TGS designó a su nuevo Director de Grandes Proyectos

Jorge Vugdelija

La transportadora de gas TGS incorporó a Jorge Vugdelija como Director de Grandes Proyectos. Desde esta posición, liderará la ejecución y el desarrollo de los proyectos de gran envergadura que impulsan el futuro de la organización.

“Vugdelija cuenta con una sólida formación y una extensa trayectoria en el sector energético regional”, destacó la principal compañía de transporte de gas natural del país.

El ejecutivo es Ingeniero Electrónico por la UTN, con especializaciones en el ITBA y un Executive MBA del IAE Business School.

La planta de Cerri

A lo largo de su carrera, ocupó posiciones gerenciales en Pecom Energía, Petrobras Argentina y Refinor, y ejerció roles de máxima responsabilidad como CEO en Oleoductos del Valle (Oldelval) y como Executive President en Oleoductos de Crudos Pesados (OCP) en Ecuador.

TGS –cuyo principal accionista y controlante es Ciesa, de Pampa Energía y el Grupo Sielecki/GIP– tiene más de 9.250 kilómetros de gasoductos que atraviesan siete provincias. Durante sus 33 años de historia, se consolidó como líder en cinco líneas de negocio:

Transporte de gas natural

Procesamiento y comercialización de líquidos del gas natural

Midstream en Vaca Muerta

Telecomunicaciones

Servicios

Tiene 35 instalaciones distribuidas en siete provincias, más de 1.100 colaboradores y opera el Complejo Cerri y la Planta Galván en Bahía Blanca, donde se procesan líquidos derivados del gas natural.