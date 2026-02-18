El Banco Nación firmó la primera hipoteca totalmente digital en Argentina

María Fernanda Beistegui y autoridades de BNA

El Banco Nación logró la firma de la primera hipoteca 100% digital en solo 30 días, marcando un avance clave en la gestión de créditos hipotecarios en Argentina.

Este nuevo sistema, considerado un hito histórico para el sistema financiero argentino, permite que los usuarios gestionen la totalidad del trámite de manera digital, desde la solicitud y entrega de documentación hasta la firma de la escritura, sin necesidad de acudir a una sucursal.

El programa “+ Hogares con BNA” facilitó la operación para María Fernanda Beistegui, quien accedió al crédito desde la sucursal de Villa Carlos Paz, en Córdoba, mediante un proceso transparente y ágil.

El trámite digital habilita la evaluación y aprobación de créditos hipotecarios a través del sitio institucional del banco y la plataforma mashogaresconbna.com.ar. Los solicitantes pueden cargar documentos y recibir una propuesta con monto, tasa y plazo en menos de 24 horas, lo que acorta considerablemente los tiempos y otorga mayor predictibilidad a las familias que buscan vivienda propia.

Desde la implementación del programa, más de 24.000 créditos hipotecarios se han otorgado, lo que subraya la fuerte demanda y la confianza de los argentinos en el Banco Nación como entidad para acceder a la vivienda.