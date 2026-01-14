Networking

Pluspetrol se sumó como socio al Instituto Vaca Muerta

La inyección de fondos de la empresa al instituto especializado permitirá implementar nuevas metodologías formativas orientadas al trabajo práctico, en respuesta a la demanda creciente de profesionales para el desarrollo de la industria energética nacional

Guardar
Julián Escuder, Country Manager de
Julián Escuder, Country Manager de Pluspetrol Argentina, y Horacio Marín, CEO y presidente de YPF

Con un aporte de USD 1 millón, la petroleraPluspetrol se sumó al Instituto Vaca Muerta (IVM).

De acuerdo con Julián Escuder, Country Manager de Pluspetrol Argentina, la iniciativa permitirá proporcionar un aprendizaje práctico en instalaciones reales a futuros profesionales, fortaleciendo habilidades en áreas estratégicas como perforación y producción.

Se estima que el sector energético requerirá hasta 50.000 nuevos empleos para 2030, según una investigación prospectiva realizada por la Fundación YPF para anticipar las necesidades ocupacionales y tecnológicas del segmento Upstream en la próxima década.

Escuder y Lisandro Deleonardis, presidente
Escuder y Lisandro Deleonardis, presidente del Instituto y vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF

El Instituto Vaca Muerta, cuya creación fue promovida por dicho organismo, aspira a constituirse en el principal centro de formación técnica de América Latina, focalizado en la capacitación de técnicos y operarios mediante prácticas reales y bajo condiciones de máxima seguridad.

En la firma del acuerdo participaron Escuder, por Pluspetrol, y Lisandro Deleonardis, presidente del Instituto y vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF.

Según Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, la adhesión de Pluspetrol “reafirma la relevancia que este instituto tiene para toda la cadena de valor” y añadió: “El IVM es clave para capacitar a miles de trabajadores, mejorar la seguridad y hacer que Vaca Muerta sea aún más competitiva a nivel global”. Marín subrayó también la necesidad de un compromiso conjunto de toda la industria para consolidar el desarrollo del sector.

Los ejecutivos de ambas petroleras
Los ejecutivos de ambas petroleras y del Instituto

El IVM ofrecerá formación especializada en Upstream Oil & Gas para ocho perfiles críticos: perforación, fractura hidráulica, producción, mantenimiento eléctrico y mecánico, instrumentación, plantas de tratamiento de agua y crudo, y plantas de tratamiento de gas. El programa inicial —de cuatro meses y 304 horas de capacitación— incluirá actividades en un pozo escuela ubicado en Río Neuquén y acceso a simuladores y laboratorios de última tecnología en la sede del Polo Tecnológico de Neuquén.

La llegada de Pluspetrol se suma al ingreso previo de TotalEnergies como primera compañía internacional en suscribir e invertir en el Instituto a comienzos de enero.

El IVM busca no solo complementar la oferta educativa, sino transformarse en referencia para quienes aspiren a integrarse o dar un salto cualitativo en la industria energética argentina.

Temas Relacionados

Instituto Vaca MuertaPluspetrolYPFTotalEnergiesVaca MuertaNeuquénIndustria energéticaFormación técnica

Últimas Noticias

El Aeroparque Jorge Newbery marcó un récord de pasajeros y es finalista en los premios Routes Americas 2026

La terminal aérea porteña transportó 17.813.331 pasajeros en 2025, lo que representa un crecimiento del 19,22% interanual, impulsado por inversiones en infraestructura y nuevas ampliaciones operativas y comerciales

El Aeroparque Jorge Newbery marcó

Naranja X permite acreditar fondos de asignaciones de Anses: trámite 100% digital y sin costos

La opción digital habilitada permite transferir fondos rápidamente y sin costo a una cuenta virtual, lo que simplifica el acceso y facilita una mayor disponibilidad del dinero, además de otorgar rendimientos diarios por el saldo depositado

Naranja X permite acreditar fondos

El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA llega a Buenos Aires presentado por Coca Cola

La capital argentina recibe la visita del emblemático trofeo, en el marco de una gira internacional previa al Mundial, con actividades diseñadas para fortalecer el vínculo entre los hinchas y el certamen global

El Tour del Trofeo de

Jorge Brito volvió a asumir la presidencia de Genneia

El presidente de Banco Macro ya había ocupado el cargo en la compañía de energías renovables entre 2015 y 2022

Jorge Brito volvió a asumir

YPF inauguró la primera estación móvil del país en Pinamar

Un nuevo concepto de abastecimiento se estrena en el principal corredor de la Costa Atlántica, permitiendo atender la demanda de temporada alta y usuarios interesados en combustibles diferenciados y atención tecnológica eficiente

YPF inauguró la primera estación
DEPORTES
La figura de un futbolista

La figura de un futbolista argentino se hizo viral y fue tema de debate de dos famosos streamers: la desafiante respuesta del atacante

Sorpresa: el sudafricano Rosko Specman se suma a Cobras Brasil como jugador y asistente técnico para disputar el Súper Rugby Américas

La declaración de una ex figura de la Fórmula 1 que desató las alarmas en Alpine y otras escuderías

Fue una de las debilidades de Scaloni, salió campeón con la selección argentina y se convirtió en refuerzo de Estudiantes

Tras la salida de Jack Doohan, Alpine podría contratar a una ex promesa de McLaren para respaldar al equipo de Fórmula 1

TELESHOW
Lali anunció su boda con

Lali anunció su boda con Pedro Rosemblat: “Nos casamos”

El adiós más difícil: el doloroso duelo de Julieta Prandi

Thiago Medina y Daniela Celis buscan niñera para sus gemelas: los particulares requisitos que piden

¿Wanda Nara y Martín Migueles juntos otra vez? Las imágenes de la reconciliación

Fede Bal y Evelyn Botto a los besos al lado del mar en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA

Panamá reduce a la mitad

Panamá reduce a la mitad los casos y muertes por dengue en 2025

Por qué algunas personas desarrollan infecciones letales ante microbios comunes

Tensión en Francia: la Asamblea rechazó dos mociones de censura contra el Gobierno de Lecornu por el acuerdo UE-Mercosur

Delcy Rodríguez habló de “un nuevo momento político” en Venezuela y aseguró que el proceso de excarcelaciones sigue abierto

El Observatorio de Amenazas advierte baja de temperaturas y vientos fuertes