Palo x palo: Naranja X regresó con su promo futbolera

La edición anterior tuvo cifras explosivas con 60 palos en partidos oficiales, lo que representó un total de 60 millones de pesos entregados en premios a lo largo de cuatro meses

La promoción “Palo X Palo” regresa de la mano de Naranja X, sponsor de la Liga Profesional de Fútbol.

“La fintech renueva la apuesta para que, tanto los fanáticos de la fútbol como quienes no lo sean, pueden llevarse fácilmente un palo (un millón de pesos) por cada pelota que pegue en el palo y no termine en gol”, detalló la empresa.

La participación es gratuita y se hace desde la app de Naranja X.

“Somos sponsors de la Liga Profesional, sabemos lo que significa la pasión por nuestro fútbol y quisimos sumarle al campeonato un plus de juego, entretenimiento y tecnología. Volvemos con esta promo porque fue un hitazo y porque creemos que las experiencias compartidas son las que más conectan con nuestros usuarios”, destacó Julieta López, Head of Brand de Naranja X.

La acción es una muestra de cómo la creatividad ayuda a las marcas a estar cerca de las personas y mejorar su vida, algo que está en el centro del propósito de Naranja X. Nació con una idea simple, que cada vez que la pelota pegaba en el palo y no terminaba en gol los hinchas pudieran participar por el sorteo de un millón de pesos. La nueva edición se puso en marcha el sábado 27 con el partido Gimnasia vs Central y cuenta con un cronograma que incluirá cuatro partidos por fecha a lo largo del campeonato. La campaña, que integra entretenimiento multiplataforma y cultura pop, contó con la participación en tono humorístico de Moria Casán, Ángel de Brito y Paulina Cocina.

Durante los cuatro meses que duró la campaña pasada mostró cifras explosivas: hubo 60 palos en partidos oficiales, con un total de 60 millones de pesos entregados en premios y más de 500 mil personas registradas y participando activamente. La activación tuvo su récord de participación en el Superclásico entre Boca y River y también en la Bombonera se dio el palo más rápido: al minuto y 44 segundos del pitazo inicial el uruguayo Salomón Rodríguez, de Godoy Cruz, estuvo cerca de festejar. Belgrano y Boca, con 3 palos, fue el partido que más palos tuvo el certamen pasado.

Por su parte Nicolás Pimentel, fundador de Becoming Mode agencia que trabajó junto a la fintech en esta campaña, destacó: “Queremos superar el fenómeno del año pasado. Con una idea simple, elástica y una ejecución fresca, Palo X Palo se sumó al ritual futbolero colectivo con una acción que tuvo impacto real de negocio”.

