Pluspetrol se sumó como socio al Instituto Vaca Muerta

Julián Escuder, Country Manager de Pluspetrol Argentina, y Horacio Marín, CEO y presidente de YPF

Con un aporte de USD 1 millón, la petroleraPluspetrol se sumó al Instituto Vaca Muerta (IVM).

De acuerdo con Julián Escuder, Country Manager de Pluspetrol Argentina, la iniciativa permitirá proporcionar un aprendizaje práctico en instalaciones reales a futuros profesionales, fortaleciendo habilidades en áreas estratégicas como perforación y producción.

Se estima que el sector energético requerirá hasta 50.000 nuevos empleos para 2030, según una investigación prospectiva realizada por la Fundación YPF para anticipar las necesidades ocupacionales y tecnológicas del segmento Upstream en la próxima década.

Escuder y Lisandro Deleonardis, presidente del Instituto y vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF

El Instituto Vaca Muerta, cuya creación fue promovida por dicho organismo, aspira a constituirse en el principal centro de formación técnica de América Latina, focalizado en la capacitación de técnicos y operarios mediante prácticas reales y bajo condiciones de máxima seguridad.

En la firma del acuerdo participaron Escuder, por Pluspetrol, y Lisandro Deleonardis, presidente del Instituto y vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF.

Según Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, la adhesión de Pluspetrol “reafirma la relevancia que este instituto tiene para toda la cadena de valor” y añadió: “El IVM es clave para capacitar a miles de trabajadores, mejorar la seguridad y hacer que Vaca Muerta sea aún más competitiva a nivel global”. Marín subrayó también la necesidad de un compromiso conjunto de toda la industria para consolidar el desarrollo del sector.

Los ejecutivos de ambas petroleras y del Instituto

El IVM ofrecerá formación especializada en Upstream Oil & Gas para ocho perfiles críticos: perforación, fractura hidráulica, producción, mantenimiento eléctrico y mecánico, instrumentación, plantas de tratamiento de agua y crudo, y plantas de tratamiento de gas. El programa inicial —de cuatro meses y 304 horas de capacitación— incluirá actividades en un pozo escuela ubicado en Río Neuquén y acceso a simuladores y laboratorios de última tecnología en la sede del Polo Tecnológico de Neuquén.

La llegada de Pluspetrol se suma al ingreso previo de TotalEnergies como primera compañía internacional en suscribir e invertir en el Instituto a comienzos de enero.

El IVM busca no solo complementar la oferta educativa, sino transformarse en referencia para quienes aspiren a integrarse o dar un salto cualitativo en la industria energética argentina.