Banco Nación es la primera entidad de la región en registrar las tarjetas Mastercard en “Click to Pay” para compras seguras

La tecnología almacena la información de forma protegida y unifica el proceso de pago en múltiples comercios electrónicos adheridos

Banco Nación se convirtió en la primera entidad de la Argentina y de la región en registrar sus tarjetas de crédito Mastercard en “Click to Pay”, que permite realizar compras online de manera más segura, rápida y simple, sin necesidad de ingresar los datos de su tarjeta en cada operación.

La entidad pública lo definió como “un nuevo hito de innovación financiera”.

“Click to Pay” es una solución internacional desarrollada bajo el estándar EMV Secure Remote Commerce (SRC), que almacena la información de forma protegida y unifica el proceso de pago en múltiples comercios electrónicos adheridos.

“Ser los primeros en habilitar nuestras tarjetas en ‘Click to Pay’ es un orgullo y un reflejo del compromiso por innovar en beneficio de los clientes. Este paso fortalece la seguridad de las transacciones y mejora sustancialmente la experiencia de compra en línea”, afirmó el gerente General del Banco Nación, Gastón Álvarez.

Desde el banco destacaron que este logro fue posible gracias al trabajo en conjunto entre el Banco Nación, Red Link y Mastercard, consolidando una alianza estratégica que potencia la modernización del ecosistema de pagos digitales en la Argentina.

“Con esta iniciativa, el Banco Nación ratifica su liderazgo en la transformación digital, impulsando soluciones de vanguardia que promueven la inclusión financiera y acompañan la evolución de los hábitos de consumo”, cerraron desde la entidad que preside Daniel Tillard.

