100% digital en solo 30 días, marcando un avance clave en la gestión de créditos hipotecarios en Argentina.

Este nuevo sistema, considerado un hito histórico para el sistema financiero argentino, permite que los usuarios gestionen la totalidad del trámite de manera digital, desde la solicitud y entrega de documentación hasta la firma de la escritura, sin necesidad de acudir a una sucursal.

El programa “+ Hogares con BNA” facilitó la operación para María Fernanda Beistegui, quien accedió al crédito desde la sucursal de Villa Carlos Paz, en Córdoba, mediante un proceso transparente y ágil.

El trámite digital habilita la evaluación y aprobación de créditos hipotecarios a través del sitio institucional del banco y la plataforma mashogaresconbna.com.ar. Los solicitantes pueden cargar documentos y recibir una propuesta con monto, tasa y plazo en menos de 24 horas, lo que acorta considerablemente los tiempos y otorga mayor predictibilidad a las familias que buscan vivienda propia.

Desde la implementación del programa, más de 24.000 créditos hipotecarios se han otorgado, lo que subraya la fuerte demanda y la confianza de los argentinos en el Banco Nación como entidad para acceder a la vivienda.

Temas Relacionados

Banco NaciónVilla Carlos PazSistema Financiero Argentino+ Hogares con BNAHipoteca DigitalCréditos Hipotecarios

Últimas Noticias

Argentina será el mercado con más frecuencias de la región para Iberia

Una programación reforzada por parte de la aerolínea permite un crecimiento en las rutas hacia el continente americano, gracias a nuevos vuelos, más destinos y una mayor frecuencia semanal en países clave

Argentina será el mercado con

Las principales empresas de servicios petroleros se sumaron al Instituto Vaca Muerta

La iniciativa busca fortalecer la preparación técnica en upstream y cubrir la demanda futura de trabajadores calificados a través de cursos anuales que ofrecerá el organismo educativo en distintas especialidades energéticas

Las principales empresas de servicios

Cencosud nombró a nueva Gerente General para Argentina

Se trata de Dolores Fernández Lobbe y su nombramiento tendrá vigencia desde el 1 de marzo, cuando asuma las operaciones locales en reemplazo de Diego Marcantonio

Cencosud nombró a nueva Gerente

Naranja X presentó la nueva edición de su programa Talento Flux

El lanzamiento busca incorporar a jóvenes de la Generación Z en equipos de tecnología y negocios, poniendo énfasis en la capacidad de aprendizaje y el compromiso con proyectos reales desde el inicio de su formación

Naranja X presentó la nueva

Orbith y Gendarmería Nacional inauguraron conectividad en algunos de los pasos fronterizos más remotos de Argentina

El personal desplegado en zonas aisladas cuenta ahora con conectividad de Internet de alta velocidad, permitiendo una comunicación constante por medio de tecnología multiórbita y mejorando tanto la gestión operativa como la administrativa en los puestos de frontera

Orbith y Gendarmería Nacional inauguraron
DEPORTES
Lautaro Martínez salió lesionado en

Lautaro Martínez salió lesionado en Inter y su entrenador causó preocupación en Argentina: “Bastante grave”

La durísima acusación de Rolando Schiavi sobre la incidencia de Claudio Úbeda en el armado del equipo de Boca

La polémica por los trajes de salto de esquí sacude el deporte y pone la mira en la tecnología

El llamado de atención que sorprendió a Verstappen y un lugar en el “altar”: el show de Colapinto en la foto grupal de la F1

La lectura de labios de la pelea entre Vinícius Júnior y Prestianni: el insulto del brasileño en el inicio del conflicto

TELESHOW
Sebastián Ortega: “Frank Sinatra nos

Sebastián Ortega: “Frank Sinatra nos consiguió un departamento y colegio cuando nos mudamos a Estados Unidos”

Nicki Nicole reprogramó su show sinfónico en el Teatro Colón debido al paro general: “Me duele muchísimo”

Catherine Fulop y Ova Sabatini llegaron a Roma para acompañar a Oriana Sabatini en la recta final de su embarazo: “Ya con nuestra bebita”

La influencer Julieta Puente anunció el sexo y el nombre del bebé que espera: “Te soñamos”

La respuesta de Costa a Pagani luego de sus polémicos comentarios: “No es un chiste”

INFOBAE AMÉRICA

Fiscalía panameña investiga delitos sexuales

Fiscalía panameña investiga delitos sexuales y corrupción de menores tras videos difundidos en Carnaval

Un ensayo clínico mostró eficacia en una vacuna personalizada contra el cáncer de mama más agresivo

Rafael Grossi advirtió que el tiempo se agota para un acuerdo nuclear con Irán

El protectorado como eje del nuevo orden internacional

Cómo el temor al abandono puede condicionar una relación de pareja y claves para prevenirlo