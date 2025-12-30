Una calificadora de riesgo confirmó la nota “AAA” del Banco Nación

El informe destacó la evolución favorable de la entidad respecto al semestre anterior

El Banco Nación alcanzó la máxima calificación “AAA (arg)” con perspectiva estable, según el último comunicado de FIX SCR. El reporte reafirmó el liderazgo y la solidez de la entidad dentro del sistema financiero argentino. Además, la calificadora mantuvo la nota “A1+(arg)” para el corto plazo, lo que indica una capacidad muy sólida de cumplir con los compromisos financieros en comparación con otros emisores del país.

El análisis de FIX SCR se centró en el buen desempeño sostenido de la institución, su posición de capital y una adecuada liquidez. El documento agregó que el Banco Nación redujo gradualmente su exposición al sector público y aumentó el crédito al sector privado, lo que contribuyó a sostener el resultado positivo. El informe resaltó el rol central de la entidad en el mercado financiero argentino, donde concentra una porción significativa de los depósitos y préstamos. El organismo recordó que el Banco Central de la República Argentina considera al banco como una entidad de carácter sistémico, lo que refuerza su posición dentro del sistema.

En el balance de la primera mitad del año, FIX SCR destacó una mejora en el desempeño operativo de la entidad. El informe consignó un ROAA positivo del 1,2%, una cartera irregular limitada al 2,2% y una cobertura de previsiones considerada adecuada por la calificadora. Frente al informe anterior, publicado en julio de 2025, el reporte actual muestra una evolución favorable con mejor resultado operativo, mayor dinamismo en los créditos y estabilidad en la calidad de los activos. El documento también informó que los niveles de capital del Banco Nación permanecen elevados, aunque con una tendencia descendente vinculada al aumento del crédito.

La calificadora de riesgos explicó que no modificó la calificación ni la perspectiva, pero observó señales más claras de adaptación a un nuevo entorno macroeconómico y competitivo. La entidad mantuvo su liderazgo en el sector al sostener indicadores robustos y mejorar su desempeño operativo en el contexto local.